Những người canh giữ mùa xuân

Lính phòng không đang dò tìm mục tiêu trên bầu trời

Vững vàng nơi trận địa

Một buổi báo động sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) tại Đại đội Phòng không 594 diễn ra trong không khí khẩn trương, nghiêm túc. Với nhiệm vụ bảo vệ Cảng hàng không quốc tế Phú Bài và quản lý vùng trời thành phố, từng phương án tác chiến, từng mục tiêu trọng điểm, từng tình huống giả định đều được quán triệt tỉ mỉ, cụ thể; các kíp trực luyện tập thuần thục, bảo đảm xử trí nhanh, chính xác, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đại úy Đoàn Hải Đăng, Phó Đại đội trưởng Đại đội Phòng không 594 cho biết: Ngay sau khi nhận được chỉ thị, mệnh lệnh về công tác trực SSCĐ dịp tết Bính Ngọ 2026, đơn vị đã tổ chức quán triệt đầy đủ đến 100% cán bộ, chiến sĩ; duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chiến; rà soát, bổ sung các phương án, quyết tâm quản lý chặt chẽ vùng trời, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu được giao.

Tết năm nay là lần đầu tiên hạ sĩ Phan Vĩnh Phúc đón xuân trong môi trường quân ngũ. Giữa phút nghỉ ngơi ngắn ngủi sau giờ trực, Phúc chia sẻ: “Dù nhớ nhà vì lần đầu xa gia đình dịp Tết, nhưng tôi cảm thấy rất ấm áp bởi tình cảm của chỉ huy, đồng đội. Đón Tết trong quân đội giúp tôi hiểu rõ hơn trách nhiệm của người lính, luôn sẵn sàng trực, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ để Nhân dân được vui xuân, đón Tết bình yên”.

Không chỉ riêng Đại đội Phòng không 594, các đơn vị trong LLVT thành phố đều duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực SSCĐ. Tại Đại đội Thông tin, những cán bộ, chiến sĩ vẫn miệt mài kiểm tra hệ thống đường truyền, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt 24/24 giờ. Mỗi tín hiệu ổn định, mỗi đường dây an toàn chính là “mạch sống” kết nối chỉ huy với đơn vị, bảo đảm mọi mệnh lệnh được truyền đạt kịp thời, chính xác, góp phần giữ vững thế chủ động trong mọi tình huống.

Giữa nhịp trực chiến khẩn trương, không khí xuân vẫn lan tỏa trong từng đơn vị qua những nồi bánh chưng đỏ lửa. Những chiếc bánh còn vụng về của chiến sĩ trẻ, những tiếng cười rộn rã trong buổi gói bánh cùng đoàn viên địa phương đã làm nên một cái Tết đặc biệt - Tết của nghĩa tình quân dân. Hoạt động ấy không chỉ gìn giữ nét đẹp truyền thống mà còn góp phần thắt chặt mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa LLVT và Nhân dân, bồi đắp thêm “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

Giữ vững trận tuyến quốc phòng, tạo đà phát triển năm mới

Trong không khí trang nghiêm của lễ chào cờ đầu năm mới, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn đã trực tiếp đến dự, gặp gỡ, động viên và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố.

Điểm lại năm 2025 - năm đầu tiên thành phố Huế vận hành với vị thế thành phố trực thuộc Trung ương, đồng chí khẳng định: Trong bối cảnh nhiều thời cơ và thách thức đan xen, thành phố vẫn đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực; kinh tế - xã hội duy trì đà tăng trưởng; đời sống Nhân dân từng bước được nâng cao; quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố vững chắc. Trong thành tựu chung ấy có sự đóng góp quan trọng, trực tiếp và bền bỉ của LLVT thành phố.

Biểu dương những kết quả nổi bật, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: LLVT đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ. Đặc biệt, trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả mưa lũ, cán bộ, chiến sĩ đã phát huy vai trò nòng cốt, trực tiếp tham gia hỗ trợ Nhân dân sửa chữa, xây dựng nhà ở, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền và LLVT.

Bước sang năm 2026 - năm tiền đề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu LLVT tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng SSCĐ; tăng cường công tác nắm, dự báo tình hình; chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh.

LLVT thành phố cần chú trọng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” gắn với xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, chỉ huy các cấp; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, góp phần tô thắm phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.