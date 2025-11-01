Di dời dân khỏi khu vực nguy cơ trượt lở núi

Lực lượng chức năng tổ chức rào đường và cắm biển cảnh báo người dân không qua lại. Ảnh: UBND xã Long Quảng

Hiện, trên đỉnh đồi xuất hiện một vệt nứt lớn, hở rộng hơn 1m và kéo dài khoảng 50m. Nhiều khu vực đất đá xung quanh có dấu hiệu trượt, sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở xuống khu dân cư phía dưới. Mưa lớn kéo dài liên tục những ngày qua là nguyên nhân khiến nền đất yếu, dẫn đến hiện tượng nứt tách, nguy cơ sụt lún.

Ông Nguyễn Anh, Chủ tịch UBND xã Long Quảng cho biết: "Ngay khi phát hiện nguy cơ trượt lở núi, chính quyền xã Long Quảng đã triển khai phương án sơ tán dân. Đến chiều 2/11, đã hoàn thành sơ tán 6 hộ dân với 21 nhân khẩu sinh sống dưới chân đồi, đưa đến nơi an toàn. Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục chốt chặn, lập rào chắn không cho người qua lại khu vực trên để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản".

Được biết, khu vực nói trên có địa hình đồi núi, người dân mở đường lâm sinh nên khi có mưa lớn nước chảy từ khu vực trên đồi xuống tạo ra nguy cơ sạt trượt đất trong khu vực.

“Chính quyền khuyến cáo người dân không tiếp cận khu vực vết nứt, đồng thời theo dõi thông tin thời tiết, cảnh báo địa phương để chủ động phòng tránh. Đợt mưa lớn này, xã đã lên phương án di dời 92 hộ với 488 khẩu trên địa bàn nằm ở khu vực nguy cơ trượt lở núi, lũ quét, ngập lụt, đến nơi an toàn. Đồng thời, tiến hành kiểm tra, rà soát các khu vực sạt lở, nhằm có phương án di dời, đề xuất tái định cư cho các hộ dân”, ông Anh cho biết thêm.

Chiều cùng ngày, mưa lớn cũng đã làm sập 1/2 mố cầu Phú Mậu (xã Khe Tre), cột điện tại mố cầu này có nguy cơ đổ sập. Lực lượng chức năng đã cấm các phương tiện lưu thông nhằm đảm bảo an toàn.