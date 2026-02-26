Thêm nhiều công trình từ Dự án Đô thị xanh

Hạng mục nạo vét kè sông Kẻ Vạn, cải tạo sông Lấp đã hoàn thành

Hoàn thiện cơ sở hạ tầng

Dự án (DA) Đô thị xanh được UBND tỉnh (nay là UBND thành phố) phê duyệt năm 2016 (điều chỉnh năm 2023), bao gồm 10 gói thầu với giá trị xây lắp hơn 1.000 tỷ đồng. Việc hoàn thành những gói thầu thi công không chỉ cải thiện và mở rộng mạng lưới giao thông, từng bước hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng, tạo động lực cho việc phát triển đô thị, mà còn thúc đẩy phát triển kinh doanh thương mại dịch vụ và khai thác tiềm năng du lịch.

Tại gói thầu số 37, bao gồm: Nạo vét kè sông Kẻ Vạn, cải tạo sông Lấp và xây dựng các cầu với giá trị hợp đồng hơn 117 tỷ đồng đã hoàn thành các hạng mục cuối các công trình. Cụ thể, đối với hạng mục nạo vét và kè sông Kẻ Vạn, đơn vị thi công đã hoàn thành gần 2.500m bờ kè. Hạng mục nâng cấp cải tạo sông Lấp nhà thầu cũng đã thi công hoàn thành và đã nghiệm thu, đưa vào sử dụng. Riêng đối với hai cầu Kim Long và cầu nối từ đường Phạm Thị Liên sang đường Lê Duẩn còn vướng hạng mục đường dẫn phía đầu cầu mố M2. Đối với hạng mục này, đơn vị thi công cho biết, sẽ hoàn thành trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Văn Em, một hộ dân sống dọc đường Vạn Xuân cho hay, trước đây, hệ thống sông Kẻ Vạn, sông Lấp thường nhếch nhác, sạt lở nay được nạo vét, chỉnh trang bằng kè đá nên rất sạch đẹp. Đặc biệt, sau khi công trình hoàn thành, hệ thống công viên dọc đường Vạn Xuân cũng được nâng cấp, xây mới với nhiều hạng mục cây xanh, điện chiếu sáng, đường đi bộ cùng các dụng cụ tập thể dục thể thao, tạo sân chơi cho người dân trên địa bàn.

Theo Ban QLDA Đô thị xanh, các công trình của các gói thầu thuộc DA được triển khai thời gian qua góp phần quan trọng trong công tác chỉnh trang đô thị và có vai trò quan trọng, mang tính chiến lược trong việc giải quyết tình trạng ngập lụt, vệ sinh môi trường, có tác động tích cực đến đời sống người dân cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đơn cử, tại gói thầu số 40 gồm thực hiện các công trình, phi công trình do cộng đồng khởi xướng với giá trị hợp đồng gần 36,6 tỷ đồng đến nay đã hoàn thành. Gói thầu bao gồm xây dựng 4 nhà văn hóa kết hợp tránh lũ, 3 không gian xanh, 6 đường kiệt bằng bê tông, 1 hệ thống điện chiếu sáng và đào tạo tập huấn, trang cấp thiết bị phòng, chống thiên tai trên địa bàn cho 40 phường, xã thuộc địa phận thành phố, với mục tiêu nâng cao năng lực cho cộng đồng chống chịu với biến đổi khí hậu nhằm giảm thiểu rủi ro thiên tai và tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng dễ bị tổn thương...

Thêm nhiều công trình “xanh”

Mới đây, UBND thành phố đã phê duyệt điều chỉnh DA Đô thị xanh với tổng mức đầu tư 2.208 tỷ đồng, nhằm bổ sung nhiều hạng mục, công trình hạ tầng thoát lũ và chỉnh trang đô thị. Theo Ban QLDA Đô thị xanh, DA sẽ bổ sung đầu tư kênh sinh thái khu A - Khu đô thị mới An Vân Dương gồm 2 tuyến kênh. Trong đó, kênh số 1 có điểm đầu tại đường Văn Tiến Dũng, điểm cuối giao nhánh sông Như Ý, chiều dài gần 1,3km. Tuyến kênh sẽ được nạo vét, kết hợp làm đường dạo bộ hai bờ rộng 5,5m, tổng chiều dài khoảng hơn 2km, gia cố bằng bê tông và lát gạch giả gỗ. Đồng thời, sẽ xây dựng hệ thống thoát nước mưa, điện chiếu sáng, công viên cảnh quan...

Dự án Đô thị xanh xây dựng hoàn thiện tuyến đường đi bộ, hệ thống công viên thuộc đường Vạn Xuân

Kênh số 2 có điểm đầu gần kiệt 47 đường Hoàng Quốc Việt, điểm cuối giao với kênh số 1, chiều dài khoảng 0,8km và nạo vét toàn tuyến với chiều rộng kênh 10m. Tuyến kênh này cũng được đầu tư xây dựng theo hướng kênh sinh thái và trồng cây xanh kết hợp làm đường dạo bộ dọc đỉnh kè, bố trí đèn chiếu sáng và công viên cảnh quan.

Bên cạnh đó, DA sẽ đầu tư tuyến đường mặt cắt 60m, điểm đầu giao với đường liên xã Thủy Thanh - Thủy Vân (đường Nguyễn Cửu Vân) và điểm cuối giao đường Võ Chí Công, với chiều dài hơn 2km, tốc độ thiết kế 80km/giờ tại khu B - Khu đô thị mới An Vân Dương. Để ứng phó với tình trạng ngập lụt do mưa lũ, cao độ mặt đường hiện tại cũng sẽ được nâng từ +2,10 lên thành +2,64.

Ngoài ra, DA cũng bổ sung hạng mục cải tạo, nâng cấp các tuyến giao thông chính như: Tuyến Kim Long - Nguyễn Phúc Nguyên dài khoảng 2,76km; tuyến Bạch Đằng dài khoảng 0,7km; tuyến Chi Lăng dài khoảng 0,9km cũng được đầu tư nâng cấp vỉa hè, điện chiếu sáng, thoát nước và hạng mục an toàn giao thông. Đặc biệt, trong đợt điều chỉnh này, Ban QLDA Đô thị xanh sẽ đầu tư xây dựng cầu đi bộ nối từ trung tâm hành chính thành phố Huế (cũ) đến Trung tâm Thể thao thành phố nhằm tạo sự đồng bộ cho đô thị Huế và đi lại thuận tiện hơn cho người dân.