  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 03/11/2025 11:31

Mưa trắng trời, người dân TP. Huế lần thứ 3 phải ứng phó với lũ lớn

HNN.VN - Mưa lớn kèm với nước thượng nguồn đổ về khá nhanh khiến nhiều tuyến đường, nhà dân ở Huế tiếp tục chìm trong biển nước trong sáng 3/11.

Mực nước sông chính của thành phố lên trên báo động 3Không để thông tin sai lệch làm ảnh hưởng công tác cứu trợHọc sinh tiếp tục nghỉ học ngày 3/11 để tránh lũCảnh báo mưa lũ toàn thành phố

 Mưa lớn kèm với nước thượng nguồn đổ về gây ngập lũ trong sáng 3/11

Như vậy trong vòng 1 tuần qua, người dân xứ Huế phải đối mặt với 3 trận lũ lớn.

Theo ghi nhận, trong sáng 3/11, trên địa bàn TP. Huế có mưa khá lớn. Ngay trung tâm Huế, ngoài mưa lớn còn xuất hiện gió to. Nhiều tuyến đường ngay trung tâm vừa được dọn sạch sẽ trước đó ít hôm thì nay lại chìm trong lênh láng biển nước.

Các tuyến đường như Hùng Vương, Trường Chinh, Bà Triệu, Nguyễn Huệ, Tôn Đức Thắng, Dương Văn An... ở phía bờ Nam cũng như các tuyến đường dọc sông Đông Ba như Huỳnh Thúc Kháng, Bạch Đằng nước ngập sâu từ 0,5 -1m. Các phương tiện như xe máy, ô tô gần như không thể di chuyển. Thay vào đó chỉ có đò, ghe máy hoặc các xe tải cỡ lớn mới có thể đi vào được những tuyến đường này.

Có thể thấy được ánh mắt bất lực của người dân khi phải đối mặt với trận lũ lớn này. “Nước vào rồi lại dọn. Dọn chưa kịp giờ nước ngập lại, quá đuối! Bây giờ quan trọng là tìm nơi cao ráo để đảm bảo an toàn”, anh Phú – một người dân trên đường Bà Triệu nói.

Theo dự báo, 24 giờ tới, TP. Huế vẫn còn mưa to. Dự báo từ nay đến trưa 5/11, mưa ở đồng bằng 150-300mm, có nơi trên 400mm; vùng núi 200-400mm, có nơi trên 600mm, sau ngày 6/11, mưa có xu hướng giảm.

Những hình ảnh được Huế ngày nay Online ghi lại trong sáng 3/11:

Nước dâng lên khá nhanh gây ngập sâu ở nhiều tuyến đường trung tâm TP. Huế 
 Ánh mắt bất lực của nhiều người dân khi phải đối mặt với trận lũ thứ 3 trong 1 tuần qua
 Nước lũ lên cao, người dân phải lội bộ trên đường Hùng Vương
 Nhiều tuyến đường ngập sâu, tràn lên vỉa hè 

 Xe tải lớn đang cố chạy qua đoạn ngập lũ ở đường Bà Triệu

 

 Nhiều tuyến đường dọc sông Đông Ba chìm trong biển nước
Người dân di tản khỏi vùng ngập sâu 
 Đường Bà Triệu đoạn giao với Tố Hữu ngập khá sâu
 Đường Trần Cao Vân cũng ngập khoảng 50cm
 Nhiều khu vực trên địa bàn phường Thanh Thủy cũng ngập nặng
Clip nước ngập sâu ở một số tuyến đường sáng 3/11 
NHÓM PV
 Từ khóa:
mưa lũngập sâungười dânHuế
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Một số khu vực ở Huế tạm ngừng cấp điện do mực nước các sông lên cao trở lại

Từ tối 2/11 đến sáng 3/11, trên địa bàn thành phố Huế có mưa rất to, kéo dài nhiều giờ, khiến mực nước các sông dâng cao và gây ngập cục bộ tại nhiều tuyến đường, khu dân cư vùng thấp trũng. Để đảm bảo an toàn cho người dân và hệ thống điện, Công ty Điện lực Huế (PC Huế) đã chủ động tạm ngừng cấp điện ở một số khu vực bị ngập sâu trên địa bàn.

Một số khu vực ở Huế tạm ngừng cấp điện do mực nước các sông lên cao trở lại
Nhớ anh Ngô Yên Thi - người con ưu tú của Huế!

Cách đây hơn hai tháng, vào một buổi sáng bình yên và an lành, tôi và anh Phan Công Tuyên, nguyên UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có cuộc “hầu chuyện” với anh Ngô Yên Thi tại quán cà phê nằm trên đường Phan Đình Phùng, thành phố Huế.

Nhớ anh Ngô Yên Thi - người con ưu tú của Huế
Ngăn chặn tội phạm lợi dụng mưa lũ hoạt động

Chỉ trong hai ngày đầu tháng 11, lực lượng Công an TP. Huế đã nhanh chóng điều tra, bắt giữ nhiều đối tượng trộm cắp, lừa đảo lợi dụng mưa lũ để phạm tội, kịp thời ngăn chặn tình hình phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngăn chặn tội phạm lợi dụng mưa lũ hoạt động

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top