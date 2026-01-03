Ông Lê Chí Kiên giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Huế

Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng tân Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Lê Chí Kiên

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn chủ trì hội nghị và trao Quyết định bổ nhiệm.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Nguyễn Văn Mạnh đã công bố Quyết định số 3999/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 của Chủ tịch UBND thành phố về việc bổ nhiệm ông Lê Chí Kiên, Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng UBND thành phố, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 5/1/2026 đến ngày 4/1/2031.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn chúc mừng ông Lê Chí Kiên được tín nhiệm bổ nhiệm; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao phẩm chất, năng lực và những đóng góp của đồng chí trong quá trình công tác.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị trên cương vị mới, ông Lê Chí Kiên tiếp tục giữ vững bản lĩnh, đạo đức công vụ; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu; phát huy sở trường, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới.

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, bộ máy chính quyền cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Bày tỏ sự tin tưởng và kỳ vọng, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn mong muốn ông Lê Chí Kiên phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và kinh nghiệm công tác; chủ động, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ; tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng công tác tham mưu, điều hành, đóng góp tích cực vào mục tiêu xây dựng thành phố Huế phát triển bền vững, giàu bản sắc, thân thiện và thông minh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Lê Chí Kiên cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo Thành ủy và UBND thành phố. Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, ông Lê Chí Kiên khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực học hỏi, nâng cao năng lực; phát huy tinh thần trách nhiệm, đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết cùng tập thể cơ quan phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng đoàn kết, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.