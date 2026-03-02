Kỳ vọng vào chương trình hành động của các ứng cử viên HĐND thành phố

Các ứng cử viên đại biểu HĐND TP. Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, thuộc đơn vị bầu cử số 5

Đơn vị bầu cử số 5 gồm ba phường Kim Long, Hương An, Hóa Châu với 7 ứng cử viên: Phan Quý Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Phan Thanh Hải - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Nguyễn Thị Phương Nam - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế, Chủ tịch Hội Nhà báo TP. Huế; Phạm Thị Tú Nga - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND phường Hương An; Trần Đức Minh - thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư SUNRISE; Dương Chí Thức - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo TP. Huế, Chánh Văn phòng Hội Nhà báo TP. Huế và Trần Thị Bích May - Giám đốc Công ty TNHH SX TM DV Bảo Minh An.

Tại hội nghị, cử tri được nghe giới thiệu tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác và chương trình hành động của từng ứng cử viên nếu trúng cử đại biểu HĐND thành phố khóa IX. Nhiều cam kết được đưa ra, tập trung vào ưu tiên nguồn lực phát triển hạ tầng, đầu tư cho giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; chăm lo an sinh xã hội; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; tăng cường giám sát việc thực thi chính sách tại cơ sở; phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, di sản Huế.

Cử tri phường Kim Long bày tỏ sự đồng tình với các nội dung chương trình hành động, đồng thời kiến nghị những vấn đề sát sườn đời sống. Nhiều ý kiến đề nghị thành phố sớm đầu tư hệ thống điện chiếu sáng tại khu vực Hương Thọ (cũ), nâng cấp các tuyến đường giao thông, kiệt xóm; quan tâm hơn nữa đến hạ tầng đô thị Kim Long; có giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; hỗ trợ người nghèo, người già, người yếu thế; giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương…

Cử tri trình bày ý kiến tại buổi tiếp xúc

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Phan Quý Phương nhấn mạnh, là địa bàn có nhiều di sản, nhà vườn, nhà rường đặc trưng, Kim Long có nhiều tiềm năng phát triển du lịch dịch vụ. Thành phố sẽ ưu tiên bố trí nguồn lực phát triển các tuyến đi bộ ven sông Hương, tuyến Nguyễn Hoàng; đầu tư hạ tầng thoát nước, thoát lũ; chỉnh trang hệ thống đường kiệt, ngõ xóm theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, vận động người dân hiến đất mở rộng kiệt xóm để xây dựng các tuyến đường xanh - sạch - sáng.

Về môi trường, đồng chí đề nghị người dân tiếp tục phát huy phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, đồng hành cùng chính quyền và đơn vị môi trường đô thị giữ gìn cảnh quan. Thành phố cũng sẽ tiếp tục quan tâm chính sách hỗ trợ người nghèo, đẩy mạnh các chương trình phát triển đô thị với ba đột phá chiến lược, trong đó có đột phá về hạ tầng, ưu tiên nguồn lực cho những địa bàn trọng điểm như Kim Long.

Đồng chí Phan Quý Phương khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm, sẽ chủ động tham mưu cụ thể hóa các nghị quyết thành chương trình hành động thiết thực, thúc đẩy thương mại, dịch vụ, du lịch cộng đồng gắn với bảo vệ môi trường và đảm bảo an sinh xã hội; đồng thời thực hiện nghiêm trách nhiệm giám sát, lắng nghe và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Các ứng cử viên đều cam kết nếu trúng cử sẽ giữ mối liên hệ mật thiết với Nhân dân, thường xuyên sâu sát cơ sở, làm tốt vai trò cầu nối giữa người dân với chính quyền; đảm bảo những kiến nghị chính đáng được xem xét, giải quyết thấu đáo.