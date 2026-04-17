Nhiều tỉnh, thành tham dự Giải bóng bàn câu lạc bộ Nguyễn Trãi mở rộng

ClockThứ Bảy, 18/04/2026 11:13
HNN.VN - Giải bóng bàn đồng đội câu lạc bộ (CLB) Nguyễn Trãi mở rộng lần I - 2026 khởi tranh sáng 18/4 tại Nhà thi đấu bóng bàn - 150 Nguyễn Trãi (phường Phú Xuân, TP. Huế), thu hút đông đảo khán giả đến xem, cổ vũ.

 Tranh tài sau lễ khai mạc

Giải đấu quy tụ gần 100 vận động viên (VĐV) bóng bàn xuất sắc đến từ 20 câu lạc bộ (CLB), trong đó 15 CLB trên địa bàn thành phố và 5 CLB đến từ các tỉnh, thành bạn, gồm: Quảng Trị, Đà Nẵng và Đắk Lắk.

Diễn ra trong 2 ngày 18 - 19/4 với nội dung đồng đội (đôi nam và đôi nam nữ), giải đấu là dịp để các VĐV giao lưu, thi đấu, học hỏi, nâng cao trình độ.

Theo đại diện Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Phú Xuân, tuy lần đầu tổ chức nhưng giải đã cho thấy khả năng xã hội hóa, cũng như tính kết nối vượt qua khỏi ranh giới thành phố. Đây chính là nền tảng góp phần thúc phong trào thể dục thể thao nói chung, môn bóng bàn nói riêng phát triển mạnh hơn trong thời gian tới.

HÀN ĐĂNG
