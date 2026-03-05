Lá phiếu - lời hẹn ước của lòng dân với tương lai thành phố Huế

Người dân mong chờ ngày hội lớn của non sông

Làm mới niềm tin và trao trách nhiệm

Đó là thời điểm để mỗi người dân trực tiếp thực hiện quyền làm chủ của mình, đặt niềm tin vào những người đại diện, và qua đó khẳng định rằng mọi quyền lực nhà nước bắt nguồn từ Nhân dân.

Lá phiếu nhỏ bé trong lòng bàn tay, nhưng chứa đựng sức nặng của trách nhiệm và khát vọng. Trong khoảnh khắc cử tri gạch tên và bỏ phiếu, quyền công dân không còn là khái niệm trong Hiến pháp, mà trở thành hành động cụ thể. Mỗi người dân dù là người nông dân vùng ven phá Tam Giang, người tiểu thương chợ Đông Ba, sinh viên các trường đại học, hay cán bộ, công chức, trí thức đều có một lá phiếu bình đẳng như nhau. Không có sự phân biệt địa vị hay hoàn cảnh. Đó chính là biểu hiện sâu sắc của dân chủ, là nền tảng tinh thần để củng cố niềm tin xã hội.

Nhưng giá trị của lá phiếu không chỉ nằm ở quyền lựa chọn, mà còn ở ý thức trách nhiệm. Bầu cử không đơn thuần là một thủ tục định kỳ. Đó là quá trình cân nhắc, suy nghĩ, đánh giá năng lực, phẩm chất và chương trình hành động của người ứng cử. Cử tri không chỉ chọn một cái tên, mà chọn một tầm nhìn, một cam kết phụng sự. Một lá phiếu có trách nhiệm là một lá phiếu được đặt trên nền tảng hiểu biết, tỉnh táo và hướng tới lợi ích lâu dài của cộng đồng.

Ở góc độ chính trị, lá phiếu là nền tảng của tính chính danh. Quốc hội - cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân - quyết định những vấn đề hệ trọng của quốc gia, từ lập pháp đến giám sát tối cao. HĐND các cấp quyết định những vấn đề phát triển của địa phương và giám sát hoạt động của chính quyền cùng cấp. Chất lượng của các cơ quan dân cử ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả quản trị, đến đời sống của từng người dân. Vì thế, mỗi nhiệm kỳ mới là một lần Nhân dân làm mới niềm tin, trao lại trách nhiệm cho những người mà mình tin tưởng.

Đối với thành phố Huế, vùng đất di sản, nơi hội tụ chiều sâu văn hóa và khát vọng phát triển, ý nghĩa của lá phiếu càng trở nên đặc biệt. Huế không chỉ là đô thị trung tâm của miền Trung, mà còn là thành phố di sản văn hóa thế giới, nơi quá khứ và hiện tại giao thoa. Phát triển Huế hôm nay đặt ra những yêu cầu rất cụ thể: làm sao để bảo tồn giá trị di sản mà vẫn thúc đẩy kinh tế tăng trưởng; làm sao để phát triển du lịch bền vững; làm sao để xây dựng đô thị văn minh, xanh, sạch, đáng sống; làm sao để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Những câu hỏi ấy không chỉ được giải quyết bằng những dự án cụ thể, mà còn bằng chất lượng của các quyết sách được thảo luận và quyết định tại Quốc hội và HĐND.

Mỗi lá phiếu của người dân Huế vì thế mang theo một mong muốn rất rõ ràng: mong muốn có những đại biểu đủ năng lực, đủ tâm huyết để đại diện tiếng nói của Huế tại nghị trường; đủ bản lĩnh để tham gia xây dựng chính sách phù hợp với đặc thù của một thành phố di sản; đủ trách nhiệm để lắng nghe và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Khi cử tri lựa chọn bằng sự cân nhắc và niềm tin, họ đang góp phần nâng cao chất lượng đại diện, nâng cao hiệu lực của bộ máy nhà nước.

Tuy nhiên, lá phiếu chỉ thực sự có ý nghĩa khi người dân không thờ ơ. Thờ ơ với bầu cử là tự làm mờ đi quyền làm chủ của mình. Trong bối cảnh thông tin đa chiều, đôi khi nhiễu loạn, cử tri càng cần sự tỉnh táo. Một lá phiếu được đặt trên cơ sở thông tin chính thống, trên sự suy nghĩ độc lập và trách nhiệm sẽ có giá trị khác với một lá phiếu mang tính hình thức. Tôn trọng lá phiếu cũng chính là tôn trọng tương lai của quê hương và đất nước.

Cử tri phường Mỹ Thượng tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên

Viết tiếp câu chuyện phát triển

Lá phiếu không dừng lại ở ngày bầu cử. Nó mở ra một hành trình giám sát và đồng hành suốt nhiệm kỳ. Đại biểu được bầu ra phải thường xuyên tiếp xúc cử tri, lắng nghe, giải trình và chịu trách nhiệm trước Nhân dân. Cử tri, ngược lại, cần theo dõi, góp ý và giám sát hoạt động của đại biểu. Dân chủ không chỉ nằm ở quyền lựa chọn, mà còn ở cơ chế kiểm soát quyền lực. Khi sự ủy quyền được gắn với trách nhiệm giải trình, niềm tin xã hội sẽ được củng cố vững chắc hơn.

Huế vốn nổi tiếng với sự trầm tĩnh, sâu lắng và trọng nghĩa tình. Có lẽ chính vì vậy mà mỗi hành động chính trị ở đây cũng mang một sắc thái riêng, không ồn ào nhưng bền bỉ. Khi người dân Huế bước tới hòm phiếu, đó không chỉ là hành động pháp lý, mà còn là một lời hẹn ước: hẹn ước về một tương lai phát triển hài hòa giữa bảo tồn và đổi mới; hẹn ước về một bộ máy nhà nước gần dân, hiểu dân và vì dân; hẹn ước về một thành phố Huế vừa giữ được hồn cốt văn hóa, vừa năng động trong hội nhập.

Một tờ phiếu nhỏ có thể không làm thay đổi mọi điều ngay lập tức, nhưng nó là viên gạch đầu tiên xây nên nền tảng niềm tin. Khi hàng vạn, hàng triệu lá phiếu được đặt vào hòm phiếu bằng tất cả sự hiểu biết và trách nhiệm, đó là biểu hiện sinh động của sức mạnh lòng dân. Và chính từ sức mạnh ấy, hành trình phát triển của Thành phố Huế trong nhiệm kỳ mới sẽ có thêm nền tảng vững chắc.

Lá phiếu vì thế không chỉ là biểu tượng của quyền làm chủ, mà còn là biểu tượng của niềm tin và khát vọng. Mỗi người dân Huế khi đi bầu cử không chỉ thực hiện một quyền hiến định, mà đang góp phần viết tiếp câu chuyện phát triển của quê hương mình - một câu chuyện kết nối quá khứ hào hùng với tương lai tươi sáng, được xây dựng bằng sự đồng thuận và trách nhiệm của toàn dân.