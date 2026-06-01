  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 01/06/2026 14:02

Thuận Hóa tạo chuyển biến tích cực trong phục vụ Nhân dân

HNN.VN - Sáng 1/6, Đảng ủy phường Thuận Hóa tổ chức sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Hội nghị nhằm đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, nhận diện các khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề ra giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy trong giai đoạn tiếp theo.

Chính quyền địa phương 2 cấp đang đi đúng hướng Nâng hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấpĐồng thuận - chìa khóa của thành công

UVTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Thuận Hóa Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại hội nghị 

Thành lập từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở sắp xếp, hợp nhất 6 phường trung tâm của TP. Huế, gồm: Phú Hội, Phú Nhuận, Phường Đúc, Vĩnh Ninh, Phước Vĩnh và Trường An, phường Thuận Hóa kỳ vọng xây dựng mô hình quản lý hiện đại, tinh gọn và hiệu quả. Tuy nhiên, trong những ngày đầu đi vào hoạt động, địa phương đối mặt với không ít khó khăn khi phải nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ, bảo đảm hoạt động thông suốt của hệ thống chính trị và duy trì chất lượng phục vụ người dân.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt và trách nhiệm, cấp ủy và chính quyền phường đã tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, ban hành quy chế làm việc, xây dựng cơ chế phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị. Công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và thành phố về sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai sâu rộng, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Cán bộ cơ sở phường phát biểu ý kiến tại hội nghị 

Sau gần một năm vận hành, bộ máy của phường cơ bản đi vào nền nếp. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng tiếp tục được phát huy; hoạt động của HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng đồng bộ, hiệu quả. Công tác phân cấp, phân quyền được thực hiện rõ ràng hơn, góp phần nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong giải quyết công việc và phục vụ người dân. Hệ thống quản lý văn bản, điều hành tác nghiệp được khai thác hiệu quả; các nền tảng số như “Sổ tay Đảng viên điện tử”, mô hình phòng họp không giấy cùng nhiều ứng dụng phục vụ quản lý, điều hành được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu suất công việc, tiết kiệm thời gian và chi phí. 

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường, hoạt động tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính luôn được duy trì thông suốt. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, trung tâm đã tiếp nhận hơn 22.000 hồ sơ của người dân và tổ chức; tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt mức rất cao, trong khi mức độ hài lòng của người dân đạt trên 99%, tạo nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, xây dựng phường Thuận Hóa ngày càng văn minh, hiện đại.

THANH HƯƠNG
 Từ khóa:
thuận hoá2 cấphội nghị
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phường Thuận Hóa công bố các quyết định về công tác cán bộ và quản lý giáo dục

Chiều 1/6, Đảng ủy và UBND phường Thuận Hóa tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy và Chủ tịch UBND phường về công tác cán bộ đối với đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trên địa bàn. Hội nghị nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và các cơ sở giáo dục.

Phường Thuận Hóa công bố các quyết định về công tác cán bộ và quản lý giáo dục
Triển khai đồng bộ lộ trình phân phối xăng sinh học E10

Chiều 1/6, Sở Công Thương tổ chức hội nghị phổ biến các quy định mới về kinh doanh xăng dầu và triển khai lộ trình phân phối xăng sinh học E10 trên địa bàn thành phố. Tham dự có đại diện các sở, ban, ngành, địa phương cùng các thương nhân đầu mối, phân phối và các cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Triển khai đồng bộ lộ trình phân phối xăng sinh học E10
Chính quyền địa phương 2 cấp đang đi đúng hướng

Sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, những kết quả bước đầu cho thấy chủ trương tinh gọn bộ máy, giảm tầng nấc trung gian là hướng đi đúng, nhưng vẫn cần tiếp tục hoàn thiện.

Chính quyền địa phương 2 cấp đang đi đúng hướng

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top