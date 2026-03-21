Thủ lĩnh đoàn nêu gương

Anh Lưu cùng vợ phát triển mô hình sản xuất nấm rơm

Thôn Phường 2 có những tuyến đường hoa với bờ dâm bụt đa sắc màu, khiến cảnh quan đẹp hơn. Công trình tuyến đường hoa đầu tiên do các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn xây dựng, trong đó có sự đóng góp tích cực của đoàn viên, thanh niên. Hiệu quả đạt được là động lực để Ban Chấp hành Chi đoàn quyết định phát động xây dựng thêm tuyến đường hoa, bằng bàn tay, tâm huyết của những người trẻ.

Dâm bụt có vòng đời dài từ vài năm đến hàng chục năm, có thể ra hoa liên tục quanh năm và là một trong những loài hoa mang đậm hồn quê nên đã được Chi đoàn lựa chọn. Anh Hồ Văn Lưu cùng các đoàn viên, thanh niên tự tay cắt cành về giâm. Dưới sự vun trồng, chăm sóc bền bỉ, bờ hoa phát triển, nối dài dọc đường thôn, làm đẹp cảnh quan môi trường.

“Dù bận rộn mưu sinh, nhưng các bạn sẵn sàng sắp xếp công việc để cùng trồng, chăm sóc từng đoạn, đảm bảo cho đến lúc cây sống mạnh khỏe, nở hoa. Học hỏi tinh thần nêu gương của Bí thư Chi đoàn, chúng tôi đóng góp một phần sức trẻ cho quê hương”, Phó Bí thư Chi đoàn thôn Phường 2 - Hồ Thị Mộng Huyền nói.

Chị Huyền và nhiều đoàn viên, thanh niên kể về người cán bộ đoàn trẻ tuổi bằng tình cảm trân trọng. Họ đã sẵn sàng hưởng ứng khi “thủ lĩnh” Chi đoàn “hiệu lệnh”, tiên phong tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả khi xảy ra thiên tai, lũ lụt, đội mưa gió cùng người dân và các lực lượng gia cố đê bao, hệ thống kênh mương, dọn sạch những con đường lầy lội bùn đất, giúp sửa chữa nhà cho các hộ nghèo, neo đơn…

“Năm 2025, anh Hồ Văn Lưu được Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện. Noi gương Bí thư Chi đoàn, đoàn viên, thanh niên thôn Phường 2 sẵn sàng thực hiện trách nhiệm với cộng đồng, với tâm niệm “một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại”, chị Huyền chia sẻ.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Xã đoàn Phú Vang - La Thị Mỹ Dung, Bí thư Chi đoàn thôn Phường 2 thực hiện tốt vai trò cầu nối cốt lõi ở cơ sở, lan tỏa lối sống tích cực, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ; kết nối đoàn viên, thanh niên với các phong trào ở địa phương, truyền cảm hứng đóng góp cho cộng đồng.

Câu lạc bộ võ thuật do anh Lưu làm chủ nhiệm hoạt động từ năm 2018 đến nay, miễn phí toàn bộ cho các trường hợp khó khăn, khuyết tật. “Tôi rất hạnh phúc khi các bạn trẻ tham gia câu lạc bộ võ thuật, là sân chơi lành mạnh, tăng cường sức khỏe, trang bị khả năng tự vệ, rèn luyện tính kỷ luật, sự tập trung và xả stress sau giờ làm việc hoặc học tập căng thẳng. Quá trình rèn luyện, các bạn phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, bảo vệ người yếu thế”, anh Lưu bày tỏ.

Đồng thời với các hoạt động phong trào, anh Lưu luôn nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, lan tỏa tinh thần đó đến những người trẻ trên địa bàn. Từ 1 cơ sở ban đầu cách đây 5 năm, đến nay anh Lưu cùng người thân đã phát triển chuỗi 4 cơ sở cháo dinh dưỡng tại các thôn Phường 1, Phường 2, Phường 4 và Thanh Lam Bồ, tạo công việc cho nhiều lao động địa phương.

Hiện, anh Lưu đang thực hiện thêm mô hình sản xuất nấm rơm, với đầu tư ban đầu là 2 nhà nấm, cùng với quyết tâm sẽ phát triển mở rộng mô hình trong thời gian tới, tăng thêm thu nhập, cũng là một cách tạo động lực để đoàn viên, thanh niên trên địa bàn vươn lên làm giàu.