Ra mắt không gian đọc sách "Phú Xuân - Văn hóa và Di sản"

N hiều đầu sách thiếu nhi hấp dẫn các bạn nhỏ

Không gian được bố trí với nhiều khu trưng bày sách, báo, tạp chí phong phú, phù hợp với nhiều lứa tuổi , thu hút đông đảo học sinh trên địa bàn. Tại đây, các em dễ dàng tiếp cận những ấn phẩm gần gũi như báo Thiếu niên Tiền phong, truyện tranh, truyện cổ tích… Qua đó, từng bước hình thành thói quen và niềm yêu thích đọc sách từ sớm.

K hông gian còn bổ sung nhiều đầu sách về văn hóa dân gian, di sản và các kiến thức thường thức, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của người dân. Sự đa dạng về nội dung góp phần đưa nơi đây trở thành điểm sinh hoạt văn hóa thiết thực, đồng thời là kênh tuyên truyền trực quan, sinh động về giá trị của văn hóa đọc trong cộng đồng.

Việc xây dựng và đưa vào hoạt động mô hình “Phú Xuân – Văn hóa và di sản” không chỉ mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho người dân mà còn góp phần từng bước hình thành, củng cố thói quen đọc sách, hướng tới xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh. Không gian đọc sách được kỳ vọng sẽ trở thành nơi kết nối tri thức với văn hóa, di sản; khơi dậy niềm đam mê đọc, nuôi dưỡng tư duy và sự sáng tạo cho mọi đối tượng, từ học sinh, sinh viên đến người cao tuổi.