Lãnh đạo thành phố dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo thành phố thỉnh chuông tại tháp chuông Hòa Bình, cầu nguyện quốc thái dân an, đất nước hòa bình, phát triển

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn. Cùng dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Huế.

Trước khi bước vào buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã thỉnh chuông tại tháp chuông Hòa Bình, cầu nguyện quốc thái dân an, đất nước hòa bình, phát triển.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đoàn đại biểu đã đặt vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ” trước Tượng đài Tổ quốc ghi công; đồng thời dâng hương tưởng niệm những người con ưu tú của quê hương và mọi miền Tổ quốc đã không tiếc máu xương, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ, những người đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Sau nghi thức mặc niệm, lãnh đạo thành phố và các đại biểu đã đến dâng hương, thắp hương tại từng phần mộ liệt sĩ với lòng tri ân sâu sắc.

Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Huế là nơi yên nghỉ của hơn 2.000 anh hùng liệt sĩ đến từ khắp mọi miền Tổ quốc, những người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Lễ dâng hoa, dâng hương là hoạt động mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam. Đồng thời nhắc nhở thế hệ hôm nay tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của cha anh, nỗ lực thi đua lao động, học tập, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng TP. Huế ngày càng phát triển, xứng tầm thành phố trực thuộc Trung ương.