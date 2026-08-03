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ClockThứ Tư, 05/08/2026 17:21

Mời đón đọc Huế ngày nay số 492, phát hành ngày 6/8

HNN.VN - Ngoài các tin tức thời sự diễn ra trong ngày về Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI;Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND thành phố Huế…, số báo này còn có nhiều bài viết đáng chú ý khác trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, đời sống…

Mời đón đọc Huế ngày nay, số 491 ra ngày 5/8/2026 Mời đón đọc Huế ngày nay số 489, ngày 3/8Mời đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 83, ra ngày 30/7

 Trang Nhất với các thông tin thời sự nổi bật.

Ở trang nhất, nổi bật là bài trích dẫn từ tham luận của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh tại chương trình phiên họp toàn thể về đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân diễn ra sáng 5/8 về “Phát huy vai trò của đối ngoại nhân dân trong lan tỏa hình ảnh, giá trị Việt Nam, biến ngoại giao văn hóa, ngoại giao di sản thành nguồn lực nội sinh trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương”.

Bài viết đã mở ra bức tranh toàn cảnh về cách mà Huế tận dụng 8 di sản UNESCO để phát triển kinh tế, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý văn hóa, đặc biệt là đề xuất sáng kiến thành lập Mạng lưới ngoại giao di sản Việt Nam. Đây không chỉ là câu chuyện bảo tồn di sản, mà còn là giải pháp hiệu quả để đưa văn hóa vươn tầm quốc tế, biến di sản thành tài sản và sức mạnh nội sinh của địa phương.

Trên trang 3, bài viết "Từ nghị quyết đến hành động" của tác giả Đức Quang đã khắc họa rõ nét sự chuyển biến từ tư duy lãnh đạo sang kiến tạo hành động tại Đảng bộ TP. Huế. Với phương châm "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền", các cấp ủy đang đang biến mỗi chủ trương của Đảng thành những công trình thiết thực, hiệu quả nhằm phục vụ tốt hơn cho đời sống Nhân dân.

Với người dân sống dọc dòng sông Bồ, mỗi mùa mưa về họ lại thấp thỏm nỗi lo sạt lở. Thấu hiểu được nỗi lo ấy, những năm gần đây, nhiều công trình xây kè chống sạt lở được Nhà nước quan tâm đầu tư đã góp phần hoàn thiện hạ tầng và ổn định đời sống dân sinh. Đây cũng là nội dung cốt lõi của bài viết Giữ bờ sông Bồ, yên lòng dân” trên trang 4.

Trang Đời sống - Xã hội trên số báo này.

Bài viết: “Tỉnh lộ 74, nối dải xanh Nam Đông - A Lưới” của tác giả Thái Bình trên trang Bạn đọc đã phản ánh nỗ lực của các đơn vị thi công tuyến Tỉnh lộ 74. Công trình giao thông trọng điểm này hoàn thành không chỉ giúp rút ngắn cự ly di chuyển từ hơn 110km xuống còn chưa đầy 50km giữa Nam Đông và A Lưới, mà còn mở ra động lực phát triển kinh tế - xã hội và củng cố an ninh - quốc phòng cho toàn khu vực.

Ấn phẩm còn có nhiều bài viết hấp dẫn khác như “Thể thao mở cánh cửa hòa nhập cho người khuyết tật”, “Giữ đồng ruộng sạch hơn từ những hành động nhỏ”

Kính giới thiệu đến quý bạn đọc!


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