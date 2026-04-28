Hình thành các mô hình “Hợp tác xã xanh - bền vững - giàu bản sắc Huế”

Đến dự và chỉ đạo Đại hội về phía Trung ương có đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Phó Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về kinh tế tập thể, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; về phía thành phố có đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và 196 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 220 HTX thành viên chính thức và thành viên liên kết của hệ thống Liên minh HTX thành phố.

Phát triển cả quy mô và chất lượng

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, UBND thành phố và sự hướng dẫn của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, khu vực kinh tế tập thể mà nòng cốt là các HTX tại thành phố Huế đã có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Toàn thành phố hiện có hơn 320 HTX, thu hút gần 95.000 thành viên, tạo việc làm thường xuyên cho gần 40.000 lao động.

Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, các HTX còn góp phần gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa, di sản và bản sắc của vùng đất Cố đô, từng bước nâng tầm sản phẩm truyền thống, hội nhập thị trường trong nước và quốc tế, đem lại lợi ích thiết thực cho thành viên và cộng đồng.

Liên minh HTX thành phố đã chú trọng phát triển nguồn nhân lực, tổ chức hàng trăm lớp tập huấn, bồi dưỡng cho hàng nghìn lượt cán bộ, thành viên; hỗ trợ xây dựng các mô hình HTX sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với sản phẩm chủ lực và chương trình OCOP; thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số. Hoạt động xúc tiến thương mại được đẩy mạnh với nhiều hội chợ, chương trình kết nối cung cầu, góp phần tiêu thụ hiệu quả nông sản, nhất là trong giai đoạn dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, công tác hợp tác quốc tế được mở rộng với các dự án hỗ trợ từ Chính phủ Phần Lan, Hà Lan, góp phần nâng cao năng lực quản lý, sản xuất cho các HTX, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu phát triển bền vững của địa phương.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Phó Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về kinh tế tập thể, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam ghi nhận sự chủ động, tinh thần đoàn kết của khu vực kinh tế tập thể, HTX và những nỗ lực triển khai các nhiệm vụ của Liên minh HTX thành phố nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị Ban chấp hành khóa mới tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TW và thi hành Luật HTX năm 2023. Đẩy mạnh tái cơ cấu HTX gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động; tạo điều kiện để HTX tiếp cận các chính sách hỗ trợ về đất đai, tín dụng, khoa học - công nghệ và thị trường. Chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế; thúc đẩy chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; khuyến khích các HTX quy mô nhỏ liên kết, sáp nhập để nâng cao năng lực cạnh tranh...

Tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhấn mạnh: Quan điểm xuyên suốt của thành phố là phát triển kinh tế tập thể phải gắn với nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, đời sống cho thành viên; đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là vai trò người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Vì vậy, Ban Chấp hành Liên minh HTX thành phố cần xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, thực sự là nòng cốt, thúc đẩy để tạo bước đột phá về phát triển kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn thành phố.

Trong đó, cần tập trung một số nội dung như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị về nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX; xác định phát triển kinh tế tập thể, HTX cùng với phát triển kinh tế tư nhân là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; đẩy mạnh hỗ trợ các HTX đổi mới mô hình quản trị, nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh; tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn trong giai đoạn mới.

Cùng với đó, cần tăng cường liên kết giữa HTX với doanh nghiệp, viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo, từng bước hình thành các chuỗi giá trị bền vững, phát triển kinh tế tập thể gắn chặt với mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới. Các HTX, tổ hợp tác cần phát huy tinh thần tự lực, tự cường; đổi mới tư duy quản trị, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh theo hướng bền vững, hình thành các mô hình “Hợp tác xã xanh - bền vững - giàu bản sắc Huế”, HTX kiểu mới, HTX số, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP gắn với làng nghề, du lịch xanh, bảo tồn di sản để mỗi HTX trở thành “doanh nghiệp cộng đồng”, “trạm giữ hồn cho Huế” trong lòng đô thị Huế hiện đại...

Với phương châm “Đoàn kết - Đổi mới - Hợp tác - Phát triển bền vững”, Đại hội đã thảo luận, thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030; kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành; thông qua Điều lệ Liên minh HTX thành phố Huế nhiệm kỳ mới; đồng thời góp ý vào dự thảo văn kiện và Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trong không khí dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên minh HTX thành phố Huế khóa VI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 33 đồng chí; bầu 10 đồng chí vào Ban Thường vụ và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VII. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch phụ trách Liên minh HTX thành phố, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên minh HTX thành phố, nhiệm kỳ 2025 - 2030; bà Huyền Tôn Nữ Diễm Thúy, Phó Chủ tịch Liên minh HTX thành phố, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được bầu tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch Liên minh HTX thành phố, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Dịp này, Thành ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã trao tặng bức trướng với dòng chữ: “Liên minh Hợp tác xã thành phố Huế: Đoàn kết - Đổi mới - Hợp tác - Phát triển bền vững”.