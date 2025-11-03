Ứng trực điều tiết giao thông ở Quốc lộ 1A và khắc phục các điểm sạt lở

Điều tiết giao thông ở Quốc lộ 1A đoạn qua xã Phú Lộc

Đến khoảng 9 giờ 30 phút sáng 3/11, tại Km867, Quốc lộ 1A đoạn qua thôn Cao Đôi Xã, xã Phú Lộc nước ngập khoảng 20cm, lực lượng công an xã, Ban Chỉ huy quân sự xã đã triển khai lực lượng điều tiết giao thông và hỗ trợ người dân cùng phương tiện di chuyển an toàn; đồng thời sẵn sàng các phương án ứng phó trong trường hợp nước dâng cao.

Tại các địa phương khác ở xã Phú Lộc, do ảnh hưởng của mưa lớn, một số tuyến đường và khu vực trũng thấp đã bị ngập úng, trong đó có: Thôn 8, thôn Cao Đôi Xã, thôn Hòa Mậu, thôn Đông Lưu, thôn Lê Thái Thiện, thôn Đông Hải.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Phú Lộc đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó như: tuyên truyền, cảnh báo qua Facebook, Zalo, hệ thống truyền thanh; giăng dây, đặt biển cảnh báo tại các khu vực ngập sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Lực lượng công an, quân sự, biên phòng cùng các lực lượng xung kích tại các thôn luôn trong tư thế sẵn sàng hỗ trợ, ứng cứu khi cần thiết…

Bên cạnh đó, hệ thống thoát lũ tại Thôn Hòa Mậu vận hành tốt, góp phần giảm ngập cho Quốc lộ 1A (đoạn qua thôn Cao Đôi Xã) và các khu vực lân cận.

Khắc phục sạt lở Quốc lộ 49 và đường Hồ Chí Minh

Sáng cùng ngày, tại khu vực tuyến Quốc lộ 49 và đường Hồ Chí Minh liên tiếp xuất hiện các điểm sạt trượt taluy dương gây ách tắc giao thông. Đơn vị quản lý đường bộ đã thông xe được một số điểm.

Km 367+ 150 đường Hồ Chí Minh tại dốc A5 (thôn A Chi, xã A Lưới 4) bị sạt trượt vẫn chưa được thông tuyến (Ảnh: Văn Dũng)

Cụ thể, tại Km 367+ 150 đường Hồ Chí Minh tại dốc A5 (thôn A Chi, xã A Lưới 4), những ngày qua đã xuất hiện sạt trượt và đang được xử lý. Sáng 3/11, cả nghìn m3 đất đá chảy trên đồi xuống tràn ra mặt đường, chia cắt giao thông tại đây.

Km 48+700 đèo Kim Quy qua địa bàn xã A Lưới 5 đã được thông tuyến sáng 3/11 (Ảnh: Nguyễn Hiếu)

Hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông đã được triển khai tại đây. Tương tự, tại km 48+700 đèo Kim Quy qua địa bàn xã A Lưới 5 cũng xuất hiện sạt trượt, Công ty CP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo Hạt Quản lý đường bộ các địa phương tiến hành bố trí phương tiện và nhân lực khắc phục, hốt dọn đất đá sạt lở, và thông tuyến trở lại trong sáng 3/11.

Khẩn trương xử lý điểm sạt lở tuyến đường ở thôn Cảnh Dương

Khẩn trương khắc phục sạt lở và hỗ trợ người dân, phương tiện (Ảnh: Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Chân Mây)

Trong sáng 3/11, mưa lớn khiến tuyến đường ở thôn Cảnh Dương, hướng đi đến Khu nghỉ dưỡng Laguna Lăng Cô bị sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường.

Theo Trung tá Hồ Trịnh Hùng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Chân Mây, trước tình trạng sạt lở, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Chân Mây, Ban Quản lý Khu Kinh tế, Công nghiệp TP. Huế và chính quyền địa phương khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện để khắc phục sạt lở, cảnh báo người dân và đảm bảo an toàn, đồng thời hỗ trợ phương tiện ra khỏi điểm sạt lở.

Clip hỗ trợ phương tiện ra khỏi điểm sạt lở (Clip: Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Chân Mây)

Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô Trần Văn Minh Quân cho biết, trước nguy cơ sạt lở ở các điểm, chính quyền địa phương triển khai lực lượng di dời 14 hộ dân ở thôn Phú Gia, 9 hộ thôn Thổ Sơn và 5 hộ ở thôn Thủy Yên Thượng.

Tại xã Lộc An, mưa lớn khiến nước sông Truồi dâng lên, địa phương đã sẵn sàng phương tiện di dời 350 hộ với 1.040 khẩu đến nơi an toàn.