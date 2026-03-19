Trách nhiệm, tận tụy trong công tác tham mưu

Đại úy Trần Gia Tuấn nghiên cứu, rà soát các dự thảo văn bản tham mưu

Một buổi sáng đầu tuần tại Phòng Tham mưu Công an thành phố, không khí làm việc đã rộn ràng từ sớm. Trong căn phòng của Đội Pháp chế và Quản lý khoa học, những tập hồ sơ, tài liệu về cải cách hành chính, quy trình thủ tục được sắp xếp gọn gàng. Ở góc phòng, Đại úy Trần Gia Tuấn chăm chú rà soát dự thảo văn bản tham mưu, thỉnh thoảng trao đổi nhanh với đồng đội về một số nội dung liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng và quy trình giải quyết thủ tục hành chính.

Đại úy Trần Gia Tuấn chia sẻ: “Công tác tham mưu tuy không trực tiếp đấu tranh với tội phạm hay thường xuyên tiếp xúc với người dân như các lực lượng khác nhưng phải nắm sát tình hình, phân tích, đánh giá và đề xuất những giải pháp hiệu quả nhất phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành”.

Tốt nghiệp Trường Đại học Cảnh sát nhân dân và được phân công về Phòng Tham mưu Công an TP. Huế từ năm 2017, Đại úy Trần Gia Tuấn luôn nỗ lực học hỏi, rèn luyện, nhanh chóng nắm bắt yêu cầu công việc. Trong quá trình công tác, anh cùng tập thể Đội Pháp chế và Quản lý khoa học đã tham mưu cho Ban Chỉ huy Phòng trình Ban Giám đốc Công an thành phố ban hành nhiều chương trình, kế hoạch và văn bản chỉ đạo quan trọng trong công tác pháp chế, cải cách hành chính và tư pháp.

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ thường xuyên, Đại úy Trần Gia Tuấn còn chủ động nghiên cứu, đề xuất nhiều mô hình, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính. Tiêu biểu như chuyên mục “Hỏi đáp trực tuyến về thủ tục hành chính” trên Trang thông tin điện tử Công an thành phố; triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của công an các đơn vị, địa phương bằng hình thức quét mã QR; công khai thủ tục hành chính và thực hiện dịch vụ công trực tuyến bằng mã QR.

Dấu ấn nổi bật trong quá trình công tác của Đại úy Trần Gia Tuấn phải kể đến việc tham mưu xây dựng, áp dụng và duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Công an thành phố. Hằng năm, hệ thống quản lý chất lượng được rà soát, sửa đổi, bổ sung và công bố lại để phù hợp với thực tiễn công tác. Nhờ áp dụng đồng bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an thành phố đều được xây dựng quy trình thực hiện theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Đặc biệt, có 75 thủ tục hành chính được rút ngắn thời hạn giải quyết, góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Chia sẻ về công việc của mình, Đại úy Trần Gia Tuấn nói rằng, công tác tham mưu đòi hỏi phải thường xuyên nghiên cứu, cập nhật quy định mới, đồng thời bám sát thực tiễn để đề xuất các giải pháp phù hợp. Điều quan trọng nhất là mọi giải pháp cải cách hành chính đều phải hướng đến mục tiêu phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Thượng tá Đồng Hữu Huệ, Trưởng phòng Tham mưu Công an thành phố đánh giá: “Đại úy Trần Gia Tuấn là cán bộ có tinh thần trách nhiệm cao, luôn chủ động nghiên cứu, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực trong công tác cải cách hành chính, đặc biệt là việc xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015”.

Với những thành tích đạt được, 5 năm liên tục, Đại úy Trần Gia Tuấn đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;” nhiều lần được Bộ Công an và Giám đốc Công an thành phố tặng bằng khen, giấy khen.