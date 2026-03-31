Cử tri Huế gửi gắm nhiều vấn đề dân sinh

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân

Niềm tin được củng cố từ những quyết sách lớn

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là cử tri và Nhân dân thành phố bày tỏ sự quan tâm sâu sắc, đồng thời đánh giá cao thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Những định hướng chiến lược về phát triển văn hóa, con người, bảo đảm an sinh xã hội, cũng như quyết tâm đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ rộng rãi.

Điều đáng nói, niềm tin này không chỉ dừng lại ở nhận thức mà còn được củng cố bằng thực tiễn. Cử tri ghi nhận những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền thành phố trong việc chăm lo đời sống người dân, nhất là các đối tượng yếu thế trong xã hội. Các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ người có công, hộ nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, đặc biệt trong dịp tết Nguyên đán, được triển khai kịp thời, hiệu quả.

Việc huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, nhất là sau các đợt mưa lũ, hay triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã tạo hiệu ứng tích cực. Những chính sách này không chỉ cải thiện điều kiện sống mà còn góp phần củng cố niềm tin của người dân vào hệ thống chính trị cơ sở.

Theo Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài, cử tri Huế cũng dành nhiều đánh giá tích cực cho công tác tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Với sự chuẩn bị bài bản, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, đa dạng hóa hình thức, cuộc bầu cử đã thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Không khí phấn khởi, tin tưởng thể hiện rõ qua tỷ lệ cử tri đi bầu cao và sự quan tâm theo dõi của người dân đối với các ứng cử viên. Chính vì vậy, bước vào nhiệm kỳ mới, kỳ vọng đặt lên vai HĐND thành phố khóa IX là rất lớn. Cử tri mong muốn bộ máy chính quyền sẽ hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, gần dân, sát dân hơn; đồng thời có những quyết sách kịp thời, thực chất để giải quyết các vấn đề còn tồn tại.

Cần tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cho thấy, một trong những nhóm vấn đề được cử tri quan tâm hàng đầu là phát triển đô thị và hạ tầng giao thông. Tại nhiều địa phương như An Cựu, Thuận An, Phong Quảng hay Đan Điền, cử tri đồng loạt kiến nghị đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, đặc biệt là các công trình giao thông mang tính kết nối vùng.

Trong đó, cầu vượt cửa biển Thuận An và cầu Vĩnh Tu được xem là những “mắt xích” quan trọng để mở ra không gian phát triển kinh tế biển, du lịch và dịch vụ. Việc chậm tiến độ không chỉ ảnh hưởng đến giao thông mà còn làm giảm cơ hội thu hút đầu tư, phát triển kinh tế địa phương.

Những vấn đề tưởng chừng nhỏ nhưng lại tác động trực tiếp đến đời sống người dân như hệ thống chiếu sáng, loa truyền thanh cơ sở, hay tình trạng ngập úng đô thị cũng được phản ánh. Tại một số khu vực, mỗi mùa mưa bão đến, người dân lại đối mặt với cảnh ngập nước, giao thông bị chia cắt, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Đáng chú ý, câu chuyện thu hồi đất và chính sách bồi thường tiếp tục là vấn đề “nóng”. Cử tri đề nghị khi thực hiện các dự án, nếu phần diện tích đất còn lại quá nhỏ, manh mún thì cần có phương án thu hồi hoặc hỗ trợ hợp lý, tránh để người dân rơi vào tình cảnh khó khăn trong ổn định cuộc sống.

Ở lĩnh vực kinh tế - xã hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài cho biết, nhiều ý kiến đề nghị Nhà nước cần có giải pháp kiểm soát giá cả, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, nhằm hạn chế tác động đến đời sống người dân.

Song song với đó, phát triển du lịch được đặt ra với yêu cầu phải đi theo hướng bền vững. Cử tri đề xuất phát triển du lịch cộng đồng tại các điểm đến như Cầu ngói Thanh Toàn, đồng thời chú trọng bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa.

Cử tri mong muốn đưa du lịch Huế phát triển bền vững

Không chỉ dừng lại ở việc “giữ”, người dân còn mong muốn “làm sống lại” các giá trị văn hóa truyền thống thông qua việc gắn kết với phát triển du lịch. Những làng nghề như hoa giấy Thanh Tiên, hoa tươi Tiên Nộn hay các lễ hội dân gian như hội vật làng Sình được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần tạo sinh kế cho người dân.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, cử tri mong muốn có sự chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng hiện đại, bền vững. Các đề xuất tập trung vào việc đầu tư hạ tầng, ứng dụng khoa học công nghệ, hỗ trợ giống, vật tư và đặc biệt là tìm đầu ra ổn định cho nông sản.

Đi cùng với phát triển là những thách thức về môi trường. Tình trạng rác thải sinh hoạt chưa được thu gom kịp thời tại một số khu dân cư, kênh mương gây bức xúc trong Nhân dân. Cử tri đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm, đồng thời nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ môi trường.

Ở lĩnh vực y tế, bài toán không chỉ là cơ sở vật chất mà còn là chất lượng nguồn nhân lực. Cử tri kiến nghị cần đầu tư đồng bộ, đồng thời bổ sung đội ngũ bác sĩ chuyên khoa tại tuyến cơ sở, đặc biệt trong bối cảnh sau sáp nhập, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng tăng.

Ngành giáo dục cũng đối mặt với nhiều yêu cầu mới. Việc nâng cấp cơ sở vật chất, tận dụng hiệu quả các công trình dôi dư sau sáp nhập, cũng như đảm bảo môi trường học tập văn minh, hiện đại là những vấn đề được cử tri quan tâm.

Đáng chú ý, lao động việc làm tiếp tục là nỗi trăn trở của nhiều người dân, đặc biệt ở khu vực nông thôn. Tình trạng thiếu việc làm ổn định, thu nhập thấp khiến không ít lao động gặp khó khăn. Cử tri đề nghị đẩy mạnh đào tạo nghề, hỗ trợ vay vốn, kết nối doanh nghiệp để mở rộng cơ hội việc làm…