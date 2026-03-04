Ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri phường Phú Xuân

Các ứng cử viên ĐBQH lắng nghe ý kiến cử tri

Đơn vị bầu cử số 2 gồm các đồng chí: Nguyễn Quốc Đoàn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ; Nguyễn Tiến Hùng - Ủy viên BCH Đảng bộ Các cơ quan Đảng thành phố, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Huế; Nguyễn Thị Hoài Phương - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Y tế Phú Xuân; Võ Thanh Tùng - Ủy viên BCH Đảng bộ Đại học Huế, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế; Lê Thị Lệ Thủy - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã A Lưới 2.

Tại hội nghị, cử tri phường Phú Xuân được nghe giới thiệu tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên và chương trình hành động nếu được bầu làm ĐBQH. Trong chương trình hành động, các ứng cử viên đều khẳng định sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm của người đại biểu dân cử, giữ vai trò cầu nối giữa cử tri với Quốc hội, phản ánh trung thực, đầy đủ ý kiến, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân đến nghị trường.

Cử tri phường Phú Xuân bày tỏ sự tin tưởng và kỳ vọng đối với các ứng cử viên, đồng thời mong muốn những người trúng cử sẽ bám sát chương trình hành động đã đề ra, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Nhân dân giao phó. Nhiều ý kiến cử tri cũng đề cập đến những vấn đề thiết thực của địa phương như giải pháp phòng chống ngập lụt trong khu vực Kinh thành Huế, quan tâm hơn nữa đến đời sống các gia đình chính sách, liệt sĩ, thương bệnh binh; tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong bộ máy Nhà nước, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí…

Cử tri cũng mong muốn các ĐBQH quan tâm hơn đến chính sách đối với lực lượng thanh niên xung phong; đồng thời có tiếng nói, đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp để góp phần xây dựng TP. Huế ngày càng phát triển, xứng tầm là đô thị di sản, trung tâm du lịch đặc sắc của cả nước.

Cử tri bày tỏ tin tưởng, kỳ vọng tại hội nghị

Đặc biệt, nhiều cử tri bày tỏ kỳ vọng đối với đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn. Theo cử tri, với kinh nghiệm công tác nhiều năm trong lĩnh vực bảo vệ pháp luật và quản lý Nhà nước, đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn được kỳ vọng sẽ phát huy năng lực, đóng góp tích cực vào việc hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường giám sát công tác phòng chống tham nhũng.

Ông Phạm Hữu Quang, cử tri phường Phú Xuân, chia sẻ: “Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, từng kinh qua nhiều vị trí công tác quan trọng, trong đó có chức vụ Giám đốc Công an tỉnh. Chúng tôi tin rằng với kinh nghiệm thực tiễn, sự am hiểu cơ sở và tâm tư của người dân, nếu trúng cử ĐBQH, đồng chí sẽ phát huy năng lực, đóng góp tích cực vào việc hoàn thiện pháp luật, tăng cường giám sát phòng chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính như chương trình hành động đã đề ra”.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri phường Phú Xuân. Các ý kiến góp ý, kiến nghị của cử tri đều rất xác đáng, phản ánh sát thực tiễn đời sống và sự phát triển của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XVI, đồng chí sẽ cầu thị, lắng nghe, tiếp thu đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của cử tri; đồng thời chuyển những ý kiến này đến nghị trường Quốc hội để trao đổi, thảo luận cùng các đại biểu, từ đó góp phần xây dựng và hoàn thiện các chính sách, quy định pháp luật phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

“Những ý kiến tâm huyết, những băn khoăn và kiến nghị của cử tri chính là cơ sở quan trọng để Quốc hội xem xét, thảo luận và ban hành các quyết sách đáp ứng yêu cầu của cuộc sống, phục vụ tốt hơn cho người dân và sự phát triển của đất nước”, đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn nói.