Ngăn chặn tội phạm lợi dụng mưa lũ hoạt động

Đối tượng Trần Thị Minh Hà khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP. Huế

Nhanh chóng làm rõ các vụ phạm pháp

Ngày 2/11, Công an phường Hương Trà vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các lực lượng nghiệp vụ nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Trần Thị Minh Hà (sinh năm 1979, trú tại TDP Bồ Điền, phường Phong Thái) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào lúc 19h15 ngày 1/11, Công an phường Hương Trà tiếp nhận tin báo của bà T.T.L. (trú tại TDP Giáp Nhất, phường Hương Trà) về việc bị kẻ gian đột nhập nhà riêng, lấy trộm 35 chiếc nhẫn vàng, 1 lắc vàng và 1 miếng vàng, tổng cộng khoảng 7,9 lượng vàng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hương Trà đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Huế và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ. Đến 24h cùng ngày, cơ quan công an xác định đối tượng nghi vấn là Trần Thị Minh Hà và mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Hà khai nhận do là cháu ruột của bị hại, thường xuyên lui tới nhà nên biết rõ quy luật sinh hoạt. Lợi dụng lúc nạn nhân đi chợ vắng, Hà đã lén lút đột nhập, lấy trộm toàn bộ số vàng nói trên. Sau khi bị phát hiện, đối tượng đã tự nguyện giao nộp tang vật.

Công an phường An Cựu làm rõ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản Nguyễn Anh Tuấn Vũ. Ảnh: Công an TP. Huế

Cũng trong ngày 2/11, Công an phường An Cựu cho biết đã xác minh, truy bắt thành công đối tượng Nguyễn Anh Tuấn Vũ (sinh năm 2008, trú thôn Thanh Dương, xã Phú Vinh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, ngày 27/10, trong lúc ngồi chơi game tại một quán Internet ở kiệt 44 Hồ Đắc Di (phường An Cựu), anh L.C.L. (trú tại đường Nguyễn Hoàng, phường Kim Long) cho một thanh niên lạ mượn điện thoại iPhone 16 Plus màu xanh “để gọi cho người thân”. Lợi dụng sơ hở, đối tượng đã chiếm đoạt chiếc điện thoại rồi bỏ trốn.

Sau khi tiếp nhận trình báo của bị hại, Công an phường An Cựu đã nhanh chóng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, xác định thủ phạm là Nguyễn Anh Tuấn Vũ, người từng có tiền sự và không có nơi cư trú ổn định. Đối tượng khai nhận đã bán chiếc điện thoại vừa chiếm đoạt với giá 10 triệu đồng.

Tập trung đảm bảo an ninh, trật tự mùa mưa bão

Trước tình hình địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ lịch sử khiến đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, Đại tá Hồ Xuân Phương, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; tập trung phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp, lừa đảo, lợi dụng thiên tai để hoạt động phạm pháp.

Đơn cử như vụ việc xảy ra đầu tháng 11 vừa qua, Công an TP. Huế đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Lê Đức Hạnh (sinh năm 1993, trú tại TDP Xuân Hòa, phường Vỹ Dạ) về hành vi “Chống người thi hành công vụ” xảy ra tại cầu Vỹ Dạ vào ngày 30/10.

Do mưa lũ khiến nhiều ô tô đỗ tránh ngập gây ùn tắc, tổ công tác Đội 2 - Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Huế đang điều tiết giao thông thì Hạnh điều khiển xe mô tô không chấp hành hiệu lệnh, có lời lẽ xúc phạm và lạng lách bỏ chạy. Đi được khoảng 30m, Hạnh quay lại tấn công cán bộ cảnh sát giao thông, dùng tay chân đấm đá vào vùng mặt và bụng. Lực lượng chức năng cùng người dân đã nhanh chóng khống chế, đưa đối tượng về trụ sở.

Kết quả kiểm tra cho thấy Hạnh dương tính với ma túy đá và cần sa, có nồng độ cồn 0,094 mg/lít khí thở. Đối tượng từng có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” năm 2010.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an TP. Huế, công an các phường, xã đã khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự trong mùa mưa bão, tăng cường lực lượng thường trực 24/24h, bố trí tuần tra khép kín địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh.

Các đơn vị đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao cảnh giác, chủ động quản lý, bảo vệ tài sản, tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhiều địa phương đã huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh... phối hợp với Công an cơ sở thành lập các tổ tuần tra Nhân dân, góp phần giữ gìn trật tự, an toàn trong khu dân cư. Từ đó, góp phần giúp tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố cơ bản được đảm bảo ổn định, tạo điều kiện để người dân yên tâm khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.