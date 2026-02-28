Quốc hội Trung Quốc thảo luận các mục tiêu phát triển năm 2026 và giai đoạn 5 năm tới

Toàn cảnh phiên khai mạc Kỳ họp. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Sáng 5/3, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (gọi tắt là "Nhân đại toàn quốc", tức Quốc hội) Trung Quốc khóa 14 đã khai mạc kỳ họp thứ tư, thảo luận Báo cáo công tác Chính phủ và quyết định nhiều vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội năm 2026 và giai đoạn 5 năm tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình cùng các lãnh đạo Đảng và Nhà nước; đại diện các cơ quan của Trung ương Đảng, Quốc vụ viện (Chính phủ), Chính hiệp toàn quốc, đại sứ các nước tại Trung Quốc và hơn 2.700 đại biểu Quốc hội tham dự phiên khai mạc.

Hoàn thành mục tiêu năm 2025 và 5 năm qua

Trình bày báo cáo công tác Chính phủ, nhìn lại tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường nhấn mạnh, 2025 là một năm rất đặc biệt với nhiều biến động sâu sắc, phức tạp của tình hình trong nước và quốc tế, nhờ sự nỗ lực mạnh mẽ, khắc phục khó khăn, kiên trì quan điểm phát triển mới, thúc đẩy phát triển chất lượng cao, điều phối cả trong nước và quốc tế, các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu về phát triển kinh tế-xã hội đã hoàn thành thuận lợi, Quy hoạch 5 năm lần thứ 14 kết thúc thắng lợi, công cuộc hiện đại hóa kiểu Trung Quốc tiến thêm một bước mới, vững chắc.

Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường

Cụ thể, nền kinh tế Trung Quốc đã tiến lên phía trước bất chấp áp lực, thể hiện khả năng phục hồi mạnh mẽ. Hoạt động kinh tế nhìn chung ổn định và có tiến bộ, GDP tăng trưởng 5%, đạt 140.190 tỷ nhân dân tệ. Tình hình việc làm nhìn chung ổn định, với 12,67 triệu việc làm mới ở khu vực thành thị, tỷ lệ thất nghiệp bình quân ở thành thị được khảo sát là 5,2%.

Ngoại thương tăng trưởng nhanh, đa dạng hóa xuất khẩu đạt được kết quả đáng kể, cán cân thanh toán quốc tế cơ bản cân bằng. An sinh xã hội được bảo đảm tốt hơn, thu nhập của người dân tăng trưởng đồng bộ với tăng trưởng kinh tế. Những thành tựu trong xóa đói giảm nghèo được củng cố và mở rộng.

Chính sách miễn học phí một năm cho giáo dục mầm non đã mang lại lợi ích cho 14 triệu trẻ em, hệ thống trợ cấp chăm sóc trẻ em được thực hiện đầy đủ, mang lại lợi ích cho hơn 30 triệu trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Sản lượng lương thực đạt 715 triệu tấn.

Thủ tướng Lý Cường đánh giá, một năm qua, sự phát triển của Trung Quốc đã chuyển mạnh sang đổi mới sáng tạo và chất lượng cao, thể hiện sức sống mãnh liệt. Sức sản xuất chất lượng mới không ngừng phát triển, đổi mới khoa học-công nghệ có kết quả tốt. Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng về trí tuệ nhân tạo, y dược sinh học, robot và công nghệ lượng tử là những lĩnh vực hàng đầu thế giới. Những đột phá mới đã đạt được trong tự chủ nghiên cứu và phát triển chip...

Cơ cấu công nghiệp tiếp tục tối ưu hóa, giá trị tăng thêm của ngành sản xuất công nghệ cao và sản xuất thiết bị tăng lần lượt 9,4% và 9,2%. Sản lượng robot công nghiệp và mạch tích hợp tăng lần lượt 28% và 10,9%. Sản lượng xe năng lượng mới đạt trên 16 triệu chiếc, số lượng trạm sạc xe điện đạt trên 20 triệu. Mức tiêu thụ năng lượng trên mỗi đơn vị GDP giảm 5,1%, chất lượng môi trường sinh thái tiếp tục được cải thiện.

