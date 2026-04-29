Gặp mặt 18 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài phát biểu tại buổi gặp mặt

Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Trưởng đoàn đại biểu Nguyễn Chí Tài; UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Phó Trưởng đoàn Nguyễn Thị Ái Vân. Đoàn thành phố Huế gồm 18 đại biểu chính thức tiêu biểu, đại diện cho các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn.

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển” sẽ diễn ra từ ngày 11-13/5/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội, với sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu đại diện cho các giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Chí Tài nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội lần thứ XI - sự kiện chính trị quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đánh dấu bước phát triển mới trong tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy chế, chương trình Đại hội; phát huy trí tuệ, tâm huyết, tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các nội dung của Đại hội, phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân thành phố.

Đồng thời, chủ động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh quê hương, con người Huế; góp phần vào thành công chung của Đại hội. Sau Đại hội, mỗi đại biểu cần phát huy vai trò nòng cốt trong việc tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân; tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Mặt trận ở cơ sở.