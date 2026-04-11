Ra mắt không gian đọc sách "Phú Xuân - Văn hóa và Di sản"

HNN.VN - Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4), ngày 13/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phú Xuân tổ chức ra mắt Không gian đọc sách với chủ đề “Phú Xuân – Văn hóa và di sản” tại Nhà văn hóa cộng đồng, số 103 Nhật Lệ.

Không gian được bố trí với nhiều khu trưng bày sách, báo, tạp chí phong phú, phù hợp với nhiều lứa tuổithu hút đông đảo học sinh trên địa bàn. Tại đây, các em dễ dàng tiếp cận những ấn phẩm gần gũi như báo Thiếu niên Tiền phong, truyện tranh, truyện cổ tích… Qua đó, từng bước hình thành thói quen và niềm yêu thích đọc sách từ sớm.

Không gian còn bổ sung nhiều đầu sách về văn hóa dân gian, di sản và các kiến thức thường thức, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của người dân. Sự đa dạng về nội dung góp phần đưa nơi đây trở thành điểm sinh hoạt văn hóa thiết thực, đồng thời là kênh tuyên truyền trực quan, sinh động về giá trị của văn hóa đọc trong cộng đồng.

Việc xây dựng và đưa vào hoạt động mô hình “Phú Xuân – Văn hóa và di sản” không chỉ mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho người dân mà còn góp phần từng bước hình thành, củng cố thói quen đọc sách, hướng tới xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh. Không gian đọc sách được kỳ vọng sẽ trở thành nơi kết nối tri thức với văn hóa, di sản; khơi dậy niềm đam mê đọc, nuôi dưỡng tư duy và sự sáng tạo cho mọi đối tượng, từ học sinh, sinh viên đến người cao tuổi.

Sau lễ ra mắt, Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá Không gian văn hóa đọc tại 103 Nhật Lệ đến người dân thông qua các hội nghị, buổi sinh hoạt chi hội, cũng như trên các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Fanpage của Hội. Đồng thời, nội dung này sẽ được lồng ghép trong các phong trào thi đua nhằm lan tỏa rộng rãi hình ảnh và ý nghĩa của mô hình trong cộng đồng.


Tin, ảnh: Minh Hiếu
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phụ nữ thành phố hướng đến ngày hội lớn của toàn dân

Hướng đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) trên địa bàn thành phố đã và đang triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền sâu rộng, thiết thực. Các hình thức tuyên truyền sinh động đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ trong việc tìm hiểu Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND. Đồng thời, tạo không khí thi đua sôi nổi, khẳng định phụ nữ đang hướng về Ngày hội lớn của toàn dân.

Phụ nữ thành phố hướng đến ngày hội lớn của toàn dân
Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho gần 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 7/3, Đoàn Thanh niên Sở Y tế TP. Huế phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Phú Xuân. Hoạt động nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3), đồng thời hưởng ứng các hoạt động tình nguyện năm 2026.

Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho gần 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn

