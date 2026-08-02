Nhật Bản và Mỹ phối hợp can thiệp mua đồng yen

Đồng yen Nhật. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trước khi các cơ quan chức năng Nhật Bản và Mỹ hành động, đồng yen ngày 30/7 được giao dịch gần mức thấp nhất trong khoảng 40 năm so với USD, có thời điểm tiến sát ngưỡng 164yen đổi 1USD.

Hoạt động can thiệp được thực hiện trong phiên giao dịch tại New York ngày 31/7, giúp đồng tiền Nhật Bản có thời điểm tăng lên khoảng 157,20yen đổi 1USD, mức cao nhất kể từ giữa tháng 5.

Các nguồn tin Chính phủ Nhật Bản xác nhận cơ quan quản lý tiền tệ đã can thiệp bằng cách mua yen và bán USD. Bộ trưởng Katayama nhấn mạnh, hành động chung này được thực hiện theo Tuyên bố chung của Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản và Mỹ, ban hành vào tháng 9/2025, nhằm ứng phó tình trạng biến động quá mức và những diễn biến của đồng yen Nhật Bản trong những tháng gần đây.

Bà Katayama cho biết thêm, Bộ Tài chính Nhật Bản đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình và duy trì liên lạc chặt chẽ với Bộ Tài chính Mỹ; khẳng định hai bên sẽ không ngần ngại tiến hành thêm các đợt can thiệp chung nếu cần thiết.

Bà Katayama cho rằng, sự phối hợp mới nhất giữa Nhật Bản và Mỹ nhằm gắn kết “an ninh kinh tế” của Tokyo với liên minh vững chắc giữa hai nước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận, Washington đã mua đồng yen theo đề nghị của Chính phủ Nhật Bản, đồng thời cho rằng hành động này cũng sẽ mang lại lợi ích kinh tế cho Mỹ.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng xác nhận hoạt động can thiệp đã giúp ứng phó những biến động của đồng yen. Trước đó, ông Bessent nhận định, đồng yen “dường như đang bị định giá rất thấp”.

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