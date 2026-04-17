Âm nhạc người trẻ ngân vang bên sông Hương

“Các nghệ sĩ tham gia đều là những gương mặt trẻ đam mê âm nhạc của Huế”

“Đi Mô? Nghe Chi?” là dự án được sáng lập với mục tiêu phát triển và kết nối các tài năng trẻ theo đuổi âm nhạc tại Huế. Chương trình do hệ sinh thái Mien Trung Audio Technik và Two Thousand Band đồng sáng lập, trực tiếp sản xuất, với định hướng xây dựng một sân chơi chuyên nghiệp nhưng vẫn giữ được tinh thần tự nhiên, phóng khoáng của âm nhạc đường phố.

Trong số thứ 2, khán giả đã được thưởng thức những phần trình diễn đa dạng đến từ Two Thousand Band và NOKAR Band. Các tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp giữa nhiều thể loại như pop, rock, jazz, mang lại trải nghiệm âm nhạc sống động trong không gian mở ven sông Hương. Âm thanh được đầu tư bài bản, tạo nên chất lượng trình diễn ổn định, góp phần nâng cao trải nghiệm cho người xem.

Không chỉ là một đêm nhạc, chương trình còn tạo nên một không gian giao lưu, nơi khán giả có thể tiếp cận gần hơn với nghệ sĩ. Nhiều bạn trẻ đã chọn ở lại từ đầu đến cuối chương trình, hòa mình vào không khí sôi động, đồng thời thể hiện sự ủng hộ đối với các nghệ sĩ địa phương. Việc tổ chức tại không gian công cộng cũng giúp chương trình dễ dàng tiếp cận đa dạng đối tượng, từ người dân địa phương đến khách du lịch.

Đại diện đơn vị tổ chức cho biết, chuỗi sự kiện hướng đến mục tiêu lâu dài là xây dựng một hệ sinh thái âm nhạc live bền vững tại Huế, nơi các nghệ sĩ trẻ có cơ hội biểu diễn, cọ xát và phát triển. Đồng thời, đây cũng là cách để đưa âm nhạc trở thành một phần quen thuộc trong đời sống đô thị, góp phần làm phong phú thêm các hoạt động văn hóa, nghệ thuật của thành phố.

Với sự đầu tư nghiêm túc và định hướng rõ ràng, “Đi mô? Nghe chi?” đang dần trở thành một điểm hẹn âm nhạc mới của giới trẻ Huế. Thành công của chương trình số 2 cho thấy tiềm năng phát triển của mô hình biểu diễn live ngoài trời, đồng thời mở ra kỳ vọng về những đêm nhạc chất lượng hơn nữa trong thời gian tới.