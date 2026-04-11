Thứ Hai, 13/04/2026 17:02 (GMT+7)
Ra mắt không gian đọc sách "Phú Xuân - Văn hóa và Di sản"
HNN.VN - Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4), ngày 13/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phú Xuân tổ chức ra mắt Không gian đọc sách với chủ đề “Phú Xuân – Văn hóa và di sản” tại Nhà văn hóa cộng đồng, số 103 Nhật Lệ.
|
Nhiều đầu sách thiếu nhi hấp dẫn các bạn nhỏ
Không gian được bố trí với nhiều khu trưng bày sách, báo, tạp chí phong phú, phù hợp với nhiều lứa tuổithu hút đông đảo học sinh trên địa bàn. Tại đây, các em dễ dàng tiếp cận những ấn phẩm gần gũi như báo Thiếu niên Tiền phong, truyện tranh, truyện cổ tích…từng bước hình thành thói quen và niềm yêu thích đọc sách từ sớm.
hông gian còn bổ sung nhiều đầu sách về văn hóa dân gian, di sản và các kiến thức thường thức, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của người dân.Sự đa dạng về nội dung góp phần đưa nơi đây trở thành điểm sinh hoạt văn hóa thiết thực, đồng thời là kênh tuyên truyền trực quan, sinh động về giá trị của văn hóa đọc trong cộng đồng.
Việc xây dựng và đưa vào hoạt động mô hình “Phú Xuân – Văn hóa và di sản” không chỉ mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho người dân mà còn góp phần từng bước hình thành, củng cố thói quen đọc sách, hướng tới xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh. Không gian đọc sách được kỳ vọng sẽ trở thành nơi kết nối tri thức với văn hóa, di sản; khơi dậy niềm đam mê đọc, nuôi dưỡng tư duy và sự sáng tạo cho mọi đối tượng, từ học sinh, sinh viên đến người cao tuổi.
Sau lễ ra mắt, Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá Không gian văn hóa đọc tại 103 Nhật Lệ đến người dân thông qua các hội nghị, buổi sinh hoạt chi hội, cũng như trên các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Fanpage của Hội. Đồng thời, nội dung này sẽ được lồng ghép trong các phong trào thi đua nhằm lan tỏa rộng rãi hình ảnh và ý nghĩa của mô hình trong cộng đồng
Tin, ảnh: Minh Hiếu