Huế tạm ngừng đón khách tại các điểm di tích do mưa lũ trở lại

Di tích lăng Minh Mạng sáng 3/11 (Ảnh TTBTDT)

Theo Trung tâm, quyết định này được đưa ra do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông, khiến trên địa bàn thành phố Huế tiếp tục có mưa to đến rất to, mực nước sông Hương và các vùng thấp trũng dâng cao trở lại. Việc tạm dừng đón khách nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách và người lao động trong khu vực di tích.

Thời gian tạm ngừng đón khách sẽ kéo dài cho đến khi tình hình thời tiết ổn định, nước lũ rút và điều kiện đảm bảo an toàn được khôi phục. Trung tâm sẽ có thông báo cụ thể về thời gian mở cửa trở lại trên các kênh thông tin chính thức.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế mong nhận được sự thông cảm của người dân và du khách, đồng thời khuyến nghị theo dõi các cập nhật mới nhất trước khi lên kế hoạch tham quan.

Trước đó, trong đợt lũ cuối tháng 10, Trung tâm cũng đã tạm dừng đón khách từ trưa 27/10 và mở cửa trở lại ngày 31/10 sau khi hoàn tất công tác dọn dẹp, khắc phục hậu quả mưa lũ.