Bộ đội Biên phòng trao bằng khen, giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu

Đại tá Hoàng Minh Hùng, Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố trao bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Tại hội nghị, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố đã trao bằng khen của UBND thành phố cho 2 tập thể, 3 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh biên giới vùng biển thành phố; trao bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP cho 2 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và thực hiện nhiệm vụ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Ban Chỉ huy BĐBP thành phố cũng trao giấy khen cho 3 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 và kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng ngày, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố tổ chức công bố, trao các quyết định về công tác cán bộ; quyết định nghỉ hưu, nâng lương và thăng quân hàm quân nhân chuyên nghiệp năm 2026.