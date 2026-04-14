Khơi dậy trí tuệ cán bộ trẻ, tạo lực đẩy cho giai đoạn phát triển mới

Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố; Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và gần 130 cán bộ lãnh đạo trẻ trên địa bàn thành phố.

Hiến kế từ thực tiễn, mở đường cho phát triển

Đặt vấn đề tại hội nghị, Thường trực Thành ủy nhấn mạnh yêu cầu phát huy vai trò, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của đội ngũ cán bộ lãnh đạo trẻ trong giai đoạn phát triển mới. Trong bối cảnh Huế đứng trước nhiều áp lực đổi mới và cạnh tranh, việc huy động trí tuệ, tư duy mới từ lực lượng kế cận được xác định là yếu tố then chốt. Đây cũng là hội nghị đầu tiên sau khi ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030, vì vậy, các ý kiến hiến kế đều hướng đến tính thực tiễn, khả thi, góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong tổ chức thực hiện.

Từ góc nhìn cơ sở, nhiều đề xuất tập trung vào việc tạo đột phá trong phát triển du lịch, không chỉ dừng lại ở khai thác di sản mà cần đa dạng hóa sản phẩm, hình thành các khu vui chơi, nghỉ dưỡng quy mô lớn và không gian trải nghiệm văn hóa - ẩm thực hiện đại. Cùng với đó, việc khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển và đầm phá Tam Giang - Cầu Hai được đặt ra theo hướng quy hoạch đồng bộ, phát triển hạ tầng kết nối và thu hút đầu tư vào các dịch vụ chất lượng cao.

Một số ý tưởng mang tính mở đường cũng được đưa ra, như phát triển “Phố đêm Trường Tiền - sông Hương” nhằm kích hoạt kinh tế ban đêm, tạo sản phẩm du lịch mới, kéo dài thời gian lưu trú. Song song đó là tầm nhìn sớm chuẩn bị cho thị trường tín chỉ carbon, tận dụng lợi thế rừng và đầm phá để tạo nguồn thu bền vững; cùng với việc nghiên cứu áp dụng mô hình hợp tác công - tư theo hình thức BT để huy động nguồn lực xã hội hóa, thúc đẩy đầu tư hạ tầng và hình thành các cực tăng trưởng mới.

Các cán bộ trẻ phát biểu ý kiến tại hội nghị

Giáo dục di sản được nhấn mạnh như một trụ cột quan trọng trong định hướng phát triển con người Huế. Yêu cầu đặt ra là phải thể chế hóa hiệu quả các nghị quyết mới, xây dựng chương trình đào tạo phù hợp, gắn bảo tồn giá trị truyền thống với đổi mới phương thức giáo dục trong bối cảnh chuyển đổi số, qua đó nâng cao chất lượng toàn diện nguồn nhân lực.

Nhiều ý kiến cũng thẳng thắn chỉ ra các “điểm nghẽn” như mối quan hệ giữa bảo tồn di sản và phát triển kinh tế, quy mô nền kinh tế còn nhỏ, hạ tầng chưa đồng bộ. Từ đó, đề xuất điều chỉnh cơ cấu kinh tế theo hướng tăng vai trò của công nghiệp sạch, công nghệ cao; đổi mới xúc tiến đầu tư theo hướng chủ động, chọn lọc nhà đầu tư chiến lược; đồng thời rà soát lại các chính sách hỗ trợ để bảo đảm đi vào thực chất.

Phát triển kinh tế số được xác định là hướng đi mang tính đột phá, đòi hỏi hệ thống chính sách đủ mạnh để thu hút doanh nghiệp công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số trong khu vực doanh nghiệp; đồng thời nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trên môi trường số, hoàn thiện hạ tầng dữ liệu và phát huy vai trò tiên phong của đội ngũ đảng viên.

Ở cấp địa phương, nhiều kiến nghị cụ thể cũng được nêu ra như phát triển dịch vụ du lịch tại Bạch Mã, đẩy mạnh xã hội hóa bãi đỗ xe, tận dụng trụ sở dôi dư cho hạ tầng giao thông tĩnh, hoàn thiện thiết chế văn hóa, phân cấp - phân quyền rõ ràng trong quản lý đô thị, cũng như có cơ chế linh hoạt để thu hút đầu tư. Những đề xuất này cho thấy tinh thần hiến kế thẳng thắn, sát thực tiễn, góp phần định hình những hướng đi cụ thể cho Huế trong giai đoạn tới.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố trao đổi với các địa biểu bên lề hội nghị

Giao việc rõ, làm việc thật, biến khát vọng thành kết quả cụ thể

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến hiến kế tâm huyết, có chiều sâu, tính thực tiễn cao. Đồng chí đánh giá, những đề xuất không chỉ phản ánh trăn trở trước yêu cầu phát triển mà còn gợi mở nhiều hướng đi dài hạn cho thành phố trong giai đoạn mới.

Trên từng lĩnh vực, định hướng được Bí thư Thành ủy nêu rõ: Du lịch cần sớm có giải pháp đột phá để thu hút đầu tư, hình thành các khu vui chơi, giải trí quy mô, xứng tầm; kinh tế biển sẽ được ưu tiên thông qua đầu tư công có trọng tâm, trọng điểm, trước hết ở các khu vực động lực như Thuận An. Đối với kinh tế đêm, thành phố đã và đang nghiên cứu, từng bước hoàn thiện giải pháp để hình thành sản phẩm mới, gia tăng sức hút.

Cách tiếp cận thu hút đầu tư sẽ chuyển mạnh theo hướng chủ động, có trọng tâm, xác định rõ mục tiêu, lĩnh vực ưu tiên và trực tiếp làm việc với nhà đầu tư. Các công trình, dự án trọng điểm được đưa vào diện theo dõi, phân công rõ trách nhiệm. Thành phố cũng tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững; siết chặt quản lý thu, chống thất thoát thuế, bảo đảm nguồn thu và công bằng xã hội.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung kết luận hội nghị

Song song đó là yêu cầu rà soát, tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình triển khai, nhất là khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tập trung các giải pháp hướng đến xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.

Về công tác cán bộ, Bí thư Thành ủy đề nghị đội ngũ cán bộ trẻ phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động cụ thể hóa bằng chương trình hành động cá nhân gắn với phương châm “6 rõ”, đổi mới lề lối làm việc theo hướng thực chất, hiệu quả. Thành phố sẽ tạo điều kiện, đồng thời đánh giá công bằng, minh bạch dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Khẳng định niềm tin vào đội ngũ cán bộ trẻ, lực lượng nòng cốt trong chặng đường tới, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh yêu cầu nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. TP. Huế đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao, đòi hỏi mỗi cán bộ phải thể hiện bằng hành động cụ thể, kết quả rõ ràng trong thực tiễn công tác hằng ngày.