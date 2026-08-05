UBND TP. Huế thông báo thu hồi đất dự án Khu dân cư Tứ Hạ - Hương Văn

UBND TP. Huế thu hồi khu đất thực hiện dự án Khu dân cư Tứ Hạ - Hương Văn

Khu đất trên trước đó được giao cho Liên danh Công ty cổ phần Regal Group và Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh làm chủ đầu tư. Lý do thu hồi đất theo thông báo của UBND TP. Huế là do vi phạm pháp luật về đất đai theo quy định tại khoản 6 Điều 81 Luật Đất đai 2024.

Theo đó, UBND TP. Huế yêu cầu chủ đầu tư cùng các bên liên quan trong thời hạn không quá 45 ngày kể từ ngày nhận thông báo phải hoàn tất các thủ tục và bàn giao mặt bằng. Sau thời hạn này, nếu doanh nghiệp không chấp hành, cơ quan chức năng sẽ ban hành quyết định thu hồi và tiến hành cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, UBND TP. Huế cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi, rà soát tình hình thực hiện thông báo để tham mưu UBND thành phố quyết định thu hồi đất theo đúng quy định pháp luật.

Theo thông tin từ đại diện liên danh là Công ty cổ phần Regal Group, việc UBND TP. Huế ban hành thông báo thu hồi đất là thủ tục hành chính diễn ra sau khi liên danh có công văn đề nghị tạm ngừng và xem xét điều kiện chấm dứt hợp đồng. Đề nghị được đưa ra sau nhiều lần kiến nghị tháo gỡ vướng mắc nhưng không đạt kết quả.

Theo doanh nghiệp này, khó khăn của dự án xuất phát từ sự chậm trễ trong công tác giao đất và định giá đất, dẫn đến sự thay đổi hoàn cảnh cơ bản ngoài tầm kiểm soát của nhà đầu tư. Liên danh đã nộp vào ngân sách tổng số tiền hơn 78 tỷ đồng (bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng và tiền nộp thuế sau khi có thông báo).

Để xử lý dứt điểm, doanh nghiệp kiến nghị chính quyền xem xét rà soát, tính toán lại tiền sử dụng đất ở mức hợp lý, tiệm cận với thông số hồ sơ dự thầu ban đầu để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp tục triển khai dự án.

Trong trường hợp không thể điều chỉnh giá đất, liên danh chấp thuận bàn giao mặt bằng nhưng đề nghị Nhà nước hoàn trả lại toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp đã đầu tư hợp pháp vào dự án.

Dự án Khu dân cư Tứ Hạ - Hương Văn có tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng, trong đó gần 600 tỷ đồng dành cho xây dựng các hạng mục gồm công trình dịch vụ thương mại, nhà ở thương mại, nhà ở liền kề và nhà biệt thự. Dự án động thổ ngày 2/9/2022.