Thủ tướng Lý Cường cho rằng, 2025 là năm cuối cùng của giai đoạn thực hiện Quy hoạch 5 năm lần thứ 14. Trong 5 năm qua, Trung Quốc đã ứng phó hiệu quả với những cú sốc và thách thức đặc biệt do đại dịch toàn cầu gây ra, thúc đẩy sự nghiệp của Đảng và đất nước đạt được những thành tựu mới và quan trọng, tạo ra khởi đầu tốt đẹp cho hành trình mới hướng tới mục tiêu 100 năm thứ hai.

Quy mô nền kinh tế đạt bước nhảy vọt mới, GDP liên tiếp vượt các ngưỡng 110.000 tỷ nhân dân tệ, 120.000 tỷ nhân dân tệ, 130.000 nhân dân tệ và 140.000 tỷ nhân dân tệ, với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là 5,4%, cao hơn đáng kể so với mức trung bình toàn cầu.

Nhờ sự nỗ lực không ngừng, 20 chỉ tiêu lớn, 17 nhiệm vụ chiến lược trọng tâm và 102 dự án, công trình lớn nêu trong Quy hoạch 5 năm lần thứ 14 đã hoàn thành thắng lợi.

Đặt mục tiêu tăng trưởng 4,5%-5% năm 2026

Trong báo cáo công tác Chính phủ, ông Lý Cường đã giới thiệu các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ chiến lược trọng điểm và các dự án, công trình trọng điểm cho giai đoạn Quy hoạch 5 năm lần thứ 15.

Theo đó, dự thảo Đề cương Quy hoạch đã đề ra 20 chỉ tiêu chính. Về phát triển kinh tế, ba chỉ tiêu được đề xuất xoay quanh tăng trưởng, cơ cấu và hiệu quả. Xem xét cả tình hình trong nước và quốc tế cùng các yếu tố khác nhau, cân bằng giữa nhu cầu và khả năng, dự thảo đề xuất duy trì tăng trưởng GDP trong phạm vi hợp lý, với các mục tiêu được đặt ra cho từng năm phù hợp, để tạo nền tảng vững chắc cho việc tăng gấp đôi GDP bình quân đầu người vào năm 2035 so với năm 2020 và đạt mức của các quốc gia phát triển tầm trung.

Về phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo, ba chỉ tiêu được đề xuất tập trung vào đầu tư và nâng cao hiệu quả đổi mới sáng tạo. Về an sinh xã hội, bảy chỉ tiêu được đề xuất, bao gồm việc làm, thu nhập, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, y tế, người cao tuổi và trẻ em.

Về phát triển xanh và carbon thấp, năm chỉ tiêu được đề xuất tập trung vào giảm phát thải carbon và kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường sinh thái. Về an ninh, hai chỉ số được đề xuất tập trung vào năng lực sản xuất lương thực và năng lượng, nỗ lực củng cố nền tảng quan trọng cho an ninh quốc gia...

Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường

Năm 2026 mở đầu cho giai đoạn Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 của Trung Quốc, Thủ tướng Lý Cường cho biết, dự kiến các mục tiêu phát triển chính của năm nay là: tăng trưởng kinh tế đạt 4,5%-5%, nỗ lực đạt được kết quả tốt hơn trong thực tế; tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị được khảo sát ở mức khoảng 5,5%, với hơn 12 triệu việc làm mới; chỉ số giá tiêu dùng tăng khoảng 2%; tăng trưởng thu nhập đồng bộ với tăng trưởng kinh tế; cán cân thanh toán quốc tế được bảo đảm cân bằng; sản lượng lương thực đạt khoảng 700 triệu tấn; giảm khoảng 3,8% lượng khí thải CO2 trên mỗi đơn vị GDP...

Theo chương trình Kỳ họp, các đại biểu sẽ xem xét báo cáo công tác Chính phủ; dự thảo Đề cương Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 về phát triển kinh tế-xã hội; các báo cáo về phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách Trung ương và địa phương năm 2025 và dự kiến kế hoạch năm 2026; xem xét các dự thảo Bộ luật Môi trường sinh thái, Luật Thúc đẩy đoàn kết dân tộc, Luật Quy hoạch phát triển quốc gia; các báo cáo công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc...

Dự kiến, Kỳ họp lần này kéo dài 8 ngày, bế mạc vào chiều 12/3.

