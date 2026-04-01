Hoàn thiện hạ tầng, chuẩn hóa giáo dục tiểu học

Chào cờ đầu tuần tại Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt

Là khu vực có mật độ dân cư cao, nhu cầu học tập của học sinh ngày càng gia tăng, hệ thống trường tiểu học trên địa bàn phường Thuận Hóa đang chịu áp lực lớn về quy mô và cơ sở vật chất. Trước thực tế đó, chính quyền địa phương tập trung bố trí nguồn lực đầu tư xây dựng, nâng cấp trường lớp, hướng đến mục tiêu vừa bảo đảm điều kiện học tập, vừa đáp ứng các tiêu chí chuẩn quốc gia.

Một trong những điểm nhấn trong quá trình này là dự án xây dựng mới hạng mục dãy nhà 3 tầng gồm 15 phòng học tại Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt. Công trình có tổng diện tích sàn hơn 1.700m², tổng mức đầu tư hơn 17,2 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026. Khi đưa vào sử dụng, công trình sẽ góp phần quan trọng trong việc giải quyết tình trạng thiếu phòng học kéo dài nhiều năm qua và tạo điều kiện để nhà trường tổ chức dạy học theo đúng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới.

Thầy giáo Lê Thanh Sơn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt cho biết, hiện nhà trường có gần 1.500 học sinh nhưng chỉ bố trí được 15 phòng học. Do thiếu phòng, nhiều không gian chức năng phải tạm thời chuyển đổi thành lớp học, ảnh hưởng không nhỏ đến việc tổ chức các hoạt động giáo dục toàn diện cho học sinh. Dự án khi hoàn thành sẽ giúp nhà trường giảm tải áp lực về phòng học, đồng thời có điều kiện bố trí lại các phòng chức năng đúng quy định. Đây là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng dạy học và từng bước đáp ứng tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia trong giai đoạn mới.

Không chỉ tập trung xây dựng mới, phường Thuận Hóa còn chú trọng sửa chữa, nâng cấp các hạng mục xuống cấp nhằm đảm bảo an toàn và điều kiện học tập cho học sinh. Điển hình như tại Trường Tiểu học Vĩnh Ninh, 5 phòng học xuống cấp đã được khẩn trương cải tạo chỉ trong gần 2 tháng. Trong thời gian thi công, học sinh được bố trí học tạm tại cơ sở khác để không làm gián đoạn việc học. Hiện, các phòng học được nâng cấp khang trang, sạch đẹp, tạo môi trường học tập thuận lợi và an toàn hơn.

Thực tế cho thấy, việc đầu tư hạ tầng giáo dục không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt mà còn mang ý nghĩa lâu dài. Theo quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, để được công nhận đạt chuẩn quốc gia, các trường tiểu học phải đáp ứng đồng bộ nhiều tiêu chí khắt khe về diện tích đất, phòng học, phòng chức năng và trang thiết bị dạy học. Đây là thách thức không nhỏ đối với các địa phương đô thị, nơi quỹ đất hạn chế như phường Thuận Hóa.

Phó Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa, bà Nguyễn Hồng Hoa Tranh cho biết, địa phương đang xây dựng đề án quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục toàn phường, trong đó đặc biệt chú trọng đến bậc tiểu học. Việc huy động các nguồn lực xã hội hóa cũng được quan tâm nhằm bổ sung nguồn vốn đầu tư, giảm áp lực cho ngân sách. “Hiện, trên địa bàn phường có 7 trường tiểu học. Trước đây, nhiều trường đã được công nhận đạt chuẩn, tuy nhiên theo bộ tiêu chí mới, việc công nhận lại vẫn còn nhiều khó khăn. Vì vậy, địa phương xác định ưu tiên nguồn lực để đầu tư hạ tầng, từng bước hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu”, bà Tranh cho biết thêm.

Thời gian tới, cùng với việc tiếp tục rà soát, đầu tư và hoàn thiện cơ sở vật chất, phường Thuận Hóa tập trung hoàn thiện các tiêu chí để công nhận lại các trường đạt chuẩn quốc gia theo quy định mới. Đây không chỉ là nhiệm vụ của ngành giáo dục mà còn là mục tiêu chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, nhằm xây dựng môi trường học tập tốt nhất cho thế hệ tương lai.