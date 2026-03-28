Mặt trận Tổ quốc các cấp phát huy vai trò cầu nối, tạo đồng thuận trong bầu cử

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài phát biểu tại hội nghị

Cuộc bầu cử trên địa bàn thành phố được triển khai đồng bộ, đúng quy định, bảo đảm dân chủ, an toàn và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Trong thành công chung đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử; chủ trì tổ chức lấy ý kiến cử tri, phối hợp tuyên truyền, vận động và giám sát toàn bộ quá trình bầu cử, góp phần tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.

Toàn thành phố có 970.549 cử tri, trong đó 970.515 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,99% (xếp thứ 2 toàn quốc); có 37/40 xã, phường đạt 100% cử tri đi bầu; 668/676 khu vực bỏ phiếu đạt tỷ lệ tuyệt đối.

Kết quả, thành phố đã bầu đủ 9 ĐBQH khóa XVI (trong số 17 ứng cử viên); 53 đại biểu HĐND thành phố (trong số 89 ứng cử viên) và 804 đại biểu HĐND cấp xã (trong số 1.342 ứng cử viên). Không có đơn vị bầu cử nào phải bầu lại, bầu thêm; cơ cấu, thành phần bảo đảm theo quy định. Đặc biệt, toàn bộ quá trình bầu cử diễn ra an toàn, không phát sinh khiếu nại, tố cáo.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài nhấn mạnh, trong bối cảnh tổ chức bầu cử với thời gian rút ngắn, khối lượng công việc lớn và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp mới đi vào hoạt động, kết quả đạt được là rất đáng ghi nhận.

Đồng chí khẳng định: “Những con số đạt được không chỉ phản ánh thành công của cuộc bầu cử mà còn thể hiện rõ niềm tin, sự đồng thuận và tinh thần trách nhiệm chính trị cao của Nhân dân thành phố đối với Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị. Cuộc bầu cử thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân”.

Tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử

Đồng chí Nguyễn Chí Tài ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của các cấp, các ngành, đặc biệt là vai trò nòng cốt của hệ thống MTTQ trong công tác hiệp thương, tuyên truyền, vận động Nhân dân và giám sát quá trình bầu cử.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương hoàn tất các công việc sau bầu cử; thực hiện việc xác nhận tư cách đại biểu trúng cử theo đúng quy định; chuẩn bị chu đáo kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp nhằm kiện toàn các chức danh lãnh đạo nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng thời, nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, đưa chính quyền các cấp đi vào hoạt động hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Cùng với đó, các cấp cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được từ cuộc bầu cử, đẩy mạnh các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và những năm tiếp theo.

Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tặng Bằng khen cho 26 tập thể và 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức bầu cử.