Cần ổn định chính sách, tránh “khoảng trống” pháp lý

Đại biểu Võ Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đề xuất cần quy định rõ khung hoặc tiêu chí ngay trong luật. Ảnh: Đoàn ĐBQH thành phố cung cấp

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội Việt Nam khóa XVI, chiều 21/4, Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Đoàn ĐBQH TP. Huế thảo luận tại tổ 4 cùng các đoàn Khánh Hòa và Lào Cai.

Lo “khoảng trống” khi giao hết cho Chính phủ

Tham gia thảo luận, đại biểu Võ Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế thống nhất với sự cần thiết sửa đổi luật nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và thúc đẩy phát triển bền vững.

Tuy vậy, đại biểu Võ Thanh Tùng lưu ý dự thảo còn nhiều nội dung quy định “theo mức do Chính phủ quy định” nhưng lại thiếu khung, tiêu chí cụ thể ngay trong luật.

Theo đại biểu Võ Thanh Tùng, đây là lĩnh vực nhạy cảm vì liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ thuế của người dân và doanh nghiệp, trong khi thẩm quyền quyết định chính sách thuế thuộc Quốc hội. “Nếu giao toàn bộ cho Chính phủ mà không có nguyên tắc rõ ràng, có thể ảnh hưởng đến tính ổn định của chính sách”, đại biểu Võ Thanh Tùng nhấn mạnh.

Đại biểu Võ Thanh Tùng đề xuất cần quy định rõ khung hoặc tiêu chí ngay trong luật, đồng thời thiết kế cơ chế điều chỉnh tự động theo biến động kinh tế như chỉ số giá tiêu dùng (CPI), tránh việc phải sửa luật nhiều lần.

Một điểm khác được đại biểu Võ Thanh Tùng nhấn mạnh là chính sách miễn thuế theo ngưỡng doanh thu có thể trở thành “rào cản phát triển”. Theo đó, nhiều hộ kinh doanh có thể không muốn mở rộng quy mô để tránh vượt ngưỡng chịu thuế.

Đại biểu Võ Thanh Tùng đề nghị nghiên cứu cơ chế thuế lũy tiến hoặc các mức chuyển tiếp để vừa hỗ trợ, vừa tạo động lực phát triển, tránh “cú sốc thuế” khi vượt ngưỡng.

Với thuế tiêu thụ đặc biệt, đại biểu Võ Thanh Tùng đồng tình định hướng khuyến khích chuyển đổi xanh, nhưng cho rằng mức điều chỉnh trong dự thảo tăng khá nhanh, cần có lộ trình phù hợp để doanh nghiệp chủ động kế hoạch đầu tư.

Đại biểu Nguyễn Tiến Hùng, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân TP. Huế đề nghị cần rà soát tổng thể các mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Ảnh: Đoàn ĐBQH thành phố cung cấp

Tránh làm luật “manh mún”

Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Tiến Hùng, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân TP. Huế đồng tình với cách làm luật theo hướng quy định khung, giao Chính phủ quy định chi tiết để tăng tính linh hoạt.

Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Tiến Hùng cho rằng thời gian qua việc ban hành chính sách thuế còn mang tính nhỏ lẻ, theo từng mặt hàng.

Đại biểu Nguyễn Tiến Hùng dẫn chứng Quốc hội đã phải liên tục ban hành nghị quyết riêng cho xăng dầu, rồi đến xe điện. “Nếu cứ làm theo cách này thì Quốc hội sẽ phải họp thường xuyên để xử lý từng vấn đề nhỏ”, đại biểu Nguyễn Tiến Hùng nói.

Từ đó, đại biểu Nguyễn Tiến Hùng đề nghị cần rà soát tổng thể các mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt để điều chỉnh đồng bộ, thay vì “vá víu” từng phần.

Về kỹ thuật lập pháp, đại biểu Nguyễn Tiến Hùng đề xuất luật chỉ nên quy định mức trần thuế suất, còn mức cụ thể giao Chính phủ điều hành. Theo đại biểu Nguyễn Tiến Hùng, Quốc hội quyết định dự toán ngân sách, còn trách nhiệm tổ chức thu thuộc Chính phủ.

Một vấn đề khác được đại biểu Nguyễn Tiến Hùng nêu là dự thảo hiện chủ yếu điều chỉnh nhóm hộ, cá nhân kinh doanh, trong khi người làm công ăn lương cũng là lực lượng đóng góp lớn cho nền kinh tế.

Đại biểu Nguyễn Tiến Hùng cũng lưu ý chính sách thuế thu nhập cá nhân thiếu ổn định khi nhiều lần điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh từ năm 2009 đến nay. Vì vậy, cần có cơ chế linh hoạt hơn, có thể giao Chính phủ điều chỉnh theo từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội.

Đại biểu Nguyễn Tiến Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế bày tỏ lo ngại về chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe điện. Ảnh: Đoàn ĐBQH thành phố cung cấp

Cảnh báo nguy cơ “chuyển ô nhiễm” từ đô thị về vùng khó

Cùng quan điểm, đại biểu Nguyễn Tiến Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế đánh giá cao sự linh hoạt của Chính phủ trong đề xuất chính sách thuế để thích ứng bối cảnh mới.

Đại biểu Nguyễn Tiến Nam cho rằng các luật thuế lần này tác động rất lớn đến doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 90% và đóng góp khoảng 50% GDP.

Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Tiến Nam bày tỏ lo ngại về chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe điện.

Theo đại biểu Nguyễn Tiến Nam, các đánh giá hiện nay chủ yếu tập trung ở đô thị, trong khi chưa tính hết tác động đến khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

“Có thể xảy ra tình trạng xe chạy xăng dầu bị “đẩy” từ đô thị về vùng khó khăn, đồng nghĩa với việc chuyển gánh nặng môi trường từ nơi này sang nơi khác”, đại biểu Nguyễn Tiến Nam nêu quan điểm.

Đại biểu Nguyễn Tiến Nam cũng cảnh báo nguy cơ hình thành các hoạt động thu gom, tái chế xe cũ đưa về tiêu thụ ở vùng khó, làm gia tăng áp lực môi trường.

Đại biểu Nguyễn Tiến Nam cũng đặt vấn đề về tính khả thi của xe điện trong điều kiện thiên tai. Theo ông, tại nhiều địa phương thường xuyên xảy ra bão lũ, mất điện kéo dài, nếu hạ tầng sạc không đảm bảo sẽ ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và sản xuất.

Từ đó, đại biểu Nguyễn Tiến Nam đề nghị cần đánh giá toàn diện hơn về hạ tầng, nguồn điện và các kịch bản ứng phó trước khi triển khai mạnh các chính sách ưu đãi đối với xe điện.