Lấy ý kiến xây dựng Đề án phát triển công nghiệp thành phố giai đoạn mới

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương phát biểu tại hội thảo

Giai đoạn 2021 - 2025, lĩnh vực công nghiệp thành phố tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những trụ cột quan trọng của nền kinh tế. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong cơ cấu ngành công nghiệp. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng trưởng tích cực qua các năm, riêng năm 2025 tăng 12,9% so với năm trước.

Tuy vậy, phát triển công nghiệp thành phố vẫn còn một số hạn chế, như: Quy mô công nghiệp còn nhỏ; hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng trong sản phẩm chưa cao; liên kết chuỗi giá trị và công nghiệp hỗ trợ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, chưa tạo được động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho nền kinh tế.

Tại hội thảo, nhiều đại biểu cho rằng, trong bối cảnh mới, thành phố đang đứng trước cơ hội và thách thức trong phát triển công nghiệp. Do vậy, việc xây dựng, triển khai Đề án phát triển công nghiệp giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 có ý nghĩa quan trọng nhằm định hướng chiến lược phát triển, xác định các ngành công nghiệp ưu tiên, đồng thời đề xuất các giải pháp đột phá để thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng công nghiệp, nâng cao năng lực sản xuất…

Theo định hướng của Đề án, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 nâng tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng lên khoảng 36 - 38% GRDP; trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm từ 80 - 90% trong cơ cấu ngành công nghiệp, phù hợp với mục tiêu đã đề ra trong Chương trình hành động số 06-CTr/TU ngày 16/11/2025 của Thành ủy Huế về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII.

Các chuyên gia cho rằng, thành phố cần xác định rõ các ngành công nghiệp mũi nhọn, ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và các ngành gắn với lợi thế của địa phương. Đồng thời, cần chú trọng phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất công nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của các ngành công nghiệp hiện đại.

Đại diện một số doanh nghiệp, lãnh đạo phường, xã kỳ vọng thành phố tiếp tục quan tâm đầu tư, hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; cải thiện môi trường đầu tư, đơn giản hóa thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, cần có cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia vào chuỗi cung ứng, phát triển công nghiệp hỗ trợ, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp địa phương.

Ngành công nghiệp tiêu dùng góp phần tăng tỷ trọng cho nền kinh tế thành phố

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương nhấn mạnh, phát triển công nghiệp là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và tăng nguồn thu ngân sách. Tuy nhiên, đối với thành phố Huế, phát triển phải luôn song hành với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, di sản, bảo vệ môi trường và xây dựng đô thị văn minh, hiện đại. Do vậy, việc xây dựng Đề án phát triển công nghiệp giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến 2045 có ý nghĩa quan trọng nhằm cụ thể hóa các chủ trương, định hướng lớn về phát triển kinh tế - xã hội của Trung ương và địa phương. Lãnh đạo thành phố đề nghị các sở, ngành, đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của đại biểu để hoàn thiện Đề án có chất lượng, trình cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt, qua đó tạo cơ sở quan trọng để thúc đẩy lĩnh vực công nghiệp của thành phố phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.