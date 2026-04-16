Nhiều kiến nghị về vấn đề dân sinh tại "Tháng nghe dân nói"

HNN.VN - Nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, sáng 22/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phong Phú tổ chức hội nghị "Tháng nghe dân nói" năm 2026. Hội nghị có sự tham gia của bà con nhân dân các tổ dân phố Thanh Hương Lâm, Thanh Hương Tây và Trung Đồng.

Phong Phú thông qua 3 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hộiPhong Phú: Tháo gỡ vướng mắc sinh kế từ cơ sởTrao 100 suất quà hỗ trợ hộ nghèo phường Phong Phú

 Nhiều vấn đề dân sinh được người dân phản ánh, kiến nghị và được tiếp thu, phản hồi tại hội nghị "Tháng nghe dân nói" 

Tại hội nghị, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tiếp nhận nhiều ý kiến, phản ánh, kiến nghị của người dân liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh. Trong lĩnh vực đất đai, người dân đề nghị xem xét tình trạng lấn chiếm đất từ trước đây; quan tâm giải quyết việc cấp đất đúng quy định; xử lý tình trạng vận chuyển đất ra khỏi khu vực khi hạ thấp mặt ruộng vẫn còn xảy ra trên địa bàn.

Đối với lĩnh vực giao thông, người dân kiến nghị tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển lúa thu hoạch vụ đông xuân; khắc phục hệ thống điện trên tuyến đường ra biển bị sà thấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn; nâng cấp tuyến giao thông ven biển phục vụ đi lại và sản xuất; bố trí hạ tầng phòng cháy, chữa cháy tại chợ Điền Hương bảo đảm theo quy định.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, người dân đề nghị địa phương quan tâm bố trí kinh phí sửa chữa nhà sinh hoạt cộng đồng; lắp đặt bổ sung hệ thống truyền thanh tại một số khu dân cư nhằm phục vụ tốt hơn công tác thông tin tuyên truyền.

 "Tháng nghe dân nói" là dịp để chính quyền địa phương nắm bắt tâm tư, nguyện vọng kịp thời của người dân

Đồng chí Nguyễn Đăng Phúc, Phó Chủ tịch UBND phường cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan đã trực tiếp trao đổi, giải đáp nhiều ý kiến của người dân. Những nội dung thuộc thẩm quyền được tiếp thu, xử lý kịp thời; các vấn đề tồn tại từ trước sẽ được kiểm tra, xác minh và trả lời theo đúng quy định.

Bí thư Đảng ủy phường Phan Hồng Anh nhấn mạnh: "Tháng nghe dân nói" là diễn đàn quan trọng để cấp ủy, chính quyền nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, kịp thời giải quyết các kiến nghị chính đáng. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, địa phương sẽ chủ động đề xuất các cơ quan cấp trên xem xét, xử lý.

Song Minh
Sớm giải quyết dứt điểm kiến nghị của công dân

UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh, việc trả lời công dân phải đúng thời hạn, rõ ràng, minh bạch, bám sát nội dung kết luận tại buổi tiếp, hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung tiếp công dân tại xã Phú Lộc

Ngày 16/4, tại trụ sở UBND xã Phú Lộc, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ nhằm lắng nghe, giải quyết các kiến nghị, phản ánh của người dân.

Phong Phú: Tháo gỡ vướng mắc sinh kế từ cơ sở

Đó nội dung trọng tâm mà Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phong Phú Phan Hồng Anh thông tin tại buổi tiếp dân, đối thoại với người dân tổ dân phố (TDP) Thanh Hương Đông vào sáng 15/4.

Kỳ họp thứ nhất, HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031:
Cử tri Huế gửi gắm nhiều vấn đề dân sinh

Trong khuôn khổ chương trình Kỳ họp thứ nhất, HĐND thành phố Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cho thấy, hàng loạt vấn đề dân sinh từ hạ tầng, việc làm đến y tế, môi trường được đặt ra, cần các giải pháp cụ thể và hành động kịp thời từ chính quyền các cấp.

Công khai đường dây nóng phản ánh vi phạm kinh doanh xăng dầu

Chiều 10/3, Sở Công Thương đã ban hành Công văn đề nghị UBND các xã, phường và các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng xăng dầu hợp lý, tuân thủ đúng quy định của pháp luật; đồng thời công khai đường dây nóng, kịp thời tiếp nhận, xử lý các thông tin phản ánh liên quan đến hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

