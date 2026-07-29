Thúc đẩy làn sóng đầu tư của doanh nghiệp Trung Quốc vào Huế

Tham dự tọa đàm có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hà Vĩ cùng hơn 30 DN đến từ Trung Quốc. Về phía TP. Huế có UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Nguyễn Đình Trung; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh.

Tại buổi tọa đàm xúc tiến đầu tư giữa thành phố Huế và doanh nghiệp Trung Quốc

Hiện, Trung Quốc thuộc nhóm nhà đầu tư nước ngoài lớn tại Huế, với hơn 30 dự án FDI, tổng vốn đăng ký gần 771 triệu USD, chiếm khoảng 16% tổng vốn FDI trên địa bàn. Các dự án tập trung vào công nghiệp, năng lượng, dịch vụ và chế biến thực phẩm, đang tạo việc làm cho hơn 9.000 lao động địa phương.

Tại tọa đàm, lãnh đạo TP. Huế đã giới thiệu tiềm năng, lợi thế và danh mục các dự án trọng điểm đang kêu gọi đầu tư, tập trung vào hạ tầng, công nghiệp xanh, công nghiệp văn hóa và dịch vụ đô thị. Đại diện các DN Trung Quốc cũng trao đổi liên quan đến thủ tục hành chính, chính sách ưu đãi và các điều kiện bảo đảm phát triển bền vững.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại tọa đàm

Phát biểu tại tọa đàm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá cao công tác chuẩn bị và cho rằng sự kiện tạo thêm nền tảng thúc đẩy DN Trung Quốc tìm hiểu, đầu tư vào Huế nói riêng và Việt Nam nói chung. Đồng thời nhấn mạnh, trong bối cảnh quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước phát triển tốt đẹp, hai đất nước đều đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu và khát vọng lớn, đây là thời điểm rất thuận lợi để cộng đồng DN hai nước mở rộng hợp tác, cùng khai thác những cơ hội mới vì sự phát triển chung.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao kỳ vọng, hợp tác giữa thành phố Huế và các DN Trung Quốc có thể trở thành mô hình kiểu mẫu trong tổng thể quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai Đảng và hai Nhà nước. Đồng thời mong muốn, cộng đồng DN Trung Quốc tiếp tục coi thành phố Huế là điểm đến đầu tư chiến lược, lâu dài. Hai bên cần tăng cường kết nối, xây dựng kế hoạch hợp tác chi tiết trên 3 trụ cột. Phát triển hạ tầng logistics, hạ tầng giao thông kết nối vùng, hạ tầng số, năng lượng xanh và các giải pháp hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực tiên phong như: trí tuệ nhân tạo (AI), công nghiệp bán dẫn, công nghệ sinh học; chú trọng phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo thông minh, nông nghiệp công nghệ cao nhằm đưa Huế tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Đồng thời, hai bên mở rộng hợp tác trong phát triển du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao, du lịch chăm sóc sức khỏe và khai thác bền vững giá trị di sản, tăng cường chuyển giao công nghệ y tế tiên tiến, xây dựng các trung tâm điều trị hiện đại và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Doanh nghiệp Trung Quốc mong muốn tìm hiểu các cơ hội đầu tư tại thành phố Huế

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam - Trung Quốc đang phát triển tích cực, tạo nền tảng thuận lợi để Huế mở rộng hợp tác với các DN Trung Quốc. Với định hướng trở thành trung tâm lớn về văn hóa, du lịch, y tế chuyên sâu, khoa học - công nghệ và kinh tế biển, TP. Huế mong muốn đón các DN Trung Quốc đến nghiên cứu, đầu tư trong các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp xanh, công nghiệp văn hóa, chế biến - chế tạo, logistics, y tế, du lịch - dịch vụ, phát triển hạ tầng, nông nghiệp công nghệ cao và các ngành kinh tế có giá trị gia tăng lớn. Thành phố Huế cam kết luôn đồng hành cùng với DN, tạo môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi, ổn định và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để các nhà đầu tư yên tâm gắn bó lâu dài với thành phố Huế.