Hướng tới mục tiêu 100% người dân thành phố được sử dụng nước sạch

Đến dự có TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc của HueWACO năm 2025

Ông Lê Quang Minh, Chủ tịch HĐQT HueWACO cho biết, năm 2025, HueWACO cơ bản đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được ĐHĐCĐ năm 2025 đề ra. Sản lượng nước sản xuất đạt 72,33 triệu m3, đạt 101,65% so với kế hoạch; lợi nhuận sau thuế hơn 141 tỷ đồng, đạt 100,27% so với kế hoạch, nộp ngân sách hơn 156 tỷ đồng; thu nhập bình quân người lao động đạt 18,3 triệu đồng/người/tháng, tăng 5,2% so với năm 2024.

Năm 2026 được coi là dấu mốc quan trọng, khi HueWACO đã đi vào chặng đường cuối trong giai đoạn tiền đề - chuẩn bị chuyển sang giai đoạn bứt phá tạo nền móng trong thực hiện hiện chiến lược phát triển công ty đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, HueWACO phấn đấu năm 2026 sản lượng nước sản xuất đạt 79,56 triệu m3, đóng góp chung vào tăng trưởng GRDP của thành phố. Lợi nhuận sau thuế 142,83 tỷ đồng, nộp ngân sách 134,97 tỷ đồng và dự kiến chi trả cổ tức cổ đông 9,5%/năm.

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang yêu cầu HueWACO tiếp tục bám sát, phối hợp các sở, ngành, địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án cấp nước nông thôn giai đoạn 2021 - 2025, hướng tới mục tiêu 100% người dân toàn thành phố được sử dụng nước sạch.

Hệ thống xử lý nước sạch 6.000 m³/ngày đêm tại Nhà máy nước Phong Thu của HueWACO vừa được đưa vào vận hành

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các dự án hạ tầng cấp nước, đảm bảo xây dựng và phát triển hạ tầng cấp nước bền vững cho thành phố, đóng góp vào việc phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ số và quản trị hiện đại trong vận hành. Đảm bảo các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tăng trưởng cao trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Trong thời gian tới, công ty cần tiếp tục khẳng định vai trò là đơn vị nòng cốt đảm bảo cung cấp nước sạch ổn định, an toàn, chất lượng cho người dân. Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận rõ những thách thức lớn như biến đổi khí hậu, suy giảm nguồn nước… đòi hỏi công ty phải có giải pháp ứng phó chủ động, dài hạn.

Dịp này, lãnh đạo thành phố cũng trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác năm 2025.