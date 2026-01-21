Hỗ trợ xây dựng chuỗi giá trị bền vững từ cây chuối

Các đại biểu trải nghiệm thu hoạch sợi chuối

Tham dự hội thảo có bà Phonevanh Outhavong, Thứ trưởng Bộ Tài chính nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; ông Robert de Waha, Trưởng Đại diện Thường trú Cơ quan Hợp tác Luxembourg (LuxDev) khu vực Lào, Việt Nam và Campuchia.

Căn cứ thỏa thuận đồng tài trợ số VIE039 25 3535, LuxDev và Công ty CP Musa Pacta đã thực hiện hoạt động xây dựng chuỗi giá trị chuối bền vững nhằm tăng quyền năng cho nông dân thông qua mô hình kinh tế tuần hoàn và đổi mới ứng phó với biến đổi khí hậu tại thành phố Huế. Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu còn đến tham quan mô hình trồng chuối tại xã Hưng Lộc; mô hình chuỗi giá trị chuối tại Musa farm ở Hương Trà; trải nghiệm quy trình thu hoạch sợi chuối và sáng tạo những sản phẩm mỹ nghệ từ sợi chuối.

Tại hội thảo, đại diện Công ty CP Musa Pacta giới thiệu về mô hình canh tác và sản xuất chuối theo hướng tuần hoàn tại Huế, đánh giá kết quả ban đầu và kế hoạch phát triển. Công ty đã phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát các khu đất và tổ chức các cuộc họp với dân để phát triển vùng trồng và chuối thương phẩm. Hiện, diện tích chuối công ty đang phát triển đạt 20,7 ha, trong đó dự án LuxDev hỗ trợ 10,7 ha. Công ty cũng đang xây dựng nhà xưởng để chế biến chuối quả tươi, bột chuối xanh, chuối sấy dẻo, sợi chuối, phân bón hữu cơ vi sinh từ cây chuối.

Mô hình trồng chuối tại xã Hưng Lộc

Hiện, thành phố Huế đang được Luxembourg hỗ trợ triển khai 2 dự án với tổng giá trị tài trợ khoảng 12 triệu USD. Trong đó, Dự án VIE/039 tập trung thúc đẩy phát triển nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng cường khả năng tiếp cận tài chính cho các hộ nông dân và doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt là phụ nữ và các nhóm dễ bị tổn thương; dự án VIE/301 nhằm nhân rộng các mô hình hiệu quả từ Dự án VIE/039. Các dự án cũng triển khai những giải pháp sáng tạo trong quản lý tài nguyên thiên nhiên, phát triển các vùng ven biển và bảo vệ môi trường sinh thái, qua đó góp phần nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu tại các khu vực dễ bị tổn thương.