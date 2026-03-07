Nâng cao nhận thức về hành vi tội phạm mua bán người tại các trung tâm lừa đảo

Toàn cảnh sự kiện.

Tại sự kiện, Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc cũng giới thiệu Chiến dịch #Mắcbẫytộiphạmlừađảo (#TrappedInScamCrime) của UNODC tại Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, trong những năm gần đây, tình hình mua bán người trong khu vực và trên thế giới diễn biến ngày càng phức tạp; các đường dây mua bán người tăng cường lợi dụng các nền tảng trực tuyến, mạng xã hội và công nghệ mới, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo để tuyển mộ nạn nhân thông qua các thủ đoạn như quảng cáo "việc nhẹ lương cao", lừa đảo tình cảm, lừa đảo đầu tư nhằm mục đích bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, hoặc bị ép buộc thực hiện hành vi phạm tội.

Tình trạng mua bán người vào các trung tâm lừa đảo gia tăng đã trở thành thách thức đối với nhiều quốc gia, đe dọa an ninh, trật tự, an toàn xã hội, gây thiệt hại về kinh tế và làm tổn hại đến an ninh con người.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng công tác phòng, chống mua bán người, đồng thời đang tích cực triển khai Luật Phòng, chống mua bán người năm 2024 và Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026-2030 và định hướng đến năm 2035, trong đó chú trọng xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng không gian mạng, công nghệ cao để dụ dỗ, tổ chức mua bán người và sẵn sàng tiếp tục tăng cường hợp tác với các quốc gia, tổ chức quốc tế, đối tác liên quan nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý hiệu quả loại tội phạm này, trên cơ sở cách tiếp cận lấy nạn nhân làm trung tâm.

Phát biểu ý kiến phiên khai mạc, bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam cho rằng công tác phòng ngừa cũng đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ hơn với các công ty công nghệ và nền tảng trực tuyến - nơi các dịch vụ thường bị những đối tượng mua bán người lợi dụng để lừa gạt tuyển mộ nạn nhân. Với việc duy trì các tiêu chuẩn quốc tế về kinh doanh và quyền con người, các công ty có vai trò quan trọng trong việc xác định và giảm thiểu rủi ro bóc lột liên quan đến nền tảng của mình.

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông John McIntyre cho biết, Hoa Kỳ sẵn sàng tiếp tục hợp tác với Chính phủ Việt Nam, UNODC, tổ chức Sứ mệnh Công lý quốc tế (IJM) và tất cả đối tác trong khu vực để cùng nhau nâng cao nhận thức, tăng cường phòng ngừa, đẩy mạnh hợp tác thực thi pháp luật và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, đồng thời khẳng định, sự hợp tác đó sẽ đem lại sự khác biệt.

Trong khuôn khổ sự kiện, các chuyên gia trong khu vực Đông Nam Á trình bày về bối cảnh chung của tình trạng mua bán người nhằm mục đích ép buộc thực hiện hành vi phạm tội tại các trung tâm lừa đảo; giới thiệu Chiến dịch #Mắcbẫytộiphạm lừađảo (#TrappedInScamCrime) của UNODC; những kinh nghiệm xây dựng môi trường số an toàn. Đồng thời, các diễn giả đến từ các bộ, ngành liên quan như Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế... cũng thảo luận về công tác phòng, chống mua bán người vào trung tâm lừa đảo và hỗ trợ nạn nhân, các giải pháp thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng và hợp tác triển khai Chiến dịch tại Việt Nam.

Đại diện cho UNODC, Tiến sĩ Rebecca Miller, Điều phối viên khu vực về chống mua bán người và đưa người di cư trái phép Văn phòng UNODC khu vực Đông Nam Á-Thái Bình Dương cho biết: "Trên khắp khu vực, chúng ta đang chứng kiến tình trạng bóc lột người ở quy mô lớn, các nạn nhân của nạn mua bán người đang bị ép buộc thực hiện lừa đảo nhằm thu lợi nhuận, và chính họ lại thường là những người phải đối mặt với hậu quả pháp lý. Chúng ta phải chấm dứt việc đối xử với những người bị mua bán như là nghi phạm và thay vào đó cần tập trung triệt phá các mạng lưới tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia đang thu lợi hàng tỷ đô la từ các hoạt động phạm tội.

Chiến dịch #Măcbẫytộiphạmlừađảo (#TrappedInScamCrime) do UNODC khởi xướng được triển khai trong khu vực từ năm 2025 nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy phòng ngừa và tăng cường phối hợp chung trong bối cảnh mua bán người nhằm mục đích ép buộc thực hiện hành vi phạm tội đang gia tăng nhanh chóng. Chiến dịch kêu gọi sự tham gia của các chính phủ, các tổ chức xã hội, các nền tảng kỹ thuật số và giới trẻ.

