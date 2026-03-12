Rèn ý chí, nâng chất lượng huấn luyện

Bộ đội chủ lực huấn luyện tiêu diệt mục tiêu địch đổ bộ

Đổi mới huấn luyện

Một buổi sáng trên thao trường của Bộ CHQS thành phố Huế, tiếng khẩu lệnh dứt khoát vang lên giữa không gian rộn ràng. Từng tổ chiến đấu nhanh chóng triển khai đội hình, thực hành các bài chiến thuật trong điều kiện giả định sát với thực tế chiến đấu. Những động tác bò, trườn, vận động, chiếm lĩnh mục tiêu được thực hiện thuần thục, chính xác.

Không khí luyện rèn nghiêm túc, khẩn trương, thể hiện quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ ngay từ những ngày đầu mùa huấn luyện. Từ các bài tập thể lực, hành quân mang vác nặng đến huấn luyện chiến thuật, hiệp đồng đều được tổ chức bài bản, khoa học.

Theo Đại tá Lê Huy Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS thành phố, năm 2026, LLVT thành phố tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện.

“Chúng tôi tập trung đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện; tăng cường các nội dung huấn luyện cường độ cao như hành quân xa, huấn luyện ban đêm, huấn luyện cơ động trong mọi điều kiện. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT thành phố. Cùng với đó, gắn huấn luyện với xây dựng LLVT chính quy, rèn luyện kỷ luật; nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến, làm chủ vũ khí trang bị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, Đại tá Lê Huy Nghĩa cho biết.

Tại lễ ra quân huấn luyện đầu năm 2026 mới đây, Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4 nhấn mạnh: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong LLVT thành phố cần quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện theo hướng chuyên sâu, vững chắc; tổ chức huấn luyện khoa học, sát thực tế, coi trọng huấn luyện đồng bộ, huấn luyện đêm; lấy huấn luyện, rèn luyện cán bộ làm trọng tâm; huấn luyện sát nhiệm vụ, đối tượng và địa bàn tác chiến. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị cần nhanh chóng ổn định tổ chức, biên chế, triển khai huấn luyện đúng kế hoạch; tăng cường quản lý bộ đội, nhất là chiến sĩ mới; bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, trang bị huấn luyện; chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ trực tiếp huấn luyện. Kết thúc huấn luyện phải bảo đảm bộ đội nắm vững nội dung cơ bản về chính trị, quân sự, đặc biệt là bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng chính quy, tinh nhuệ

Rời thao trường trung tâm, chúng tôi theo chân cán bộ, chiến sĩ đến một khu vực huấn luyện dã ngoại. Giữa địa hình đồi núi, những tổ chiến đấu cơ động vượt dốc, băng rừng, thực hành các bài chiến thuật trong điều kiện phức tạp. Dưới cái nắng gắt, từng động tác vận động chiến đấu được thực hiện dứt khoát, chính xác. Mồ hôi thấm ướt áo nhưng tinh thần người lính vẫn vững vàng, kiên định.

Thượng tá Lê Văn Trung, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - A Lưới cho biết, đơn vị luôn xác định phải huấn luyện sát với đặc điểm địa bàn. “Chúng tôi chú trọng huấn luyện nâng cao khả năng cơ động, kỹ năng chiến đấu trong địa hình rừng núi; tăng cường huấn luyện dã ngoại, huấn luyện ban đêm, huấn luyện trong điều kiện thời tiết phức tạp. Qua đó, giúp bộ đội nâng cao khả năng thích nghi và xử lý hiệu quả các tình huống có thể xảy ra”, Thượng tá Lê Văn Trung chia sẻ.

Không chỉ huấn luyện bộ đội thường trực, đơn vị còn phối hợp huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Ở một thao trường khác, tiếng động cơ xe chiến đấu vang lên mạnh mẽ. Những phương tiện tăng - thiết giáp cơ động vượt vật cản, thực hành các bài tập hiệp đồng chiến đấu. Trung tá Lê Đình Hải - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Tăng - Thiết giáp cho biết, đơn vị tập trung huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật và nâng cao khả năng hiệp đồng.

“Chúng tôi tổ chức huấn luyện từ cơ bản đến nâng cao, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành; chú trọng rèn luyện kỹ năng điều khiển phương tiện, hiệp đồng giữa các lực lượng. Qua đó giúp cán bộ, chiến sĩ sử dụng thành thạo trang bị, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống”, Trung tá Lê Đình Hải nói.

Rời thao trường khi buổi huấn luyện vẫn đang tiếp tục, tiếng khẩu lệnh, tiếng động cơ và nhịp bước hành quân vẫn vang lên đều đặn. Những giọt mồ hôi trên thao trường chính là minh chứng cho tinh thần quyết tâm, ý chí rèn luyện không ngừng của cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố Huế.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp, cùng tinh thần đoàn kết, nỗ lực của toàn lực lượng, công tác huấn luyện của LLVT thành phố Huế đang ngày càng đi vào chiều sâu, vững chắc, góp phần xây dựng LLVT ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, sẵn sàng bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.