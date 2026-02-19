Điều tra chi tiêu của người lao động

Người lao động mua thực phẩm cho bữa ăn gia đình hàng ngày

Đề án hướng tới nâng cao chất lượng nguồn số liệu phục vụ biên soạn mức sống tối thiểu của dân cư, đảm bảo từ năm 2026 số liệu mức sống tối thiểu của dân cư chia theo khu vực thành thị và nông thôn được công bố hằng năm; xác định phương pháp tính và nguồn số liệu phục vụ biên soạn mức sống tối thiểu của người lao động, đảm bảo từ năm 2028 số liệu mức sống tối thiểu của người lao động được công bố hằng năm; xây dựng kế hoạch điều tra phục vụ biên soạn và công bố số liệu mức sống tối thiểu của dân cư và mức sống tối thiểu của người lao động hằng năm.

Sửa đổi Phương án Khảo sát mức sống dân cư

Một trong những nội dung của Đề án là nghiên cứu sửa đổi Phương án Khảo sát mức sống dân cư để đảm bảo nguồn số liệu phục vụ biên soạn mức sống tối thiểu của dân cư cho khu vực thành thị và nông thôn.

Trong đó, năm 2026, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế hoàn thành việc đánh giá chất lượng thông tin sử dụng phục vụ biên soạn mức sống tối thiểu của dân cư được thu thập trong Khảo sát mức sống dân cư, bao gồm tính đầy đủ và độ tin cậy của thông tin; thông tin chi tiết về các khoản chi tiêu của hộ gia đình, gồm chi tiêu các mặt hàng lương thực, thực phẩm và phi lương thực, thực phẩm; nghiên cứu tăng cỡ mẫu khảo sát các hộ gia đình được thu thập thông tin về chi tiêu trong Khảo sát mức sống dân cư, đảm bảo thông tin đủ lớn, đủ đại diện để biên soạn mức sống tối thiểu của dân cư theo khu vực thành thị và nông thôn.

Đồng thời, triển khai Khảo sát mức sống dân cư theo Phương án sửa đổi phục vụ biên soạn mức sống tối thiểu của dân cư: Tổ chức thực hiện khảo sát mức sống dân cư theo Phương án sửa đổi, bảo đảm thu thập đầy đủ các thông tin về chi tiêu của hộ gia đình theo quy định của Chương trình điều tra thống kê quốc gia…

Đối với người lao động, Đề án yêu cầu nghiên cứu xây dựng phương pháp tính và nguồn số liệu phục vụ biên soạn mức sống tối thiểu. Trọng tâm là rà soát, hoàn thiện phương pháp Trị giá các nhu cầu tối thiểu (Cost of Basic Need Method - CBN), trong đó xác định danh mục các mặt hàng lương thực, thực phẩm và phi lương thực, thực phẩm tối thiểu, cũng như tiêu chí xác định khối lượng từng mặt hàng trong cấu phần mức sống tối thiểu của người lao động.

Triển khai Điều tra thí điểm chi tiêu của người lao động

Triển khai Điều tra thí điểm chi tiêu của người lao động phục vụ biên soạn mức sống tối thiểu của người lao động; xây dựng kế hoạch điều tra phục vụ biên soạn và công bố mức sống tối thiểu của dân cư và mức sống tối thiểu của người lao động hằng năm.

Để thực hiện những nội dung trên, Đề án đưa ra 4 giải pháp thực hiện gồm: 1- Khảo sát, nghiên cứu phương pháp luận và kinh nghiệm của quốc tế về biên soạn và công bố số liệu mức sống tối thiểu của dân cư và mức sống tối thiểu của người lao động để áp dụng vào thực tiễn của Việt Nam; 2- Tăng cường đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác thu thập, tổng hợp, biên soạn và công bố số liệu về mức sống tối thiểu của dân cư và mức sống tối thiểu của người lao động; 3- Ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong xây dựng, công bố và chia sẻ số liệu về mức sống tối thiểu; 4- Bảo đảm cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, tài lực thực hiện Đề án.