  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 19/12/2025 14:43

Bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Trung ương Huế

HNN.VN - Sáng 19/12, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về công tác cán bộ. Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên; Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Chuyên gia Pháp đào tạo về vô sinh và hỗ trợ sinh sản cho y bác sĩ Việt Nam 250 bệnh nhân và người nhà tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ bệnh nhân đái tháo đườngTham gia ứng cứu y tế ngoại viện khi có tình huống khẩn cấp

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên (bên phải) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng TS.BS. Hồ Văn Linh 

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã trao Quyết định của Bộ Y tế về việc bổ nhiệm TS.BS. Hồ Văn Linh, Trưởng Phòng Chỉ đạo tuyến, Trưởng khoa Phẫu thuật Ung bướu, Phó Trưởng khoa Ngoại tiêu hóa, giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn BVTW Huế.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đánh giá cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp cũng như năng lực chuyên môn và kinh nghiệm quản lý của bác sĩ Hồ Văn Linh trong quá trình công tác. Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng, trên cương vị mới, bác sĩ Linh sẽ tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể lãnh đạo BVTW Huế hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần đưa bệnh viện ngày càng phát triển vững mạnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế cũng đề nghị Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm; chủ động nắm bắt xu thế phát triển của y học hiện đại; khai thác tối đa tiềm năng về đội ngũ trí thức, nguồn lực kỹ thuật; không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân. Qua đó, tiếp tục khẳng định vị thế của BVTW Huế là bệnh viện hạng đặc biệt, cơ sở y tế chuyên sâu kỹ thuật cao, có bề dày lịch sử và tầm vóc khu vực.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Hồ Văn Linh bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sâu sắc đối với sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Y tế và tập thể BVTW Huế. TS.BS. Hồ Văn Linh cho rằng đây là vinh dự lớn lao, song cũng là trách nhiệm nặng nề trước yêu cầu ngày càng cao của công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Đồng thời cam kết sẽ không ngừng học hỏi, rèn luyện, giữ gìn y đức; phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ cùng Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong bệnh viện. Qua đó, kế thừa và phát huy những thành quả của các thế hệ đi trước, góp phần xây dựng BVTW Huế phát triển bền vững, toàn diện, hướng tới mục tiêu nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước và từng bước vươn tầm khu vực, quốc tế.

THANH HƯƠNG
 Từ khóa:
bệnh việny tếbổ nhiệm
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khánh thành Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế

Sáng 19/12, Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Quốc tế (ĐKQT) Huế tổ chức lễ khánh thành Bệnh viện ĐKQT Huế tại số 15 đường Hà Nội, phường Thuận Hóa, TP. Huế. Sự kiện diễn ra trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và nơi đây được lựa chọn là một trong những điểm cầu truyền hình trực tiếp trên phạm vi cả nước, cho thấy tầm vóc, ý nghĩa cũng như sự kỳ vọng lớn lao đối với công trình y tế hiện đại này.

Khánh thành Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế
Chuyên gia Pháp đào tạo về vô sinh và hỗ trợ sinh sản cho y bác sĩ Việt Nam

Ngày 17/12, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế tổ chức lễ bế giảng khóa đào tạo chuyên đề “Vô sinh - Hỗ trợ sinh sản” dành cho các bác sĩ chuyên ngành Sản phụ khoa, Nam khoa, Vô sinh - Hiếm muộn trong toàn viện và các cơ sở y tế trên cả nước. Khóa đào tạo được triển khai từ ngày 15 - 17/12, đánh dấu thêm một hoạt động hợp tác quốc tế chuyên sâu trong lĩnh vực y học sinh sản tại BVTW Huế.

Chuyên gia Pháp đào tạo về vô sinh và hỗ trợ sinh sản cho y bác sĩ Việt Nam
Mỗi bước chạy - Nối yêu thương

Sở Y tế TP. Huế ban hành Kế hoạch tổ chức Chương trình “Chạy cùng Người khuyết tật TP. Huế năm 2025” với thông điệp “Mỗi bước chạy - Nối yêu thương”.

Mỗi bước chạy - Nối yêu thương
Làm việc bằng cái tâm

Đặt chữ tín, niềm tin lên hàng đầu, đó là cách làm việc của những nhân viên thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) phường Thuận An, thành phố Huế.

Làm việc bằng cái tâm

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top