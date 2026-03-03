Tăng cường kiểm tra, giám sát để triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Toàn cảnh buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc về phía Trung ương còn có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Phó Trưởng đoàn kiểm tra số 21. Về phía TP. Huế, tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

Bảo đảm triển khai nghị quyết thực chất

Đồng chí Lê Hoài Trung cho biết, thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa XIV và năm 2026, ngày 23/2/2026, Bộ Chính trị đã ban hành quyết định thành lập 22 đoàn kiểm tra, giám sát đối với 40 tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương. Việc triển khai kiểm tra lần này nhằm bảo đảm các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả, đúng định hướng.

Đại hội XIV của Đảng đã đề ra những định hướng chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Để các chủ trương lớn nhanh chóng đi vào cuộc sống, công tác kiểm tra, giám sát giữ vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là chức năng lãnh đạo của Đảng, vừa là phương thức bảo đảm kỷ luật, kỷ cương được thực thi nghiêm minh.

Đồng chí Lê Hoài Trung nhấn mạnh, kiểm tra không chỉ để phát hiện, xử lý vi phạm mà quan trọng hơn là để cảnh báo, phòng ngừa từ sớm, từ xa; giúp cấp ủy nhận diện đúng ưu điểm để phát huy, kịp thời khắc phục hạn chế, khuyết điểm, không để tồn tại kéo dài.

Theo quyết định được công bố, nội dung giám sát tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV; việc thực hiện các chỉ thị của Bộ Chính trị về tổ chức học tập nghị quyết và về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Nội dung kiểm tra gồm việc tổ chức, hoạt động của các cơ quan, đơn vị sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm mục tiêu tăng trưởng bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt từ 10% trở lên; việc thực hiện Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ Ngoại giao phát biểu tại buổi làm việc

Cuộc kiểm tra được chia thành hai đợt: Đợt 1 hoàn thành trong tháng 3/2026, tập trung giám sát việc học tập, quán triệt nghị quyết và công tác chuẩn bị bầu cử; đợt 2 hoàn thành trong tháng 9/2026, tập trung kiểm tra việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thực hiện mục tiêu tăng trưởng và các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số.

Đồng chí Lê Hoài Trung khẳng định, thông qua đợt giám sát này, Đoàn sẽ đánh giá khách quan, toàn diện tình hình; chỉ rõ kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đồng thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu.

Chủ động phối hợp, quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số

Ban Thường vụ Thành ủy Huế cho biết, công tác học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV được thành phố triển khai kịp thời, bài bản, bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng. Các hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến được tổ chức đồng bộ từ thành phố đến cơ sở, bảo đảm tính nghiêm túc, thiết thực.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng và trong sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và Nhân dân. Thành ủy đã ban hành chương trình hành động cụ thể, chỉ đạo các cấp ủy xây dựng kế hoạch sát thực tiễn, gắn việc thực hiện nghị quyết với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Đối với công tác bầu cử, thành phố đã thành lập, kiện toàn kịp thời các tổ chức phụ trách bầu cử; phân công nhiệm vụ rõ ràng, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan. Công tác nhân sự được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần; chú trọng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, người dân tộc thiểu số. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, giải quyết khiếu nại, tố cáo được triển khai, tạo nền tảng để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, đúng tiến độ.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung phát biểu tại buổi làm việc

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Đoàn kiểm tra, giám sát và khẳng định, Ban Thường vụ Thành ủy xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, đồng thời là dịp để rà soát toàn diện các nội dung công việc đã và đang triển khai; từ đó kịp thời điều chỉnh, bổ sung giải pháp phù hợp.

Thành phố sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt từ 10% trở lên; bảo đảm vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trọng tâm là phát huy thế mạnh văn hóa, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch; thu hút đầu tư phát triển công nghiệp; đẩy mạnh liên kết vùng, huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển...

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Hoài Trung đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Huế phân công một cơ quan làm đầu mối thường trực, cử một đồng chí lãnh đạo trực tiếp phối hợp với Đoàn trong suốt quá trình kiểm tra, giám sát. Đồng thời, rà soát, hoàn thiện báo cáo, bảo đảm trung thực, khách quan, phản ánh đúng thực trạng; chỉ rõ khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp cụ thể, gửi về đoàn đúng thời hạn.

Đồng chí cũng yêu cầu các thành viên đoàn kiểm tra làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, công tâm, khách quan; tuân thủ nghiêm kỷ luật phát ngôn, bảo đảm bí mật tài liệu, thông tin theo quy định.

“Việc triển khai kiểm tra, giám sát lần này không chỉ góp phần bảo đảm các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả mà còn tạo động lực để Đảng bộ thành phố tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đưa Huế phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới”, đồng chí Lê Hoài Trung nhấn mạnh.