Từ Nghị quyết Đại hội XIV đến hành động ở cơ sở

Lãnh đạo thành phố tặng quà người dân trên địa bàn thành phố đón tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Từ tư duy sang hành động

Theo ông Nguyễn Trung Dương, Bí thư Đảng ủy xã Vinh Lộc, điểm mới nổi bật của NQ Đại hội XIV là yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy sang hành động, khắc phục tình trạng “nói nhiều, làm ít” hoặc tổ chức thực hiện thiếu quyết liệt. Vì vậy, ngay sau đại hội, Đảng ủy xã đã xác định việc học tập, quán triệt NQ phải được triển khai nghiêm túc, thực chất, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị và điều kiện cụ thể của địa phương.

“Quán triệt NQ không phải để dừng lại ở nhận thức, mà để thống nhất ý chí và hành động. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa, tự xác định rõ trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ được giao”, ông Nguyễn Trung Dương nhấn mạnh.

Tinh thần ấy được thể hiện rõ tại phường Hương An, nơi việc triển khai NQ được bắt đầu từ những công việc cụ thể, sát với đời sống Nhân dân. Đảng ủy phường đã sớm chỉ đạo UBND phường và các đơn vị liên quan tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, tồn tại kéo dài, trước hết là công tác vệ sinh môi trường và quản lý đô thị.

Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hương An

Thông qua việc huy động lực lượng, phương tiện, tổ chức ra quân xử lý dứt điểm các điểm tập kết rác thải gây ô nhiễm, chỉnh trang các tuyến đường, khu dân cư trọng điểm, phường Hương An đã tạo chuyển biến rõ nét về cảnh quan đô thị, đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong giữ gìn môi trường sống. Cách làm này cho thấy tinh thần NQ được cụ thể hóa bằng hành động rõ ràng, hiệu quả, có thể nhìn thấy và cảm nhận được trong đời sống hằng ngày.

Ông Nguyễn Đình Tuấn, Chủ tịch UBND phường Hương An cho biết, cùng với công tác quản lý đô thị, địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo an sinh xã hội, nhất là các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Những chương trình này không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất, mà còn góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội ngay từ cơ sở, nền tảng quan trọng để thực hiện thắng lợi NQ Đại hội XIV.

Ông Hồ Xuân Lộc, đảng viên, Tổ trưởng tổ dân phố Nhất Đông, phường Phong Phú cho rằng, NQ Đại hội XIV đặt ra yêu cầu rất rõ về trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là ở cơ sở, nơi trực tiếp tiếp xúc với Nhân dân.

Cán bộ, đảng viên phường Phong Quảng tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Hoàng Thịnh

“Mỗi đảng viên phải tự giác học NQ, hiểu đúng tinh thần và thực hiện từ những việc nhỏ nhất. Đó là giữ kỷ cương, trách nhiệm trong công việc, gần dân, lắng nghe dân và giải quyết thỏa đáng những kiến nghị chính đáng của dân”, ông Hồ Xuân Lộc chia sẻ.

Theo ông Hồ Xuân Lộc, khi mỗi đảng viên thực sự gương mẫu, nói đi đôi với làm thì NQ mới có sức lan tỏa, tạo được niềm tin và sự đồng thuận trong Nhân dân. Đó cũng chính là thước đo quan trọng nhất đối với hiệu quả triển khai NQ ở cơ sở.

Nêu gương cán bộ, lan tỏa tinh thần Nghị quyết

Ở các địa bàn trung tâm, việc triển khai NQ Đại hội XIV được đặt ra với yêu cầu cao hơn về vai trò dẫn dắt, tạo không gian phát triển mới, nhất là trong lĩnh vực văn hóa, một trong những trụ cột quan trọng được Đại hội xác định.

Người dân các địa phương ra quân làm sạch môi trường

Ông Võ Lê Nhật, Bí thư Đảng ủy phường Phú Xuân cho rằng, NQ Đại hội XIV đã làm rõ vai trò của văn hóa và con người vừa là nền tảng tinh thần, vừa là động lực nội sinh cho phát triển bền vững. Với Phú Xuân, địa bàn giàu giá trị lịch sử, văn hóa, đây là thời cơ, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Từ bảo tồn di sản, xây dựng nếp sống văn minh đô thị đến phát huy giá trị văn hóa Huế trong đời sống đương đại, tất cả đều đòi hỏi sự kiên trì, gương mẫu và trách nhiệm.

UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huế Hoàng Khánh Hùng cho biết, việc quán triệt, triển khai NQ Đại hội XIV được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong thời gian đầu nhiệm kỳ. Thành phố yêu cầu các cấp ủy không chỉ tổ chức học tập nghiêm túc, mà phải sớm xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp với điều kiện từng địa phương, đơn vị.

Từ NQ Đại hội XIV đến thực tiễn địa phương, từ chủ trương lớn đến những việc làm cụ thể ở cơ sở, có thể thấy một yêu cầu xuyên suốt: Trách nhiệm và nêu gương. Khi mỗi địa phương chủ động, sáng tạo; khi mỗi cán bộ, đảng viên thực sự đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết, thì NQ sẽ không chỉ là định hướng chiến lược, mà trở thành động lực thúc đẩy phát triển, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn mới.