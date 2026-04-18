Nhiều quốc gia chủ động thích ứng với mặt bằng giá và rủi ro mới

ClockThứ Bảy, 18/04/2026 15:31
Những diễn biến mới tại Trung Đông, đặc biệt liên quan Iran, đang làm dấy lên lo ngại rằng thời kỳ dầu mỏ giá rẻ có thể sắp khép lại. Thực tế cho thấy, các chính sách năng lượng của nhiều quốc gia cũng đang chuyển dịch theo hướng chủ động thích ứng với một mặt bằng giá và rủi ro mới.

Xung đột Trung Đông gây thiệt hại tới 58 tỷ USD đối với cơ sở hạ tầng năng lượngTổng thống Donald Trump cân nhắc rút Mỹ khỏi NATODự báo kinh tế ASEAN+3 và khuyến nghị về chính sách đối phó khủng hoảngCác nước đẩy mạnh ứng phó 'bão giá' nhiên liệuXung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang

Trong nhiều năm qua, thị trường dầu mỏ thế giới vận hành trong trạng thái tương đối ổn định. Nguồn cung dồi dào từ các quốc gia sản xuất lớn, cùng sự phát triển của công nghệ khai thác dầu đá phiến, tạo nên “tấm đệm” giúp giá dầu duy trì ở mức hợp lý.

Trước khi chiến tranh nổ ra ở Trung Đông, giá dầu dao động quanh ngưỡng từ 70 đến 80 USD/thùng kể từ năm 2023, giúp nhiều quốc gia giảm chi phí sản xuất, kiểm soát lạm phát, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Tuy nhiên, bối cảnh hiện nay đang thay đổi nhanh chóng. Căng thẳng tại Trung Đông, một trong những “yết hầu” của nguồn cung năng lượng toàn cầu, tạo nên cú sốc lớn, làm lung lay nền tảng ổn định thị trường.

Lịch sử cho thấy, thế giới từng đối mặt nhiều cú sốc dầu mỏ. Khi thì do địa chính trị, lúc thì lo ngại cầu vượt cung. Nhưng hầu như mỗi lần có dự báo về “cạn kiệt dầu mỏ”, thế giới lại chứng kiến những phát hiện mới, những cải tiến công nghệ hay nguồn cung, như khai thác nước sâu, hay dầu đá phiến…

Tuy nhiên, thách thức hiện nay lại mang những màu sắc khác. Xung đột khiến các cơ sở sản xuất tại Trung Đông bị thiệt hại nặng nề và có thể phải mất nhiều năm để hồi phục. Cùng với lợi ích quốc gia ngày càng đan xen chằng chịt, câu hỏi đặt ra là liệu dầu còn có thể được cung cấp trở lại với giá hợp lý, đáng tin cậy và với quy mô lớn hay không?

Lo ngại đó không phải không có cơ sở, nhất là khi yếu tố địa chính trị ngày càng chi phối thị trường, khiến giá dầu không còn phản ánh đơn thuần quan hệ cung-cầu, mà chịu tác động lớn từ các tính toán lợi ích. Ngoài xung đột, một loạt xu hướng dài hạn cũng làm thu hẹp dư địa duy trì giá dầu thấp. Như là, nhiều quốc gia sản xuất chủ động điều tiết nguồn cung nhằm bảo đảm lợi ích lâu dài. Trong khi đó, tiến trình chuyển dịch năng lượng toàn cầu lại chưa đủ nhanh để thay thế hoàn toàn vai trò của nhiên liệu hóa thạch.

Thêm nữa, những bài học từ đại dịch đã mang lại tâm lý “phòng ngừa”. Nhiều nước dự trữ nhiều dầu hơn mức cần thiết. Điều này đồng nghĩa với các chi phí phát sinh, từ kho chứa tới cơ sở hạ tầng, bảo hiểm… Hệ quả là thị trường dầu mỏ có thể bước vào một giai đoạn mới, với mức giá cao hơn và biến động khó lường hơn.

