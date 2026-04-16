Nhiều kiến nghị về vấn đề dân sinh tại "Tháng nghe dân nói"

Nhiều vấn đề dân sinh được người dân phản ánh, kiến nghị và được tiếp thu, phản hồi tại hội nghị "Tháng nghe dân nói"

Tại hội nghị, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tiếp nhận nhiều ý kiến, phản ánh, kiến nghị của người dân liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh. Trong lĩnh vực đất đai, người dân đề nghị xem xét tình trạng lấn chiếm đất từ trước đây; quan tâm giải quyết việc cấp đất đúng quy định; xử lý tình trạng vận chuyển đất ra khỏi khu vực khi hạ thấp mặt ruộng vẫn còn xảy ra trên địa bàn.

Đối với lĩnh vực giao thông, người dân kiến nghị tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển lúa thu hoạch vụ đông xuân; khắc phục hệ thống điện trên tuyến đường ra biển bị sà thấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn; nâng cấp tuyến giao thông ven biển phục vụ đi lại và sản xuất; bố trí hạ tầng phòng cháy, chữa cháy tại chợ Điền Hương bảo đảm theo quy định.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, người dân đề nghị địa phương quan tâm bố trí kinh phí sửa chữa nhà sinh hoạt cộng đồng; lắp đặt bổ sung hệ thống truyền thanh tại một số khu dân cư nhằm phục vụ tốt hơn công tác thông tin tuyên truyền.

"Tháng nghe dân nói" là dịp để chính quyền địa phương nắm bắt tâm tư, nguyện vọng kịp thời của người dân

Đồng chí Nguyễn Đăng Phúc, Phó Chủ tịch UBND phường cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan đã trực tiếp trao đổi, giải đáp nhiều ý kiến của người dân. Những nội dung thuộc thẩm quyền được tiếp thu, xử lý kịp thời; các vấn đề tồn tại từ trước sẽ được kiểm tra, xác minh và trả lời theo đúng quy định.

Bí thư Đảng ủy phường Phan Hồng Anh nhấn mạnh: "Tháng nghe dân nói" là diễn đàn quan trọng để cấp ủy, chính quyền nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, kịp thời giải quyết các kiến nghị chính đáng. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, địa phương sẽ chủ động đề xuất các cơ quan cấp trên xem xét, xử lý.