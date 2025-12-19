Bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Trung ương Huế

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên (bên phải) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng TS.BS. Hồ Văn Linh

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã trao Quyết định của Bộ Y tế về việc bổ nhiệm TS.BS. Hồ Văn Linh, Trưởng Phòng Chỉ đạo tuyến, Trưởng khoa Phẫu thuật Ung bướu, Phó Trưởng khoa Ngoại tiêu hóa, giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn BVTW Huế.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đánh giá cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp cũng như năng lực chuyên môn và kinh nghiệm quản lý của bác sĩ Hồ Văn Linh trong quá trình công tác. Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng, trên cương vị mới, bác sĩ Linh sẽ tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể lãnh đạo BVTW Huế hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần đưa bệnh viện ngày càng phát triển vững mạnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế cũng đề nghị Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm; chủ động nắm bắt xu thế phát triển của y học hiện đại; khai thác tối đa tiềm năng về đội ngũ trí thức, nguồn lực kỹ thuật; không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân. Qua đó, tiếp tục khẳng định vị thế của BVTW Huế là bệnh viện hạng đặc biệt, cơ sở y tế chuyên sâu kỹ thuật cao, có bề dày lịch sử và tầm vóc khu vực.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Hồ Văn Linh bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sâu sắc đối với sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Y tế và tập thể BVTW Huế. TS.BS. Hồ Văn Linh cho rằng đây là vinh dự lớn lao, song cũng là trách nhiệm nặng nề trước yêu cầu ngày càng cao của công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Đồng thời cam kết sẽ không ngừng học hỏi, rèn luyện, giữ gìn y đức; phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ cùng Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong bệnh viện. Qua đó, kế thừa và phát huy những thành quả của các thế hệ đi trước, góp phần xây dựng BVTW Huế phát triển bền vững, toàn diện, hướng tới mục tiêu nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước và từng bước vươn tầm khu vực, quốc tế.