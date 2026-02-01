Bối cảnh kinh tế thị trường và yêu cầu hội nhập quốc tế hiện nay đã đặt nghệ thuật sân khấu truyền thống, trong đó có nghệ thuật ca kịch Huế đứng trước những thách thức lớn cần phải vượt qua. Bên cạnh sự cạnh tranh gay gắt của các loại hình sân khấu nghệ thuật hiện đại, là thực tế nghiệt ngã khi các nghệ sĩ đã không thể sống được bằng nghề. Việc tìm kiếm tài năng trẻ gặp khó, gây ra tình trạng thiếu hụt đội ngũ kế cận. Tất cả dẫn đến thực trạng đáng lo là thiếu vắng khán giả.

Biểu diễn tuồng tại Nhà hát Duyệt Thị Đường - Đại Nội Huế. Ảnh minh họa: QT

Bảo tồn nghệ thuật sân khấu truyền thống là chuyện cấp thiết để giữ gìn “hồn dân tộc” trước thách thức và tác động của cơ chế thị trường. Với ý nghĩa đó, có thể xem chỉ tiêu phấn đấu “mỗi năm một vở diễn” và cùng với đó là việc duy trì đều đặn hằng năm các liên hoan ở cấp quốc gia như Liên hoan Sân khấu Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc là cách Nhà nước hỗ trợ và tạo điều kiện cho các đoàn nghệ thuật, như Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế, bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật sân khấu truyền thống dân tộc.

Xem các vở diễn nghệ thuật gần đây được thực hiện theo chỉ tiêu phấn đấu “mỗi năm một vở diễn”, dễ dàng nhận thấy, đằng sau những tấm huy chương có được là sự lao động nghệ thuật giàu sức sáng tạo, tận tâm và nghiêm túc của các tập thể và cá nhân. Vở ca kịch Huế chuyển thể từ kịch thơ “Cung phi Điểm Bích” của Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế là minh chứng cho thấy sự đầu tư kỹ lưỡng về nội dung và nghệ thuật, hướng tới lan tỏa những giá trị văn hóa Huế.

Tuy nhiên, điều đáng nói là, sau khi tham dự các liên hoan, cùng chung số phận của những loại hình nghệ thuật sân khấu khác, các vở ca kịch Huế thường phải “cất kho”, không có cơ hội phục vụ khán giả rộng rãi. Không quá bất ngờ khi được biết rằng, với Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế, một sân khấu biểu diễn chuyên nghiệp để có thể sáng đèn thường xuyên vẫn là một mơ ước.

Và, đó cũng là lý do vì sao nhiều diễn viên gạo cội vẫn phải đệm đàn cho các sô diễn. Nghệ sĩ Văn Nhuyến bảo rằng, đó là cách để diễn viên ca kịch Huế như anh trang trải cuộc sống và “giữ lửa cho nghề”, khi mà Nhà hát chỉ nhận được hỗ trợ dựng một vài trích đoạn chủ yếu để hằng năm tham dự các liên hoan nghệ thuật theo hướng bảo tồn và gìn giữ di sản.