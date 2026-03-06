Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI tiếp xúc cử tri ba phường Hương An, Hóa Châu và Kim Long

Các ứng cử viên tham gia ứng cử ĐBQH khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 thuộc đơn vị bầu cử số 2

Các ứng cử viên tham gia ứng cử tại đơn vị bầu cử số 2 gồm các đồng chí: Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ; Nguyễn Tiến Hùng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP. Huế; Nguyễn Thị Hoài Phương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Y tế Phú Xuân; Lê Thị Lệ Thủy, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã A Lưới 2; Võ Thanh Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Huế, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế. Buổi tiếp xúc diễn ra trong không khí dân chủ, trách nhiệm, thu hút sự quan tâm của đông đảo cử tri đối với cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại hội nghị, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động của mình. Đồng thời khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm của người đại biểu dân cử, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, thường xuyên lắng nghe, tiếp thu và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân đến Quốc hội.

Cử tri kiến nghị tại buổi tiếp xúc

Từ kinh nghiệm công tác ở các lĩnh vực tư pháp, y tế, khoa học - giáo dục, công tác Mặt trận và thanh niên, các ứng cử viên cam kết tích cực tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật; tăng cường giám sát việc thực thi chính sách; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo an sinh, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, giáo dục, phát huy vai trò khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Các ứng cử viên cũng nhấn mạnh việc kiến nghị cơ chế, chính sách phù hợp nhằm góp phần xây dựng thành phố Huế phát triển bền vững, giàu bản sắc văn hóa và không ngừng nâng cao đời sống Nhân dân.

Bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri đồng thời kiến nghị các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm chế độ, chính sách đối với cựu chiến binh; hoàn thiện quy định về bảo vệ môi trường, nhất là công tác xử lý rác thải; có cơ chế phù hợp để hỗ trợ TP. Huế phát triển trong giai đoạn mới. Ở phạm vi địa phương, cử tri mong muốn tăng cường đầu tư hạ tầng, phát triển kinh tế gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản; đồng thời xem xét nâng cao chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ hoạt động tại tổ dân phố.