Khi chi phí đầu vào gia tăng, nguy cơ hình thành vòng xoáy tăng giá là điều khó tránh khỏi, qua đó ảnh hưởng đến đà phục hồi kinh tế vốn còn nhiều khó khăn, nhất là tại các quốc gia phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng. Cảnh báo từ Liên hợp quốc mới đây càng làm rõ hơn những hệ lụy này. Theo Liên hợp quốc, khu vực châu Á-Thái Bình Dương đối mặt nguy cơ giảm 299 tỷ USD Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và hàng triệu người rơi vào cảnh nghèo đói vì xung đột Trung Đông leo thang.

Trước thực tế đó, nhiều quốc gia đã bắt đầu điều chỉnh chính sách. Đã có nhiều thông tin cho thấy người dân trên khắp thế giới đi lại ít hơn, sử dụng phương tiện giao thông công cộng nhiều hơn. Không ít chính phủ đã triển khai các chiến dịch tiết kiệm năng lượng, đồng thời thúc đẩy các giải pháp dài hạn hơn, như đa dạng hóa nguồn cung, nâng cao hiệu quả sử dụng và đẩy mạnh phát triển các nguồn năng lượng thay thế. Đồng thời, tăng cường hợp tác quốc tế nhằm ổn định thị trường và giảm thiểu rủi ro gián đoạn. Đây dường như là bước chuẩn bị cho một tương lai mà “dầu rẻ không còn là điều hiển nhiên”.

Nhìn tổng thể, thị trường năng lượng thế giới đang đứng trước một bước ngoặt. Theo giới chuyên gia, nếu trước đây, dầu giá rẻ từng là “bệ đỡ” cho tăng trưởng, thì giai đoạn tới, khả năng thích ứng với một mặt bằng giá mới sẽ trở thành phép thử đối với sức chống chịu của các nền kinh tế. Trong một thế giới đầy biến động, việc chủ động chuẩn bị cho sự kết thúc của “kỷ nguyên dầu rẻ” là yêu cầu tất yếu nhằm bảo đảm ổn định và phát triển bền vững.

https://nhandan.vn/nhieu-quoc-gia-chu-dong-thich-ung-voi-mat-bang-gia-va-rui-ro-moi-post956539.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: quốc giachủ độngthích ứngmặt bằng giárủi roxung độtTrung Đông
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Điểm tựa sau những rủi ro nghề nghiệp

Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp vẫn là những rủi ro hiện hữu trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Khi rủi ro xảy ra, người lao động không chỉ mất đi sức khỏe, khả năng làm việc, mà nhiều khi còn mất luôn nguồn sống của cả gia đình. Trong bối cảnh đó, chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp không chỉ là một chế độ an sinh, mà còn là chỗ dựa để người lao động và thân nhân ổn định cuộc sống.

Chủ động phòng ngừa bệnh truyền nhiễm cho người lớn tuổi, người có bệnh nền

Các chuyên gia y tế cảnh báo virus hợp bào hô hấp (RSV) đang là một nguy cơ thầm lặng nhưng nghiêm trọng đối với người lớn tuổi và những người có bệnh nền. Điều này đặt ra nhu cầu cấp thiết về việc tăng cường dự phòng chủ động, nhằm giảm thiểu nguy cơ biến chứng và góp phần giảm tải cho hệ thống y tế.

Tự xác thực SIM chính chủ qua VNeID: Người dùng chủ động “làm sạch” thuê bao

Từ ngày 15/4, người dùng di động có thể tự xác thực SIM chính chủ thông qua ứng dụng VNeID, theo quy định mới tại Thông tư 08/2026/TT-BKHCN. Chính sách này được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển quan trọng trong việc xử lý SIM rác, giảm thiểu lừa đảo và nâng cao tính minh bạch trên thị trường viễn thông.

