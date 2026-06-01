Thuận Hóa tạo chuyển biến tích cực trong phục vụ Nhân dân

UVTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Thuận Hóa Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại hội nghị

Thành lập từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở sắp xếp, hợp nhất 6 phường trung tâm của TP. Huế, gồm: Phú Hội, Phú Nhuận, Phường Đúc, Vĩnh Ninh, Phước Vĩnh và Trường An, phường Thuận Hóa kỳ vọng xây dựng mô hình quản lý hiện đại, tinh gọn và hiệu quả. Tuy nhiên, trong những ngày đầu đi vào hoạt động, địa phương đối mặt với không ít khó khăn khi phải nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ, bảo đảm hoạt động thông suốt của hệ thống chính trị và duy trì chất lượng phục vụ người dân.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt và trách nhiệm, cấp ủy và chính quyền phường đã tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, ban hành quy chế làm việc, xây dựng cơ chế phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị. Công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và thành phố về sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai sâu rộng, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Cán bộ cơ sở phường phát biểu ý kiến tại hội nghị

Sau gần một năm vận hành, bộ máy của phường cơ bản đi vào nền nếp. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng tiếp tục được phát huy; hoạt động của HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng đồng bộ, hiệu quả. Công tác phân cấp, phân quyền được thực hiện rõ ràng hơn, góp phần nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong giải quyết công việc và phục vụ người dân. Hệ thống quản lý văn bản, điều hành tác nghiệp được khai thác hiệu quả; các nền tảng số như “Sổ tay Đảng viên điện tử”, mô hình phòng họp không giấy cùng nhiều ứng dụng phục vụ quản lý, điều hành được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu suất công việc, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường, hoạt động tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính luôn được duy trì thông suốt. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, trung tâm đã tiếp nhận hơn 22.000 hồ sơ của người dân và tổ chức; tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt mức rất cao, trong khi mức độ hài lòng của người dân đạt trên 99%, tạo nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, xây dựng phường Thuận Hóa ngày càng văn minh, hiện đại.