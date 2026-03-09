Thông báo mời chào giá Cảng HKQT Phú Bài

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ.

V/v Gia hạn 01 năm bản quyền phần mềmcho 02 thiết bị tường lửa Fortigate FG-401F tại Cảng HKQT Phú Bài

Cảng hàng không quốc tế Phú Bài - Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi cung cấp dịch vụ Hạng mục mua sắm: “Gia hạn 01 năm bản quyền phần mềm cho 02 thiết bị tường lửa Fortigate FG-401F tại Cảng HKQT Phú Bài”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực;

- Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Hồ sơ chào giá có hiệu lực ít nhất 30 ngày kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ chào giá.

2. Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ chào giá

- Thời hạn nhận hồ sơ chào giá: từ ngày 09/03/2026 đến trước 10h00’ ngày 13/03/2026.

- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:

Ø Địa điểm: Phòng Văn thư - Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài

Ø Địa chỉ: Tổ 10, phường Phú Bài, thành phố Huế.

- Người liên hệ: Ông Nguyễn Tuấn Anh, số điện thoại: 0944 736 567

3. Thông tin chi tiết về hồ sơ chào giá xin truy cập vào website: