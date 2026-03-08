TS. Đàm Quang Minh trở lại đảm nhiệm cương vị Hiệu trưởng Trường Đại học Phú Xuân

Trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Phú Xuân cho TS Đàm Quang Minh.

Tại buổi lễ, Trường ĐH Phú Xuân chính thức công bố quyết định bổ nhiệm TS. Đàm Quang Minh trở lại đảm nhiệm cương vị Hiệu trưởng nhà trường. Cùng với đó, TS. Nguyễn Hữu Chúc giữ chức Phó Hiệu trưởng Thường trực.

TS. Đàm Quang Minh từng giữ vai trò Hiệu trưởng Trường ĐH Phú Xuân từ năm 2018 đến 2020. Ông là người đặt những viên gạch đầu tiên cho quá trình tái cấu trúc toàn diện khi nhà trường gia nhập Tập đoàn Giáo dục EQuest. TS. Đàm Quang Minh nổi tiếng là một chuyên gia quyết liệt trong việc cải tổ mô hình giáo dục đại học theo hướng hiện đại, thực tiễn và hội nhập.

Hiện đang là Chủ tịch Khối Phổ thông của Tập đoàn EQuest, TS. Đàm Quang Minh định hướng chiến lược đối với Trường ĐH Phú Xuân là "Hiện đại hóa - Thực tiễn - Kỷ nguyên AI", trong đó nhà trường xác định các trục phát triển trọng tâm bao gồm Quốc tế hóa giáo dục: Đẩy mạnh hợp tác chiến lược, trao đổi sinh viên và giảng viên với các đối tác toàn cầu; tiên phong công nghệ: áp dụng chuyển đổi số toàn diện và đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào trọng tâm giảng dạy, xây dựng môi trường học tập thông minh, giàu trải nghiệm; đào tạo gắn liền thực tiễn: Kiên định với mục tiêu đào tạo dựa trên nhu cầu thực tế của thị trường lao động toàn cầu, đảm bảo sinh viên "thực học - thực nghiệp".

Với thế mạnh trong các khối ngành Công nghệ thông tin, Kinh tế, Ngôn ngữ và Du lịch, Trường ĐH Phú Xuân hướng tới mục tiêu trở thành môi trường giáo dục đổi mới sáng tạo hàng đầu, nơi sinh viên được trang bị đầy đủ năng lực để sẵn sàng bước vào thị trường lao động toàn cầu.