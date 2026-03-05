Đại học Huế chủ động triển khai quy định mới trong tuyển sinh

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT trên địa bàn thành phố

Siết chặt cơ chế

Theo quy định mới, Bộ GD&ĐT đã xác định rõ danh mục các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế được chấp nhận trong tuyển sinh, gồm những chứng chỉ phổ biến như IELTS, TOEFL và một số chứng chỉ tương đương khác. Các cơ sở đào tạo phải xây dựng bảng quy đổi điểm tương đương giữa chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và điểm thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Bảng quy đổi phải được công khai, minh bạch, bảo đảm tương quan hợp lý.

Đáng chú ý, việc sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ được đặt trong tổng thể cơ chế điểm cộng, điểm thưởng theo mức trần chung do Bộ GD&ĐT quy định, nhằm tránh tình trạng “điểm cộng chồng điểm cộng” gây mất cân bằng giữa các nhóm thí sinh.

Trong nhiều năm qua, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế đã trở thành một lợi thế đáng kể đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành có yêu cầu cao về năng lực ngoại ngữ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy điều kiện tiếp cận các kỳ thi này còn có sự chênh lệch giữa các vùng miền, giữa học sinh thành thị và nông thôn, cũng như giữa các nhóm điều kiện kinh tế - xã hội khác nhau. Vì vậy, việc quy định mức trần điểm cộng được xem là giải pháp điều tiết hợp lý, hướng đến sự cân bằng cơ hội trong tuyển sinh.

TS. Lê Văn Tường Lân, Trưởng ban Đào tạo và Công tác sinh viên, Đại học Huế thông tin, trên cơ sở các quy định chung của Bộ GD&ĐT, Đại học Huế dự kiến tiếp tục áp dụng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế trong tuyển sinh từ năm 2026 theo những hình thức phù hợp với đặc thù ngành đào tạo và định hướng phát triển của các đơn vị.

Thứ nhất, Đại học Huế sử dụng chứng chỉ để quy đổi điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển, áp dụng cho các phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, hoặc xét học bạ. Bảng quy đổi sẽ được xây dựng công khai, bảo đảm tính khoa học và tương thích với hệ thống điểm thi trong nước.

Thứ hai, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tiếp tục được sử dụng trong các phương thức xét tuyển kết hợp, đặc biệt đối với những ngành có yêu cầu cao về năng lực ngoại ngữ. Có thể kể đến các ngành như Ngôn ngữ Anh, Quốc tế học, Du lịch, Kinh doanh quốc tế, Truyền thông quốc tế… Việc xem xét chứng chỉ quốc tế trong tổng thể hồ sơ tuyển sinh giúp các trường lựa chọn được những thí sinh có nền tảng phù hợp ngay từ đầu vào.

Thứ ba, đối với một số chương trình đào tạo giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh hoặc các chương trình tiên tiến, Đại học Huế quy định mức năng lực ngoại ngữ tối thiểu đầu vào. Quy định này nhằm bảo đảm người học có thể theo kịp nội dung chuyên môn, tham gia thảo luận, làm bài tập và nghiên cứu tài liệu bằng tiếng Anh một cách hiệu quả.

Bảo đảm công bằng

Theo TS. Lê Văn Tường Lân, việc triển khai các quy định mới được Đại học Huế thực hiện theo hướng vừa tuân thủ chặt chẽ quy chế của Bộ GD&ĐT, vừa phát huy vai trò của năng lực ngoại ngữ trong chiến lược hội nhập quốc tế. Đại học Huế xác định ngoại ngữ không chỉ là một tiêu chí tuyển sinh mà còn là nền tảng để sinh viên tiếp cận tri thức toàn cầu, tham gia các chương trình trao đổi học thuật và mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong môi trường đa quốc gia.

Trong bối cảnh Bộ GD&ĐT quy định mức điểm cộng từ chứng chỉ quốc tế được giới hạn, Đại học Huế đánh giá đây là điều chỉnh cần thiết. Chứng chỉ như IELTS hay TOEFL phản ánh năng lực ngoại ngữ tốt của thí sinh, nhưng không phải mọi học sinh đều có điều kiện tiếp cận như nhau.

Việc quy định trần điểm cộng giúp hạn chế tình trạng chênh lệch lợi thế quá lớn giữa các nhóm thí sinh. Nếu không có giới hạn, một số thí sinh có thể đạt mức điểm quy đổi rất cao, tạo khoảng cách đáng kể so với những thí sinh chỉ sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT. Khi áp dụng mức trần, lợi thế từ chứng chỉ quốc tế vẫn được ghi nhận, nhưng không lấn át hoàn toàn các tiêu chí đánh giá khác.

Quy định mới cũng củng cố nguyên tắc đánh giá toàn diện năng lực học tập. Tuyển sinh đại học không chỉ dựa trên một yếu tố riêng lẻ mà là sự tổng hợp của kết quả học tập phổ thông, điểm thi các môn trong tổ hợp xét tuyển và các tiêu chí bổ sung khác. Khi mức điểm cộng được giới hạn hợp lý, thí sinh sẽ có xu hướng đầu tư đồng đều cho các môn học thay vì phụ thuộc quá nhiều vào một chứng chỉ quy đổi.

Lãnh đạo Đại học Huế cho rằng, sẽ xây dựng mức quy đổi và cộng điểm cụ thể theo đúng khung quy định của Bộ GD&ĐT, công khai trên các kênh thông tin chính thức để thí sinh và phụ huynh dễ dàng theo dõi. Cách tiếp cận này thể hiện định hướng phát triển bền vững, hài hòa giữa yêu cầu hội nhập và mục tiêu bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục đại học.