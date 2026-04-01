Điều động, chỉ định Bí thư Đảng ủy hai phường Thuận Hóa và Phú Xuân

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình (thứ 2 bên trái sang) và đồng chí Nguyễn Đình Bách (thứ 2 bên phải sang) nhận quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Huế đã công bố Quyết định số 399-QĐ/TU ngày 30/3/2026 về việc điều động và chỉ định đồng chí Nguyễn Thanh Bình tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Thuận Hóa nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, đồng chí thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 và các chức danh liên quan; được điều động đến nhận công tác tại Đảng ủy phường Thuận Hóa kể từ ngày 1/4/2026.

Ban Thường vụ Thành ủy công bố Quyết định số 398-QĐ/TU về việc điều động và chỉ định đồng chí Nguyễn Đình Bách tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phú Xuân nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Thuận Hóa nhiệm kỳ 2025-2030 và các chức danh liên quan; được điều động đến nhận công tác tại Đảng ủy phường Phú Xuân từ ngày 1/4/2026.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Đức Tiến trao quyết định điều động cán bộ đối với đồng chí Võ Lê Nhật

Ban Thường vụ Thành ủy Huế cũng đã công bố Quyết định số 397-QĐ/TU về việc điều động cán bộ đối với đồng chí Võ Lê Nhật. Theo đó, đồng chí Võ Lê Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Xuân nhiệm kỳ 2021-2026, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phú Xuân nhiệm kỳ 2025-2030 và các chức danh liên quan; được điều động đến nhận công tác tại Sở Xây dựng kể từ ngày 1/4/2026 để bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng. Quyết định giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo UBND thành phố thực hiện các thủ tục theo quy định về mặt Nhà nước.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Đức Tiến nhấn mạnh, việc điều động, phân công cán bộ lần này nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường cán bộ có năng lực, kinh nghiệm cho cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đối với đồng chí Nguyễn Thanh Bình, đồng chí Phạm Đức Tiến đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, điều hành, đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội. Trên cương vị Bí thư Đảng ủy phường Thuận Hóa, đề nghị đồng chí sớm bắt nhịp công việc, phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể Đảng ủy xây dựng khối đoàn kết thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị, nhất là công tác quản lý đô thị, chỉnh trang, phát triển dịch vụ - du lịch, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững trật tự, kỷ cương đô thị trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Đức Tiến phát biểu giao nhiệm vụ

Đối với đồng chí Nguyễn Đình Bách, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận quá trình công tác, kinh nghiệm thực tiễn và những đóng góp của đồng chí trên các cương vị đã đảm nhiệm. Trên cương vị mới, đề nghị đồng chí nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm chắc tình hình địa bàn; phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng ủy, giữ vững đoàn kết nội bộ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, quản lý đô thị gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, góp phần xây dựng phường Phú Xuân xứng tầm là địa bàn trung tâm của thành phố.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, các đồng chí được điều động, chỉ định trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Ban Thường vụ Thành ủy; đồng thời khẳng định sẽ không ngừng nỗ lực, rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và kinh nghiệm công tác. Các đồng chí cam kết nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương; cùng tập thể cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển bền vững.