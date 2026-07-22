Đổi mới mạnh mẽ công tác hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. (Ảnh: DUY LINH)

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Long Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chánh văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng; Bùi Văn Nghiêm, Phó Trưởng ban Nội Chính Trung ương; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban Đảng Trung ương, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy viện.

Thể hiện rõ vai trò tham mưu hoàn thiện chính sách pháp luật

Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2026, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Hồ Đức Anh nêu rõ, Đảng bộ đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, đổi mới và sáng tạo, hoàn thành khối lượng công việc lớn, bảo đảm chất lượng và tiến độ.

Trong đó, kết quả triển khai Nghị quyết số 57-NQ-TW, ngành kiểm sát nhân dân mang tính nền tảng và đột phá; bước đầu kiến tạo khung thể chế cho tố tụng điện tử; nổi bật là 6 chính sách trong dự án Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); đồng thời xây dựng, đưa vào vận hành các nền tảng số cốt lõi như: hệ thống Quản lý án hình sự, Trung tâm điều hành thông minh, Cổng dữ liệu số và mạng truyền số liệu chuyên dùng SD-WAN, qua đó từng bước hình thành hệ sinh thái số và cơ sở dữ liệu án hình sự tập trung của ngành. Mô hình "Bình dân học vụ số" được triển khai trên quy mô lớn, góp phần nâng cao kỹ năng và năng lực số cho đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên.

Việc triển khai Nghị quyết số 66-NQ/TW trong ngành kiểm sát nhân dân được thực hiện nghiêm túc, bài bản, đồng bộ và thống nhất, tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ kiểm sát đối với yêu cầu nâng cao chất lượng xây dựng, hoàn thiện pháp luật, thể chế và nâng cao hiệu quả thi hành.

Công tác chủ trì, phối hợp xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết và các văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết được thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật, tính khả thi; tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các nghị quyết của Quốc hội về hình thức, thẩm quyền, trình tự, thủ tục ban hành, thứ bậc hiệu lực pháp lý, thể hiện rõ vai trò của ngành trong tham mưu hoàn thiện chính sách pháp luật, nhất là lĩnh vực tư pháp.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương trao đổi ý kiến về công tác phối hợp thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác cán bộ gắn nhiệm vụ, chức năng của ngành kiểm sát nhân dân; ứng dụng công nghệ và đánh giá KPI; hoàn thiện cơ chế, chính sách đãi ngộ, thu hút cán bộ có trình độ cao; phối hợp xây dựng hoàn thiện thể chế pháp luật, cải cách tư pháp hoàn thiện pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, quyết liệt của Đảng ủy, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và toàn ngành kiểm sát nhân dân.

Trong bối cảnh khối lượng công việc rất lớn, nhiều nhiệm vụ mới, khó, chưa có tiền lệ, Đảng ủy đã phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo, giữ vững đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực công tác.

Thường trực Ban Bí thư khẳng định, ngay từ đầu nhiệm kỳ và trong 6 tháng đầu năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành tổ chức triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp tiếp tục được nâng lên; thực hiện nghiêm chủ trương không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự, hành chính và ngược lại; phối hợp xử lý hiệu quả các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; triển khai nghiêm túc các nghị quyết thí điểm của Quốc hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, quyền con người, quyền công dân và tạo môi trường ổn định cho phát triển đất nước.

Đảng ủy đã chủ động quán triệt, triển khai kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; quan tâm lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ; tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện thể chế theo tinh thần Nghị quyết số 66-NQ/TW; từng bước thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản trị và hoạt động của ngành.

Góp phần hình thành nền tư pháp số hiện đại, đồng bộ

Nhấn mạnh yêu cầu đặt ra đối với ngành kiểm sát nhân dân trong thời gian tới là rất lớn, Thường trực Ban Bí thư lưu ý, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp; yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và đẩy mạnh chuyển đổi số ngày càng cao. Điều đó đòi hỏi ngành kiểm sát phải tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt hơn và hiệu quả hơn, bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm, đồng chí đề nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy quan tâm xây dựng Đảng bộ Viện thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường đoàn kết, thống nhất; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; nâng cao chất lượng công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát; siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ của ngành có bản lĩnh chính trị vững vàng, liêm chính, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đảng ủy Viện tiếp tục thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị quyết số 66-NQ/TW, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Ngành kiểm sát nhân dân cần tiếp tục phát huy vai trò trong xây dựng và hoàn thiện thể chế, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và là một trong những khâu đột phá của ngành; tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo đảm hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, khả thi, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và phát triển đất nước trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Yêu cầu tổ chức triển khai hiệu quả hơn nữa Nghị quyết số 57- NQ/TW, theo đồng chí Thường trực Ban Bí thư, cần đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trên nền tảng số; lấy dữ liệu làm nền tảng, lấy đổi mới phương thức quản trị, chỉ đạo, điều hành và hoạt động nghiệp vụ làm trọng tâm; tập trung xây dựng, hoàn thiện, chuẩn hóa các cơ sở dữ liệu; đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết nối, chia sẻ và liên thông dữ liệu giữa các cấp kiểm sát và với các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan có liên quan, góp phần hình thành nền tư pháp số hiện đại, đồng bộ; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa nền tư pháp và xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân.

Đảng ủy Viện phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong hệ thống chính trị, trong khối nội chính; tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai đồng bộ, thực chất, hiệu quả, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo trong quá trình tổ chức thực hiện.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, bản lĩnh và trách nhiệm, Ban Thường vụ Đảng ủy sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, lãnh đạo toàn ngành hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 và những năm tiếp theo.

Tại buổi làm việc, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu nhấn nút thực hiện nghi thức khai trương Trung tâm điều hành thông minh (IOC) và nền tảng quản lý án hình sự của ngành kiểm sát nhân dân.

Theo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, thông qua IOC, lần đầu tiên các dữ liệu về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, quản lý án, tổ chức cán bộ và đánh giá công tác cán bộ (KPI), thi đua, tài chính và các lĩnh vực quản lý khác được tích hợp, chuẩn hóa và khai thác tập trung.

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