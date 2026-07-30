Khẩn trương hoàn thiện trạm dừng nghỉ, đưa vào thu phí toàn tuyến cao tốc Bắc-Nam từ 15/8

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh chủ trì Hội nghị giao ban kết quả công tác tháng 7, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8/2026 ngày 31/7 - Ảnh: Tạ Hải

Thông tin tại Hội nghị giao ban kết quả công tác tháng 7, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8/2026 của Bộ Xây dựng vào ngày 31/7, ông Lâm Văn Hoàng, Chánh Văn phòng Bộ cho biết, năm 2026 có 10 dự án dự kiến khởi công, bao gồm các dự án do Bộ Xây dựng làm cơ quan chủ quản và các dự án trọng điểm do địa phương làm cơ quan chủ quản.

Đến nay đã khởi công 4/10 dự án gồm: Dự án Cầu Ninh Cường (vốn đầu tư ODA); Dự án cải tạo khu gian Hòa Duyệt-Thanh Luyện; Dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội; Dự án cao tốc Vinh-Thanh Thủy (tỉnh Nghệ An).

Còn 6/10 dự án gồm: hoàn thiện hầm Cù Mông; Dự án phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam; Dự án 3 tuyến Quốc lộ (53, 62, Nam Sông Hậu) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; Dự án cao tốc Bắc Kạn-Cao Bằng; Dự án đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Tây Ninh); Dự án nâng cấp, mở rộng đoạn Hòa Lạc-Hòa Bình đang tích cực triển khai để khởi công theo kế hoạch.

Cùng với đó, theo kế hoạch năm 2026 phải hoàn thành 34 dự án/dự án thành phần bao gồm các dự án do Bộ Xây dựng làm cơ quan chủ quản và các dự án trọng điểm do địa phương làm cơ quan chủ quản. Đến nay đã hoàn thành 4 dự án/dự án thành phần gồm: cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu (Dự án thành phần 1, 2, 3); Dự án tuyến tránh thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Còn dự án chưa đáp ứng tiến độ, nguy cơ không hoàn thành

Với 30 dự án đang thi công, Bộ Xây dựng đánh giá vẫn còn một số dự án chưa đáp ứng tiến độ, đứng trước nguy cơ không hoàn thành.

Cụ thể, Ban Quản lý dự án 2 có 2/4 dự án nguy cơ không hoàn thành (Dự án cao tốc Chợ Mới-Bắc Kạn mới đạt 31,5% và 3 hầm thuộc Dự án cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn mới đạt hơn 20%, chậm 3%), một dự án chậm so với kế hoạch (Dự án cải tạo cầu yếu, mới đạt 19,2%, chậm 21,8%).

Ban Quản lý dự án Hồ Chí Minh có 2/5 dự án nguy cơ không hoàn thành (gồm: cao tốc Cam Lộ-La Sơn mới đạt 29,1% và Rạch Sỏi-Bến Nhất, Gò Quao-Vĩnh Thuận mới đạt 66,5%, chậm 9%); một dự án chậm so với kế hoạch (cao tốc La Sơn-Hòa Liên, đạt 95%, chậm 4%).

Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy có 2/3 dự án gồm: Dự án nâng cao tĩnh không các cầu không hoàn thành theo kế hoạch trong quý 2/2026 (mới đạt 98,4%) và Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 (mới đạt 11%) nguy cơ cao không hoàn thành.

Ban Quản lý dự án 85 chưa khởi công được hầm Cù Mông theo kế hoạch tháng 6/2026 và Dự án Quốc lộ 46 đoạn Vinh-Nam Đàn (đạt khoảng 57,4%; chậm 20%), tiềm ẩn nguy cơ không hoàn thành trong tháng 10/2026.

