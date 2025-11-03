Mưa trắng trời, người dân TP. Huế lần thứ 3 phải ứng phó với lũ lớn

Mưa lớn kèm với nước thượng nguồn đổ về gây ngập lũ trong sáng 3/11

Như vậy trong vòng 1 tuần qua, người dân xứ Huế phải đối mặt với 3 trận lũ lớn.

Theo ghi nhận, trong sáng 3/11, trên địa bàn TP. Huế có mưa khá lớn. Ngay trung tâm Huế, ngoài mưa lớn còn xuất hiện gió to. Nhiều tuyến đường ngay trung tâm vừa được dọn sạch sẽ trước đó ít hôm thì nay lại chìm trong lênh láng biển nước.

Các tuyến đường như Hùng Vương, Trường Chinh, Bà Triệu, Nguyễn Huệ, Tôn Đức Thắng, Dương Văn An... ở phía bờ Nam cũng như các tuyến đường dọc sông Đông Ba như Huỳnh Thúc Kháng, Bạch Đằng nước ngập sâu từ 0,5 -1m. Các phương tiện như xe máy, ô tô gần như không thể di chuyển. Thay vào đó chỉ có đò, ghe máy hoặc các xe tải cỡ lớn mới có thể đi vào được những tuyến đường này.

Có thể thấy được ánh mắt bất lực của người dân khi phải đối mặt với trận lũ lớn này. “Nước vào rồi lại dọn. Dọn chưa kịp giờ nước ngập lại, quá đuối! Bây giờ quan trọng là tìm nơi cao ráo để đảm bảo an toàn”, anh Phú – một người dân trên đường Bà Triệu nói.

Theo dự báo, 24 giờ tới, TP. Huế vẫn còn mưa to. Dự báo từ nay đến trưa 5/11, mưa ở đồng bằng 150-300mm, có nơi trên 400mm; vùng núi 200-400mm, có nơi trên 600mm, sau ngày 6/11, mưa có xu hướng giảm.

Những hình ảnh được Huế ngày nay Online ghi lại trong sáng 3/11:

Nước dâng lên khá nhanh gây ngập sâu ở nhiều tuyến đường trung tâm TP. Huế

Ánh mắt bất lực của nhiều người dân khi phải đối mặt với trận lũ thứ 3 trong 1 tuần qua

Nước lũ lên cao, người dân phải lội bộ trên đường Hùng Vương

Nhiều tuyến đường ngập sâu, tràn lên vỉa hè

Xe tải lớn đang cố chạy qua đoạn ngập lũ ở đường Bà Triệu

Nhiều tuyến đường dọc sông Đông Ba chìm trong biển nước

Người dân di tản khỏi vùng ngập sâu

Đường Bà Triệu đoạn giao với Tố Hữu ngập khá sâu

Đường Trần Cao Vân cũng ngập khoảng 50cm

Nhiều khu vực trên địa bàn phường Thanh Thủy cũng ngập nặng