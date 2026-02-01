  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 09/03/2026 17:59

Mỗi năm một vở diễn

HNN.VN - Tấm Huy chương Bạc mới đây vào năm 2025 dành cho vở ca kịch “Cung phi Điểm Bích” hay trước đó với các vở ca kịch “Chợ đời” (2022), “Cái mẻ kho” (2019)… của Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế tại Liên hoan Sân khấu Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc được xem là thành quả đáng tự hào trong nỗ lực thực hiện chỉ tiêu phấn đấu “mỗi năm một vở diễn”.

Ca kịch Huế và dấu ấn của một kịch bản văn học chuyển thể

Bối cảnh kinh tế thị trường và yêu cầu hội nhập quốc tế hiện nay đã đặt nghệ thuật sân khấu truyền thống, trong đó có nghệ thuật ca kịch Huế đứng trước những thách thức lớn cần phải vượt qua. Bên cạnh sự cạnh tranh gay gắt của các loại hình sân khấu nghệ thuật hiện đại, là thực tế nghiệt ngã khi các nghệ sĩ đã không thể sống được bằng nghề. Việc tìm kiếm tài năng trẻ gặp khó, gây ra tình trạng thiếu hụt đội ngũ kế cận. Tất cả dẫn đến thực trạng đáng lo là thiếu vắng khán giả.

Biểu diễn tuồng tại Nhà hát Duyệt Thị Đường - Đại Nội Huế. Ảnh minh họa: QT

Bảo tồn nghệ thuật sân khấu truyền thống là chuyện cấp thiết để giữ gìn “hồn dân tộc” trước thách thức và tác động của cơ chế thị trường. Với ý nghĩa đó, có thể xem chỉ tiêu phấn đấu “mỗi năm một vở diễn” và cùng với đó là việc duy trì đều đặn hằng năm các liên hoan ở cấp quốc gia như Liên hoan Sân khấu Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc là cách Nhà nước hỗ trợ và tạo điều kiện cho các đoàn nghệ thuật, như Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế, bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật sân khấu truyền thống dân tộc.

Xem các vở diễn nghệ thuật gần đây được thực hiện theo chỉ tiêu phấn đấu “mỗi năm một vở diễn”, dễ dàng nhận thấy, đằng sau những tấm huy chương có được là sự lao động nghệ thuật giàu sức sáng tạo, tận tâm và nghiêm túc của các tập thể và cá nhân. Vở ca kịch Huế chuyển thể từ kịch thơ “Cung phi Điểm Bích” của Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế là minh chứng cho thấy sự đầu tư kỹ lưỡng về nội dung và nghệ thuật, hướng tới lan tỏa những giá trị văn hóa Huế.

Tuy nhiên, điều đáng nói là, sau khi tham dự các liên hoan, cùng chung số phận của những loại hình nghệ thuật sân khấu khác, các vở ca kịch Huế thường phải “cất kho”, không có cơ hội phục vụ khán giả rộng rãi. Không quá bất ngờ khi được biết rằng, với Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế, một sân khấu biểu diễn chuyên nghiệp để có thể sáng đèn thường xuyên vẫn là một mơ ước.

Và, đó cũng là lý do vì sao nhiều diễn viên gạo cội vẫn phải đệm đàn cho các sô diễn. Nghệ sĩ Văn Nhuyến bảo rằng, đó là cách để diễn viên ca kịch Huế như anh trang trải cuộc sống và “giữ lửa cho nghề”, khi mà Nhà hát chỉ nhận được hỗ trợ dựng một vài trích đoạn chủ yếu để hằng năm tham dự các liên hoan nghệ thuật theo hướng bảo tồn và gìn giữ di sản.

Đan Duy
 Từ khóa:
Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huếnghệ sĩnghệ thuật truyền thống
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

CÁC BỘ MÔN NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG:
Nỗi lo về nguồn nhân lực

Nghệ thuật cung đình Huế - nơi kết tinh tinh hoa nghệ thuật qua các triều đại và đạt đến độ hoàn chỉnh dưới Triều Nguyễn với nhã nhạc, múa cung đình và tuồng cung đình. Đội ngũ nghệ nhân, nghệ sĩ chính là yếu tố quyết định sức sống và khả năng trường tồn của di sản.

Nỗi lo về nguồn nhân lực
Mang “hơi thở mới” đến Huế

Đến Huế trong khuôn khổ “Workshop và Triển lãm Nghệ thuật quốc tế 2025”, các nghệ sĩ trực tiếp bước vào đời sống di sản Cố đô để tìm chất liệu sáng tác. Qua lăng kính của họ, di sản hiện lên khác biệt: sống động, biến đổi và sẵn sàng đồng hành cùng nghệ thuật đương đại.

Mang “hơi thở mới” đến Huế
Khai mạc Liên hoan Chèo toàn quốc 2025

Tối 20/10, tại Trung tâm Văn hóa - Triển lãm tỉnh Bắc Ninh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức khai mạc Liên hoan Chèo toàn quốc - 2025.

Khai mạc Liên hoan Chèo toàn quốc 2025
Vũ điệu mới của múa Huế

Hội Nghệ sĩ (NS) Múa là hội non trẻ nhất trong số các hội chuyên ngành thuộc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP. Huế. Tuy nhiên, những năm gần đây, họ đã vươn mình trở thành một tập thể với nhiều cá nhân xuất sắc, dựng được nhiều vở múa chất lượng, hiện đại, đáp ứng được nhu cầu đa dạng của công chúng Huế.

Vũ điệu mới của múa Huế
Vai trò của nghệ thuật truyền thống trong ngoại giao văn hóa

Tại hội thảo Nhìn lại sự vận động, phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam 50 năm sau ngày đất nước thống nhất diễn ra mới đây, giới nghệ sĩ và các nhà nghiên cứu nhấn mạnh vai trò của nghệ thuật truyền thống trong các sự kiện chính trị-ngoại giao.

Vai trò của nghệ thuật truyền thống trong ngoại giao văn hóa

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top