7 tháng giải ngân đạt hơn 33% kế hoạch

Về tiến độ giải ngân, thống kê 7 tháng của năm nay, Bộ Xây dựng đã giải ngân 12.864/38.905 tỷ đồng, đạt 33,06% kế hoạch. Riêng các chủ đầu tư thuộc Bộ giải ngân đạt 35,53%; các chủ đầu tư thuộc địa phương chỉ đạt 18,3%. Chỉ tính riêng trong tháng 7/2026, Bộ Xây dựng đã giải ngân thêm 2.337 tỷ đồng.

Như vậy trong 5 tháng cuối năm, các đơn vị cần phải giải ngân 26.041 tỷ đồng theo kế hoạch (trung bình mỗi tháng phải giải ngân hơn 5.000 tỷ đồng), trong tháng 8 cần giải ngân 2.494 tỷ đồng theo kế hoạch (chưa bao gồm số giải ngân chậm của tháng trước).

Phấn đấu 15/8 đồng bộ thu phí toàn tuyến cao tốc Bắc-Nam

Bên cạnh việc ghi nhận sự nỗ lực, quyết tâm và kết quả các cơ quan, đơn vị đơn vị đạt được, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã chỉ ra hạn chế còn tồn tại của ngành.

"Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của Bộ dù có cải thiện nhưng vẫn còn rất thấp. Một số dự án không đáp ứng yêu cầu tiến độ đề ra, nguy cơ cao không hoàn thành theo đúng kế hoạch. Một số cơ quan, đơn vị vẫn còn chậm tham mưu trả lời kiến nghị của địa phương, doanh nghiệp; Một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường bộ, hàng hải làm chết nhiều người", Bộ trưởng chỉ rõ.

Đôn đốc tiến độ thi công và giải ngân các dự án, Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu đối với các dự án chậm tiến độ, nguy cơ không hoàn thành, giám đốc các Ban QLDA kiểm điểm, rút kinh nghiệm, trực tiếp kiểm tra, đôn đốc tiến độ hằng ngày.

Các Cục quản lý chuyên ngành đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục còn lại, hoàn thiện thủ tục để sớm bàn giao cho Cục Đường bộ Việt Nam triển khai đưa vào thu phí các đoạn tuyến còn lại trước 15/8/2026. Đồng thời, đôn đốc các nhà đầu tư huy động tổng lực đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn thiện sớm các trạm dừng nghỉ, phấn đấu 15/8/2026 hoàn thành đồng bộ dự án, triển khai thu phí các tuyến cao tốc.

Bộ trưởng cũng giao Ban QLDA Đường sắt phối hợp với Bộ Tài chính đàm phán Hiệp định vay vốn cho dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng theo chỉ đạo của Chính phủ để kịp khởi công xây dựng trong năm 2026; thực hiện ngay việc bàn giao mốc giới GPMB cho các địa phương để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án.

Đối với Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, Bộ trưởng yêu cầu Ban QLDA Thăng Long cùng các đơn vị phải tập trung quan tâm thực hiện như: lựa chọn được tư vấn lập nghiên cứu khả thi, lựa chọn công nghệ, chủ động nguồn nhân lực.

Nhiều nhiệm vụ khác cũng được người đứng đầu Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai như: Chủ động giải pháp bảo đảm an toàn thi công công trình, phương án phân luồng giao thông ứng phó mưa bão; Cập nhật các dự án bất động sản tồn đọng để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh quy định tháo gỡ (nếu có); Nghiên cứu sắp xếp lại các trường thuộc Bộ theo chỉ đạo; Việc tái cấu trúc thủ tục hành chính phải chỉ rõ trách nhiệm gắn với mốc thời gian thực hiện.

Các cơ quan trực thuộc Bộ Xây dựng cũng phải phối hợp với các chủ đầu tư, tăng cường theo dõi các dự án xây dựng trọng điểm để kịp thời phối hợp giải quyết các công việc liên quan, đảm bảo tiến độ triển khai dự án; tháo gỡ kịp thời vướng mắc, bất cập để quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công được giao năm 2026.