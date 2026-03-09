  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 09/03/2026 15:05
Thông tin doanh nghiệp:

Thông báo mời chào giá Cảng HKQT Phú Bài

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ.

V/v Gia hạn 01 năm bản quyền phần mềmcho 02 thiết bị tường lửa Fortigate FG-401F tại Cảng HKQT Phú Bài

Cảng hàng không quốc tế Phú Bài - Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi cung cấp dịch vụ Hạng mục mua sắm: “Gia hạn 01 năm bản quyền phần mềm cho 02 thiết bị tường lửa Fortigate FG-401F tại Cảng HKQT Phú Bài”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực;

-  Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Hồ sơ chào giá có hiệu lực ít nhất 30 ngày kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ chào giá.

2. Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ chào giá

-  Thời hạn nhận hồ sơ chào giá: từ ngày 09/03/2026 đến trước 10h00’ ngày 13/03/2026.

-  Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:

Ø Địa điểm: Phòng Văn thư - Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài

Ø Địa chỉ: Tổ 10, phường Phú Bài, thành phố Huế.

- Người liên hệ: Ông Nguyễn Tuấn Anh, số điện thoại: 0944 736 567

3. Thông tin chi tiết về hồ sơ chào giá xin truy cập vào website:

https://acv.vn/phubaiairport/

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bảo đảm nguồn cung năng lượng trước biến động địa chính trị

Những diễn biến căng thẳng tại Trung Đông trong những ngày đầu 3/2026 đã đẩy thị trường năng lượng toàn cầu vào một cơn bão giá, với dầu thô và các sản phẩm xăng dầu đồng loạt tăng vọt. Điều này không chỉ làm khủng hoảng các nền kinh tế phụ thuộc vào nhập khẩu nhiên liệu mà còn thử thách khả năng ứng phó của nhiều quốc gia.

Bảo đảm nguồn cung năng lượng trước biến động địa chính trị
Kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở

Thành phố Huế đang từng bước cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số bằng những chương trình hành động thiết thực. Trong đó, Huế đang kiến tạo một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở, liên kết và hội nhập, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở
Hơn 4.700 vị trí việc làm cho người lao động tại “Mùa xuân kết nối việc làm”

Sáng 9/3, Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố tổ chức khai mạc Tháng việc làm năm 2026 với chủ đề “Mùa xuân kết nối việc làm”. Chương trình thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp (DN) trong và ngoài địa bàn, tạo cơ hội kết nối trực tiếp giữa DN với người lao động (NLĐ) ngay trong những tháng đầu năm.

Hơn 4 700 vị trí việc làm cho người lao động tại “Mùa xuân kết nối việc làm”
Xây dựng chuỗi giá trị tuần hoàn từ cây chuối

Với sự đồng hành của dự án VIE/039 - do Chính phủ Luxembourg tài trợ chính thông qua Cơ quan Hợp tác phát triển Luxembourg (dự án Luxembourg), mô hình chuỗi giá trị bền vững từ cây chuối đang dần hình thành và hứa hẹn sẽ đem lại hiệu quả tích cực.

Xây dựng chuỗi giá trị tuần hoàn từ cây chuối

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top