  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 21/05/2026 19:28

Bộ đội Biên phòng trao bằng khen, giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu

HNN.VN - Chiều 21/5, thừa ủy quyền của UBND thành phố và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP), Ban Chỉ huy BĐBP thành phố tổ chức trao bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trên các mặt công tác.

Khẩn trương sắp xếp thôn, tổ dân phố trước ngày 30/6Phòng, chống lãng phí, kiểm soát quyền lực góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của ĐảngChuyển từ “học tập” sang “làm theo” BácThành ủy thực hiện quy trình kiện toàn nhân sự và cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng Đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ theo tinh thần “6 rõ”

Đại tá Hoàng Minh Hùng, Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố trao bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

Tại hội nghị, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố đã trao bằng khen của UBND thành phố cho 2 tập thể, 3 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh biên giới vùng biển thành phố; trao bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP cho 2 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và thực hiện nhiệm vụ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Ban Chỉ huy BĐBP thành phố cũng trao giấy khen cho 3 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 và kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng ngày, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố tổ chức công bố, trao các quyết định về công tác cán bộ; quyết định nghỉ hưu, nâng lương và thăng quân hàm quân nhân chuyên nghiệp năm 2026.

Quỳnh Anh
 Từ khóa:
bộ độibiên phònghội nghịcông bốtrao bằng khenỦy bannhân dânthành phố
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thuận Hóa quán triệt công tác phục vụ du khách mùa cao điểm

Ngày 20/5, UBND phường Thuận Hóa tổ chức hội nghị gặp mặt các hộ kinh doanh nhỏ, lẻ trên địa bàn nhằm quán triệt công tác phục vụ du khách trong dịp cao điểm lễ, hội và mùa du lịch năm 2026. Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh lượng khách đến tham quan, trải nghiệm tại các tuyến phố đi bộ và điểm du lịch trên địa bàn ngày càng tăng, đòi hỏi công tác quản lý, phục vụ phải được nâng cao đồng bộ, chuyên nghiệp hơn.

Thuận Hóa quán triệt công tác phục vụ du khách mùa cao điểm
Lãnh đạo thành phố lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân Phong Điền

Sáng 18/5, đồng chí Nguyễn Đình Trung - UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; đồng chí Phạm Đức Tiến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Huế có buổi tiếp công dân định kỳ tại phường Phong Điền. Cùng dự có UVTV Thành ủy Đặng Ngọc Trân, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy và đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Lãnh đạo thành phố lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân Phong Điền
Giáo dục truyền thống cho chiến sĩ mới

Hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), ngày 17/5, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Huế tổ chức cho 120 chiến sĩ mới dâng hoa, dâng hương tại phòng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan phòng truyền thống đơn vị.

Giáo dục truyền thống cho chiến sĩ mới

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top